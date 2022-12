La Croatie et Luka Modric prêts à se battre pour la finale de la Coupe du monde

DOHA, Qatar – Il y a un endroit sur la promenade de la Corniche à Doha où le comité d’organisation de la Coupe du monde 2022 a érigé un drapeau chaque fois qu’une nouvelle nation se qualifiait pour le tournoi.

La Croatie a augmenté en novembre 2021 et, alors que des poids lourds comme l’Allemagne, l’Espagne, l’Angleterre et le Brésil se sont tous fait retirer le leur maintenant qu’ils sont sortis, le rouge, le blanc et le bleu du petit pays des Balkans avec une population similaire à celle de l’État américain de l’Oklahoma est toujours là.

C’était le sixième à monter et sera l’un des derniers à descendre après que la Croatie ait atteint les demi-finales de la deuxième Coupe du monde consécutive. Battez l’Argentine au stade Lusail mardi et ils participeront à des finales consécutives – un exploit stupéfiant pour un pays qui n’a déclaré son indépendance qu’il y a 31 ans.

Demandez aux fans qui se promènent dans Doha portant le maillot à damier rouge et blanc de la Croatie comment cela a été possible et la plupart, comme Luka Milkovic, répondront de la même manière.

“Honnêtement, je ne sais pas”, dit-il avec un sourire. “Nous avons un grand cœur et les joueurs que nous avons adorent jouer pour la Croatie.”

C’était le thème des conférences de presse après la spectaculaire victoire aux tirs au but contre les favoris du Brésil en quarts de finale – le huitième de leurs neuf derniers matches à élimination directe lors de tournois majeurs nécessitant au moins du temps supplémentaire. On a demandé au gardien Dominik Livakovic comment la Croatie avait réussi à revenir de 1-0 et sans un tir cadré en 115 minutes pour finalement battre les quintuples champions. “Nous sommes des combattants”, a-t-il déclaré. “En Croatie, nous sommes élevés comme des combattants.”

Pour Milkovic, c’est une mentalité née de l’histoire mouvementée de la Croatie. Incorporée en tant que république à la Yougoslavie communiste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Croatie a déclaré son indépendance en 1991. Elle a déclenché une guerre menée contre l’armée yougoslave contrôlée par les Serbes qui a duré jusqu’en 1995 et au cours de laquelle des milliers de personnes sont mortes et de nombreuses autres familles ont été déplacées. .

“Nous avons du cœur et nous nous battons, mais ce n’est pas seulement pour l’équipe de football, c’est pour tout le monde”, a déclaré Milkovic à ESPN. “Notre histoire n’est pas facile. Nous sommes des combattants de naissance, je pense que oui.”

C’est un esprit qui a été adopté par l’équipe nationale de Croatie depuis qu’elle a été officiellement reconnue par la FIFA en 1992. Elle n’a pas participé à la Coupe du monde en 1994 mais s’est qualifiée quatre ans plus tard et a terminé troisième, s’inclinant de peu face à d’éventuels champions, la France en demi-finale. .

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

L’apparition de la Croatie dans le dernier carré au Qatar sera la troisième fois qu’elle atteindra ce stade au cours des 24 dernières années. Pour mettre les choses en contexte, c’est le même nombre de demi-finales de Coupe du monde que le Brésil sur la même période et plus que l’Argentine, l’Italie, l’Espagne et l’Angleterre.

Avec une population de 3,9 millions d’habitants, la Croatie est le quatrième plus petit pays à disputer cette Coupe du monde derrière les hôtes du Qatar, du Pays de Galles et de l’Uruguay, mais la capacité de l’équipe à continuer à produire des joueurs capables de concourir sur la scène mondiale ne montre aucun signe de ralentissement.

En 1998, ils ont pu faire appel au milieu de terrain cultivé Robert Prosinecki, qui a joué à la fois au Real Madrid et à Barcelone, et à Zvonimir Boban, qui a passé 10 ans à l’AC Milan. L’attaquant Davor Suker, qui est arrivé au tournoi en France après avoir remporté la Ligue des champions avec le Real Madrid, a remporté le Golden Boot après avoir marqué six buts en sept matchs.

Luka Modric a beau avoir 37 ans, il reste le symbole de la Croatie. Li Ming/Xinhua via Getty Images

Le relais est désormais passé à Luka Modric, vainqueur de cinq titres en Ligue des champions au cours d’une période de 10 ans au Real Madrid.

Né à Zadar, une ville de moins de 100 000 habitants sur la mer Adriatique, Modric a été nommé meilleur joueur du monde après la Coupe du monde en 2018, mettant fin à une décennie au cours de laquelle le Ballon d’Or avait été remporté soit par Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Toujours à 37 ans, il est devenu bien plus que le numéro 10 croate.

“Luka Modric n’est pas seulement un joueur de football, c’est un symbole pour notre pays”, a déclaré Milkovic à ESPN. “Je pense que quelqu’un comme lui arrive une fois dans la vie d’un pays comme la Croatie. Il ne manque aucun entraînement, il ne manque aucun match. Il est un symbole de la Croatie dans le monde entier. Partout dans le monde et vous dites Croatie, les gens disent ‘Luka Modric.'”

Avec 160 sélections pour son pays, Modric est la figure de proue de cette équipe de Croatie, mais leur course au Qatar n’est pas seulement la dernière danse pour une génération vieillissante. Il y a d’autres joueurs de la course à la finale de Russie 2018, dont Dejan Lovren et Ivan Perisic, tous deux âgés de 33 ans, mais l’entraîneur Zlatko Dalic a également cherché à injecter de la jeunesse dans son équipe.

Ivan Rakitic et Mario Mandzukic, clés il y a quatre ans, ont été remplacés par des joueurs comme Josko Gvardiol, 20 ans, l’un des jeunes défenseurs les plus remarquables du tournoi. Le défenseur central du RB Leipzig impressionné contre le Brésil et la Croatie aura besoin de lui pour briller à nouveau lorsqu’ils s’aligneront en demi-finale contre l’Argentine.

L’Argentine partira favorite, tout comme le Brésil l’a fait au dernier tour, mais lors d’une conférence de presse dimanche, l’arrière droit Josip Juranovic a déclaré que la Croatie n’aurait “rien à craindre”. C’est une attitude qui les a rendus si dangereux à Russie 2018 et qui concernera Messi et compagnie mardi.

Si rien d’autre, ce sera une bataille, qui n’est jamais facile contre une nation de “combattants”.