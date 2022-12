La Croatie refuse de participer à la mission de formation de l’UE en Ukraine

ZAGREB, Croatie (AP) – Les législateurs croates ont rejeté vendredi une offre du gouvernement demandant au pays d’aider à former des soldats ukrainiens dans le cadre d’une mission de l’Union européenne.

Le vote au parlement a eu lieu après que le président croate ait précédemment refusé d’approuver la proposition, affirmant qu’elle n’était pas conforme à la Constitution.

Le président Zoran Milanovic a été un critique virulent des politiques occidentales en Ukraine. Il a plaidé pour que la Croatie n’offre qu’une aide humanitaire à l’Ukraine face à l’invasion russe.

La mission d’assistance de l’UE en Ukraine a été créée en octobre, prévoyant que les pays du bloc des 27 nations offrent diverses formes de soutien et de formation à l’Ukraine.

La Croatie devait accueillir jusqu’à 100 soldats ukrainiens dans le pays tandis qu’environ 80 instructeurs croates se rendraient à l’étranger pour aider à former des Ukrainiens dans d’autres pays de l’UE.

Le gouvernement avait besoin d’une majorité des deux tiers au parlement pour faire approuver une telle décision. La proposition n’a pas été adoptée parce que 97 des 151 membres du parlement l’ont soutenue, soit quatre de moins que nécessaire. Dix législateurs étaient contre tandis que les autres se sont abstenus ou n’étaient pas présents lors du vote.

Les partis d’opposition ont déclaré que le vote était politique et le résultat d’une prise de bec entre le Premier ministre Andrej Plenkovic et le président Milanovic, qui s’affrontent souvent sur diverses questions.

“C’est un choix entre l’Ukraine et (le président russe Vladimir) Poutine”, a déclaré Plenkovic avant le vote. “La Croatie est depuis des années membre de l’OTAN et de l’UE, elle n’est ni neutre ni non alignée”,

La Croatie est le plus récent membre de l’UE après son adhésion en 2013. Le pays a traversé une guerre en 1991-95 après avoir déclaré son indépendance de l’ex-Yougoslavie.

The Associated Press