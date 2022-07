La Croatie est prête à franchir le dernier obstacle pour adopter l’euro comme monnaie | Nouvelles du monde

L’Union européenne (UE) s’apprête à lever les derniers obstacles à l’adoption de l’euro par la Croatie.

Il permettra la première expansion du bloc monétaire en près d’une décennie.

Lors d’une réunion à Bruxelles mardi, les ministres des Finances de l’UE prévoient d’approuver trois lois qui ouvriront la voie à la Croatie pour devenir le 20e membre de la zone euro à partir de janvier de l’année prochaine.

Le dernier pays de l’UE à avoir rejoint la zone monétaire unique européenne a été la Lituanie en 2015.

Dans les 27 pays de l’UE, l’adoption de l’euro offre des avantages économiques découlant de liens financiers plus étroits avec les autres membres du bloc monétaire et de l’autorité monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).

Cette décision signifiera que les 340 millions d’habitants de la zone euro actuelle qui visitent la Croatie n’auront plus besoin d’échanger leur argent contre de la kuna croate.

L’entrée dans l’euro a également des récompenses politiques car la monnaie commune est le projet le plus ambitieux de l’Europe pour intégrer les États-nations, leur donnant une place dans le noyau de l’UE.

Cela signifie un siège aux plus hautes tables de décision de l’UE.

Histoire de l’euro

Créé en 1999 entre 11 pays dont l’Allemagne et la France, l’euro a connu sept élargissements précédents, à commencer par la Grèce en 2001.

L’attrait de l’adhésion à l’euro se reflète dans les trois derniers élargissements, qui ont amené les États baltes entre 2011 et 2015.

Au cours de cette période, la zone euro s’efforçait de contenir une crise de la dette déclenchée par la Grèce et menaçait de briser l’alliance monétaire.

Une combinaison de prêts d’urgence européens à cinq pays membres financièrement vulnérables et d’un engagement de la BCE à faire “tout ce qu’il faut” pour sauver l’euro a permis au bloc monétaire de surmonter les turbulences et d’en sortir plus fort.

Conditions requises pour entrer dans l’euro

L’adhésion à l’euro exige qu’un pays remplisse un ensemble de conditions économiques.

Celles-ci concernent une faible inflation, des finances publiques saines, un taux de change stable et des coûts d’emprunt limités.

La Croatie est relativement petite et pauvre, de sorte que son entrée dans l’euro aura des implications économiques internationales limitées.

Le pays a une population d’environ quatre millions d’habitants et une richesse par habitant qui, à 13 460 € (11 376 £) l’an dernier, était inférieure à la moitié de la moyenne de la zone euro.

Néanmoins, dans le contexte de la guerre russe en Ukraine et de la demande d’adhésion hâtive de Kyiv à l’UE, l’adoption imminente de l’euro par la Croatie envoie un signal politique potentiellement significatif.