La Croatie remporte le bronze et Modric remporte l’or : cinq points à retenir de la 28e journée de la Coupe du monde 2022

C’est passé si vite. Il ne reste plus qu’une journée à la Coupe du monde 2022 et un seul match de plus.

Lors de la 28e journée au Qatar, la Croatie a battu le Maroc 2-1 lors du barrage pour la troisième place pour remporter la médaille de bronze.

Il ne reste plus que la finale à jouer alors que l’Argentine affronte la France pour le plus grand prix du match au stade Lusail dimanche.

Mais avant cela, un aperçu des plus grands points à retenir de l’avant-dernière journée d’action à Qatar 2022 :

Modric toujours en or alors que la Croatie décroche le bronze

(Crédit image : Getty Images)

Regarder Luka Modric est une joie absolue pour les fans de football et le milieu de terrain du Real Madrid a honoré un autre tournoi majeur. Malheureusement, c’est peut-être son dernier.

Depuis qu’il a disputé deux matches de remplacement lors de la Coupe du monde 2006, Modric a fait partie intégrante de l’équipe de Croatie lors de plusieurs tournois majeurs.

Il a maintenant disputé quatre Championnats d’Europe (2008, 2012, 2016 et 2020) et quatre Coupes du monde (2006, 2014, 2018 et 2022), aidant son équipe à la finale il y a quatre ans et à la troisième place cette fois-ci.

Modric aura 38 ans en octobre et bien qu’il continue de défier l’âge en produisant des performances exceptionnelles pour le club et le pays, il serait peut-être trop difficile de s’attendre à ce qu’il continue jusqu’à l’Euro 2024. Mais quel joueur il a été.

La réussite du Maroc est immense

(Crédit image : Getty Images)

Ce n’était pas une fin heureuse pour le Maroc car les Lions de l’Atlas ont raté la troisième place et la médaille de bronze, mais leur exploit pour en arriver là est immense.

Le Maroc est devenu la première équipe africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde après avoir éliminé l’Espagne et le Portugal, déclenchant d’énormes célébrations dans leur pays, parmi leurs habitants vivant loin de chez eux et à travers le monde arabe.

La demi-finale contre la France était un pas trop loin, mais l’équipe de Walid Regragui a si bien joué dans ce match et a eu la malchance de ne pas marquer. Ils ont également eu un bon cri de pénalité refusé.

Lors du barrage pour la troisième place de samedi, le Maroc avait l’air fatigué après ses efforts contre la France, mais il a marqué l’histoire au Qatar – et rendu son peuple fier.

Le match pour la troisième place a toujours de la valeur

(Crédit image : Getty Images)

Il y a trop de football maintenant. Tout le monde est d’accord. Et vendredi, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a révélé qu’il y en aurait encore plus, avec l’annonce d’une Coupe du monde des clubs à 32 équipes à partir de 2025.

Dans cet esprit, beaucoup ont suggéré que le barrage pour la troisième place était superflu. En effet, on le dit souvent. Et les deux demi-finalistes battus ne préféreraient-ils pas simplement rentrer chez eux au lieu de jouer un match un peu dénué de sens ?

Parfois oui. Mais ce n’était pas le cas puisque la Croatie a affronté le Maroc samedi. De toute évidence, cela signifiait beaucoup pour les deux équipes et les célébrations de la Croatie ont montré que cela n’avait aucun sens pour elles.

C’est aussi une belle tradition, un apéritif pour l’événement principal du lendemain et l’occasion pour certains joueurs marginaux d’avoir l’expérience de jouer en Coupe du monde. Ce serait dommage de s’en débarrasser maintenant.

Plus d’incohérence VAR

(Crédit image : Getty Images)

Cela n’a pas affecté le résultat final, mais la Croatie aurait sûrement dû obtenir un penalty après que le Marocain Sofyan Amrabat ait rattrapé Josko Gvardiol dans les dernières étapes du match pour la troisième place de samedi.

L’arbitre a fait signe de jouer et a été vu en communication avec l’équipe VAR, mais on ne lui a pas dit de le faire ou il a décidé de ne pas voir l’incident par lui-même.

Dans les phases à élimination directe, beaucoup moins d’incidents ont été examinés par VAR et les incohérences demeurent. Voilà pour la technologie mettant fin à la controverse.

Le VAR a été largement efficace à Russie 2018. Mais à ce tournoi, il a été beaucoup plus aléatoire. Plus de cohérence est certainement nécessaire à l’avenir.

La grande finale vous attend

(Crédit image : Getty Images)

Sur les 64 matches de la Coupe du monde 2022, il n’en reste qu’un. La grande finale attend dimanche : France vs Argentine.

Le match oppose les champions en titre aux favoris d’avant-tournoi. C’est aussi Kylian Mbappe contre Lionel Messi. Et bien plus.

La France cherche à devenir la première équipe à conserver une Coupe du monde depuis que le Brésil a remporté des tournois consécutifs en 1958 et 1962. Les deux finalistes l’ont remporté deux fois auparavant, mais l’Argentine n’a pas remporté le trophée depuis 1986.

Ce sera la dernière apparition de Messi dans le tournoi mondial et la victoire contribuerait à consolider son statut de plus grand joueur de tous les temps, mais son coéquipier du PSG, Mbappe, cherche à remporter sa deuxième Coupe du monde à seulement 23 ans.

Il y a quatre ans, la France avait battu l’Argentine 4-3 lors d’une rencontre divertissante en route vers le trophée. L’Albiceleste s’est considérablement amélioré depuis et le match de dimanche devrait être serré – une finale digne d’un tournoi passionnant. Dommage que tout soit presque fini.