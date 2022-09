La Croatie et les Pays-Bas en demi-finale alors que la France survit à la relégation

La Croatie et les Pays-Bas ont réservé leur place dans le dernier carré de la Ligue des Nations, la France, tenante du titre, avait besoin d’une faveur pour éviter la relégation du premier rang dimanche.

Les Bleus ont perdu 2-0 au Danemark pour terminer avec une seule victoire en six matches de groupe, mais la victoire 3-1 de la Croatie contre l’Autriche a sauvé les champions du monde de la chute.

Didier Deschamps espère avoir un certain nombre d’hommes clés de retour de blessure au moment où la défense de la Coupe du monde de la France commencera contre l’Australie le 22 novembre.

“C’était une jeune équipe française, qui pour la plupart n’a pas encore l’expérience du plus haut niveau”, a expliqué Deschamps.

“Ce soir, c’est une dose de réalité et ce qui nous attend dans deux mois.”

La France affrontera également les Danois lors de la phase de groupes au Qatar et les demi-finalistes de l’Euro 2020 ont montré qu’ils étaient plus que capables de causer plus de problèmes dans deux mois.

Les deux buts sont survenus avant la mi-temps alors que Kasper Dolberg s’étirait pour ramener à la maison le centre de Mikkel Damsgaard avant qu’Andreas Skov Olsen n’intervienne depuis le bord de la surface.

La France était privée de Hugo Lloris, Jules Kounde, N’Golo Kante, Paul Pogba, Ousmane Dembele et Karim Benzema sur blessure.

Mais le trio vedette d’Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Kylian Mbappe n’a pas réussi à retrouver le chemin du retour dans le match pour la France.

La victoire du Danemark signifiait que la Croatie devait obtenir les trois points en Autriche pour prendre la tête du groupe.

Luka Modric a donné un bon départ aux finalistes de la Coupe du monde 2018, mais ils ont rapidement été repoussés par la tête de Christoph Baumgartner.

Deux buts en trois minutes en deuxième mi-temps se sont avérés décisifs alors que Marko Livaja et Dejan Lovren se sont dirigés au deuxième poteau.

“L’Autriche nous a rendu la vie très difficile, mais au final, la victoire était méritée”, a déclaré Modric. “Je suis très heureux que nous soyons dans les quatre premiers.”

La défaite a relégué l’Autriche en Ligue B.

Les Pays-Bas ont assuré la première place du Groupe A4 avec une victoire 1-0 sur la Belgique grâce à la tête de Virgil van Dijk à 17 minutes de la fin.

Les Néerlandais avaient juste besoin d’éviter la défaite par une marge de trois buts après avoir gagné 4-1 à Bruxelles plus tôt dans le groupe.

Un renouveau belge n’a jamais semblé probable. Van Dijk a réglé le match lorsqu’il a été laissé complètement sans marque pour se diriger dans un coin à l’intérieur de la surface de réparation.

Dans le même groupe, le Pays de Galles a été relégué après avoir perdu 1-0 à domicile face à la Pologne.

Karol Swiderski a marqué le seul but à Cardiff sur le ballon amorti de Robert Lewandowski.

La Turquie était déjà assurée d’une promotion de la Ligue C, mais était toujours gênée par une défaite 2-1 contre les îles Féroé.

Les Féroé menaient 2-0 grâce à Viljormur Davidsen et Joan Edmundsson avant la consolation tardive de Serdar Gurler pour l’équipe classée 83 places plus haut dans le classement mondial de la FIFA.

