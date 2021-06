La Croatie contre l’Espagne était le match du tournoi de l’Euro 2020 : comment les médias sociaux ont réagi

La victoire 5-3 de l’Espagne sur la Croatie en prolongation de leur huitièmes de finale de l’Euro 2020 avait tout pour plaire : il y avait un but contre son camp « Vous n’en croirez pas vos yeux », il y avait un retour fougueux dans les derniers instants du temps normal , et il y avait une histoire réconfortante de rédemption.

En d’autres termes, c’était le match du tournoi jusqu’à présent.

Le drame a commencé à la 20e minute. C’est à ce moment-là que Pedri a effectué une longue passe en retrait qui a échappé au gardien Unai Simon et a doucement roulé dans le filet espagnol pour donner l’avantage à la Croatie.

Mais l’Espagne sortirait de ce trou. Pablo Sarabia a égalisé 18 minutes plus tard, et le capitaine de Chelsea Cesar Azpilicueta a mené les champions d’Europe 2012 en tête juste avant l’heure de jeu. Ferran Torres a ajouté un troisième à la 76e minute, et La Roja étaient hors de vue, non?

Pas assez.

À cinq minutes du temps plein, Mislav Osic a valu à la Croatie un but de consolation, mais l’Espagne allait sûrement voir les dernières minutes du match. Et puis Mario Pasalic a marqué à nouveau dans la deuxième minute du temps additionnel, égalisant le score et déclenchant l’euphorie parmi les supporters croates.

Et donc, au temps supplémentaire nous sommes allés. Et c’est là que le jeu a été couché, et par nul autre qu’Alvaro Morata.

L’attaquant de la Juventus a commencé les quatre matchs de l’Espagne à l’Euro 2020, marquant une fois dans le processus. Mais plus particulièrement, il a accumulé un certain nombre de ratés flagrants, faisant de lui la cible d’un ridicule généralisé sur les réseaux sociaux.

Cela a rendu son futur vainqueur d’autant plus doux.

J’adore que Luis Enrique soit resté avec Morata. J’adore que Morata ait collé un énorme doigt du milieu à ses agresseurs de médias sociaux. 🖕🏻 – Gary Lineker (@GaryLineker) 28 juin 2021

Wow! Je dois dire heureux pour Morata – il faut beaucoup d’acier mental pour rater les occasions et les pénalités plus tôt dans le tournoi, les abus sur les réseaux sociaux et continuer à se mettre en position de marquer. Il l’a fait #ESP #4-3 – Eniola Aluko (@EniAlu) 28 juin 2021

Combien de bâtons ont reçu Morata lors de cet Euro et Luis Enrique l’a soutenu jusqu’au bout. Tellement heureux pour lui et pour l’équipe, toujours ensemble !!

CRO 3 vs SPA 4 – Luis Garcia (@luchogarcia14) 28 juin 2021

