La Croatie est l’équipe de la Coupe du monde qui refuse de perdre

La Croatie, en revanche, n’est pas seulement devenue un incontournable de ces événements, mais est devenue une véritable force en leur sein, une équipe capable – comme l’était l’équipe de 1998 – non seulement de rassembler une seule campagne impressionnante, mais de revenir quatre ans plus tard, avec un ensemble de joueurs nettement différent, et tout recommencer. “Nous avons 18 nouveaux joueurs”, a déclaré Sosa, le défenseur, à propos de l’équipe de cette année. “Beaucoup d’entre eux disputent la Coupe du monde pour la première fois.” Cela n’a fait aucune différence.

Cela témoigne non seulement du flux constant de joueurs sortant des académies du pays – “Je ne sais pas si c’est la génétique, l’environnement ou la géographie”, a déclaré Boban, “mais nous avons tellement de talent” – mais aussi de la culture qui a également été créé au sein de l’équipe nationale.

Presque tous les jeunes joueurs croates passent du temps au début de leur carrière dans l’une des deux grandes équipes de clubs croates, Dinamo Zagreb et Hajduk Split, ce qui signifie que les nouveaux arrivants dans l’équipe senior sont généralement accueillis par des visages amicaux. Le slogan du pays pour le tournoi, “famille”, est plus qu’un simple baratin marketing.

Il n’y a pas de hiérarchie ferme au sein de l’équipe; même les néophytes relatifs sont encouragés à faire entendre leur voix. Dalic, l’entraîneur, adopte une approche délibérément discrète de la discipline, faisant confiance à Modric et à ses collègues vétérans pour montrer l’exemple, s’assurer que leurs normes personnelles sont respectées, transmettre leur sagesse, faire comprendre à tout le monde juste ce qui est attendu.

Ces attentes sont si élevées, a déclaré Sosa, que l’équipe a adopté une politique consistant à “ne pas célébrer les buts, juste célébrer les victoires”. C’est cela, a déclaré Boban, qui est le dernier ingrédient du succès de la Croatie : en dehors de ses frontières, elle peut ressembler et se sentir comme un outsider, mais ce n’est pas tout à fait ainsi qu’elle se voit.

“J’en parlais avec un de mes amis, Prosinecki ou Slaven Bilic, il y a quelques mois”, a déclaré Boban. “Lorsque nous jouions, nous étions toujours les favoris de notre peuple. Quand nous jouons contre l’Allemagne, les gens pensent que nous devons gagner. « Bien sûr, nous devrions battre l’Allemagne ! »

« Nous jouons l’Italie ? “L’Italie n’est pas si talentueuse.” On joue au Brésil ? — Oui, mais nous valons mieux qu’eux. C’est normal qu’ils soient si fiers. Je ne sais pas comment c’est devenu dans notre culture, mais c’est la Croatie. Vous le sentez, et cette pression vous rend meilleur. Cela vous rend plus ambitieux.

Maintenant, pour la deuxième fois en quatre ans, la Croatie est sur le point de faire l’impossible. Une victoire sur l’Argentine amènerait le pays à une deuxième finale consécutive de la Coupe du monde. Une fois de plus, à la Coupe du monde, l’équipe qui refuse d’être battue est prête à aller jusqu’au bout.

Tariq Panja et James Wagner ont contribué au reportage.