La Croatie élimine le Canada du Qatar avec une victoire 4-1

La Croatie a rebondi en force et a éliminé le Canada de sa première Coupe du monde en 36 ans.

Les finalistes de 2018 ont obtenu deux buts d’Andrej Kramaric dimanche dans une victoire de 4-1 contre une équipe canadienne qui a été éliminée après deux matches au Qatar.

Alphonso Davies a marqué le tout premier but du Canada en Coupe du monde une minute après le début du match, mais Marko Livaja et Lovro Majer ont également marqué pour la Croatie, qui a perdu contre la France lors de la finale il y a quatre ans en Russie et a débuté par un match nul sans but contre le Maroc.

Luka Modric, le capitaine de 37 ans qui dirige le milieu de terrain pour la Croatie, est toujours à la recherche de son premier but du tournoi dans ce qui est probablement sa dernière Coupe du monde.

La Croatie et le Maroc, qui ont causé une autre surprise lors du tournoi de cette année en battant la Belgique 2-0 plus tôt dimanche, ont tous deux quatre points dans le groupe F. La Belgique a trois points et a encore une chance d’avancer.

Le Canada, cependant, n’a obtenu aucun point lors de ses deux premiers matchs et ne peut se qualifier même s’il bat le Maroc jeudi lors de son dernier match. La Croatie et la Belgique joueront en même temps.

Davies, qui joue pour le Bayern Munich, a dirigé un centre de Tajon Buchanan juste hors de portée du gardien Dominik Livakovic après 1 minute et 8 secondes de jeu. Le but avait la bande de fans canadiens en chemise rouge scandant « Can-a-da! Canada!” au stade international Khalifa.

« Je suis déçu du résultat. Ce n’était pas facile », a déclaré Davies, qui a vu un penalty arrêté lors de la première défaite contre la Belgique. « Nous avons fait de notre mieux, nous nous sommes battus tout le match. Nous attendons avec impatience le prochain match et espérons que nous obtiendrons des points.

Kramaric a semblé en marquer un autre pour la Croatie à la 26e minute, mais il a été déclaré hors-jeu. Sa deuxième chance a compté environ 10 minutes plus tard, portant le score à 1-1.

Livaja a mis la Croatie en tête avec un souffle de l’extérieur de la surface de réparation à la 44e minute, Kramaric a ajouté son deuxième à la 70e et Majer a marqué dans le temps additionnel.

Le Canada a ouvert le tournoi avec une défaite de 1-0 contre la Belgique. Par la suite, l’entraîneur John Herdman a suscité un peu de controverse lorsqu’il a raconté son message d’après-match à ses joueurs, en utilisant la première lettre d’un blasphème pour décrire comment ils allaient battre la Croatie.

En réponse, l’entraîneur croate a riposté à son homologue anglais la veille du match.

“Cette façon de mettre les mots ensemble n’est pas un signe de respect”, a déclaré l’entraîneur croate Zlatko Dalic. “La façon dont nous jouons, dont nous nous comportons et dont nous respectons tous les autres sont les raisons pour lesquelles nous méritons le respect.”

Le Canada a également été éliminé lors de la phase de groupes de la seule autre participation de l’équipe à la Coupe du monde en 1986.

