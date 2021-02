La Croatie en pourparlers avec la Russie sur le vaccin contre le coronavirus Spoutnik V

Budapest est en train de négocier avec Moscou la possibilité d’acheter le vaccin contre le coronavirus de fabrication russe, à savoir Spoutnik V, a rapporté Reuters mercredi.

«Chaque gouvernement doit prendre soin de la santé de ses citoyens. Il n’est pas illégitime de chercher des solutions également en dehors de l’Union européenne, surtout s’il y a un retard dans les livraisons dans le cadre de l’UE », a déclaré Vili Beros, ministre de la Santé du pays, lors d’un entretien avec une radio d’Etat.

«Nous envisageons de sécuriser ce vaccin plus tôt pour nous. Il appartient maintenant à (nos) experts d’acquérir des informations sur l’efficacité et la sécurité du vaccin et sur les exigences réglementaires nécessaires », a déclaré Beros, ajoutant qu’il avait discuté de l’acquisition du vaccin Spoutnik V avec l’ambassadeur de Russie.

Les médias locaux ont également rapporté que le jab de fabrication russe pourrait arriver en Croatie d’ici deux à trois semaines, à condition que les deux pays parviennent à un tel accord.

Réagissant à l’annonce, la chef de la Commission, Ursula von der Leyen, a de nouveau mis en garde contre l’acquisition de vaccins qui ne font pas partie du portefeuille de l’UE. Le chien de garde européen des médicaments n’a jusqu’à présent approuvé que les jabs développés par Pfizer / BioNTech, Moderna et AstraZeneca / Oxford University, alors qu’il envisage actuellement le vaccin contre le coronavirus de Johnson & Johnson.

Von der Leyen a également demandé à Moscou d’expliquer pourquoi il proposait de vendre des millions de ses piqûres à l’étranger «tout en ne progressant pas suffisamment dans la vaccination de sa propre population».