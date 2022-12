La Croatie et le Maroc se battent pour “l’immortalité” à la Coupe du monde

Les chances de gagner la Coupe du monde ont peut-être disparu pour la Croatie et le Maroc, mais “l’immortalité” est en jeu lorsque les deux équipes se rencontrent samedi lors des éliminatoires pour la troisième place.

C’est selon l’attaquant croate Andrej Kramaric, qui a dissipé l’idée que ce serait un match dénué de sens au Khalifa International Stadium.



“Je pense que si vous posez cette question aux joueurs marocains, je ne pense pas qu’ils ressembleront à cela”, a déclaré Kramaric lors d’une conférence de presse jeudi. “Ils se battent pour leur vie parce que si vous gagnez une médaille à une Coupe du monde, vous devenez un héros immortel dans votre pays. C’est la même chose que nous allons faire.”

Le Maroc a défié toutes les chances de devenir la première équipe africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde, mais la course des Lions de l’Atlas s’est terminée par une défaite 2-0 contre la France, championne en titre, mercredi.

La Croatie a atteint la finale en Russie en 2018, mais a subi une défaite 3-0 contre l’Argentine mardi dans sa tentative de faire un voyage de retour pour le décideur de la Coupe du monde.

Kramaric a ajouté : « Huit d’entre nous de [the tournament in] La Russie comprend ce sentiment de remporter une médaille à la Coupe du monde et nous avons beaucoup de joueurs qui n’ont pas connu cela et qui aimeraient le faire parce que c’est quelque chose qui restera avec vous pour le reste de leur vie.”