La Croatie ouvre un pont sur la côte adriatique, reliant une région divisée

Cofinancé par l’Union européenne et construit par une entreprise chinoise, l’élégant pont à haubans à six pylônes est une entreprise rare de ce type au milieu des inquiétudes en Europe concernant la tentative de la Chine de renforcer son influence économique grâce à des investissements dans les infrastructures.

Le pont de 2,4 kilomètres (1,5 mile) enjambe la mer Adriatique pour relier le continent croate à la péninsule de Peljesac au sud, permettant ainsi également un accès plus facile à la destination touristique la plus importante du pays – la ville médiévale fortifiée de Dubrovnik.

La fédération yougoslave n’avait pas de frontières intérieures entre ses six républiques, dont la Croatie et la Bosnie. Mais lors de sa rupture au début des années 1990, les deux parties du littoral croate de la mer Adriatique ont été séparées par une étroite bande de Bosnie.

Les résidents et les touristes ont dû passer des contrôles aux frontières, ce qui a ralenti le trafic et laissé les habitants de la zone sud se sentir isolés du reste du pays.

Cette zone comprend Dubrovnik, une magnifique ville médiévale inscrite sur la liste du patrimoine protégé de l’UNESCO et la plus grande attraction touristique de Croatie.

Le pont est finalement devenu une réalité en 2017 lorsque l’UE a alloué 357 millions d’euros (365 millions de dollars), ce qui a couvert une grande partie du coût de 526 millions d’euros (533 dollars). La China Road and Bridge Corporation a remporté en 2018 un appel d’offres international pour la construction du pont.

Le projet, cependant, avait été critiqué par la Bosnie, dont les responsables se sont plaints de problèmes frontaliers non résolus et ont déclaré que le pont entraverait l’accès à sa partie du littoral.

Connue pour sa nature magnifique et ses centaines d’îles de la mer Adriatique, la Croatie est une destination touristique majeure, attirant des millions d’Europe et du monde entier chaque été. Le tourisme est également essentiel pour l’économie croate, qui reste l’une des plus faibles de l’UE.