La Croatie, chouchoute de 2018, cherche la rédemption à Qatar 2022

Mesurer les nations les unes contre les autres en termes de fierté nationale est ridicule. Pourtant, il est difficile d’argumenter contre la position de la Croatie en tête de cette liste hypothétique. De plus, étant donné le talent de la Croatie, c’est clairement une puissance du football.

La population de la Croatie avoisine les 4 millions d’habitants. Pour référence, c’est à peu près égal à l’état de l’Oklahoma. Le succès de la Coupe du monde 2018 a été une surprise pour beaucoup. C’est-à-dire, à l’exception des Croates eux-mêmes.

Maintenant, en 2022, beaucoup pensent que le pays peut franchir cette dernière étape qui leur a échappé de peu il y a quatre ans. Vous voyez, le succès à la Coupe du monde n’est pas nouveau pour la Croatie, même si elle a une courte histoire à montrer.

La Croatie a obtenu son indépendance de la Yougoslavie en 1991 mais n’a été autorisée à participer à aucune qualification pour la Coupe du monde avant la séance de qualification de 1998. Il s’est qualifié pour la Coupe du monde et a terminé 3e de sa première compétition. Malheureusement, lors des trois Coupes du monde suivantes, la Croatie a chuté à chaque fois en phase de groupes.

Ensuite, seule la France a pu stopper la machine croate lors de la finale de Russie 2018. La Croatie a perdu 4-2 dans cette finale.

La Croatie apporte talent et expérience à la Coupe du monde 2022

Le Croate Luka Modric a mené l’équipe tout au long du tournoi, remportant le Ballon d’or du meilleur joueur. Il guide à nouveau l’équipe vers la Coupe du monde 2022, et probablement pour la dernière fois.

La force de la Croatie réside dans son milieu de terrain, centré autour de Modric. Cela n’a jamais été une équipe qui s’est appuyée sur la vitesse ou les contre-attaques. C’est une accumulation lente et un contrôle du ballon qui entraînent la frustration des adversaires sur lesquels la Croatie s’appuie. Ivan Perisic de Tottenham et Marcelo Brozovic de l’Inter Milan encadrent le milieu de terrain du Real Madrid. Plus de talent, de Mateo Kovacic et Mario Pasalic, rejoignent Modric au milieu de terrain.

La question clé de la Croatie reste d’actualité. Mario Mandzukic était une source fiable de buts en haut de la ligne. Sa retraite laisse la porte ouverte. L’attaquant du Dinamo Zagreb Bruno Petkovic assume probablement ce rôle. Andrej Kramaric pourrait également remplacer Petkovic si la forme de Petkovic passait du chaud au froid.

Défensivement, la Croatie s’appuie sur l’expérience d’un couple de 33 ans en Domagoj Vida et Dejan Lovren. Pourtant, le meilleur défenseur de l’équipe est peut-être Josko Gvardiol, 20 ans, qui joue pour le RB Leipzig. Rappelez-vous ce nom. C’est un joueur déjà recherché par certains des plus grands clubs européens.

Commencer son tournoi contre le Maroc suivi du Canada pourrait ressembler à un début de rêve. Cependant, la Croatie a tendance à négliger les adversaires “plus faibles” et à apporter son A-game pour des affrontements plus importants. Aucun adversaire ne doit être sous-estimé lors d’une Coupe du monde. Une performance dominante lors de leur match d’ouverture contre le Maroc le 23 novembre pourrait ouvrir la voie à un tournoi solide.

Talents et expérience

Quant aux fans, ils n’attendent rien de moins que cette équipe allant jusqu’au bout et soulevant le trophée. Ce n’est pas censé être une configuration pour une déception.

Si Russie 2018 peut prouver quelque chose, rien n’est impossible pour le finaliste de cette année. L’entraîneur Zlatko Dalic est aux commandes depuis 2017. Il apporte une cohérence nécessaire lorsqu’il s’agit d’entraîner une équipe nationale. La forme de la Croatie semblait avoir chuté après son succès en Russie.

Pourtant, l’année dernière, il a remporté son groupe de la Ligue des Nations de l’UEFA qui comprenait le Danemark, l’Autriche et la même équipe française qui les a battus en finale. La Croatie participera au “Final 4” l’été prochain.

Si la Croatie sort de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022, les huitièmes de finale annoncent d’abord un affrontement avec des pays comme l’Espagne, l’Allemagne, le Japon ou le Costa Rica. Au-delà, ils se retrouvent du même côté du tableau que le Brésil, le Portugal, la Serbie, la Suisse, le Ghana, l’Uruguay. Ce n’est pas un chemin facile, mais comme la Croatie l’a montré en 2018, on peut atteindre la finale sans gagner en 90 minutes alors que la Croatie s’est frayé un chemin vers la finale via les prolongations (Angleterre) et les pénalités (Danemark et Russie).

Le talent et l’expérience peuvent mener une équipe vers de grands sommets. La Croatie ne manque d’aucune de ces catégories et «vatreni» («fougueux») pourrait bien répondre aux attentes de ses fans au Qatar.

PHOTO : IMAGO / Pixsell