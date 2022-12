La Croatie bat le Maroc pour la troisième place de la Coupe du monde

AL RAYYAN, Qatar – Lancer une Coupe du monde gonflable avant le coup d’envoi était tout simplement cruel. La réplique géante de Jules Rimet a été une caractéristique régulière de la préparation d’avant-match tout au long de ce tournoi, mais le barrage pour la troisième place de samedi entre la Croatie et le Maroc était le seul match qui n’en avait pas besoin.

C’est le seul match où les participants savent qu’ils ne peuvent pas remporter le trophée pour lequel ils sont venus concourir.

Et le fait que cela ait lieu quelques jours seulement après la douleur d’une sortie en demi-finale peut donner l’impression qu’il s’agit d’une horrible réflexion après coup. c’était certainement le cas pour l’Angleterre et la Belgique il y a quatre ans, car deux équipes qui avaient des projets pour gagner le tournoi ont été obligées de passer 90 minutes supplémentaires alors qu’elles ne voulaient que rentrer chez elles.

“Ce n’est pas vraiment un match important, n’est-ce pas, honnêtement”, a déclaré vendredi l’entraîneur marocain Walid Regragui, mêlé à des messages plus positifs sur la possibilité qu’une équipe africaine termine troisième pour la première fois de l’histoire de la Coupe du monde.

La Croatie quitte la Coupe du monde 2022 avec une médaille de bronze après avoir terminé deuxième en 2018. (Photo de Robert Michael/alliance photo via Getty Images)

Qu’il s’agisse d’un esprit de compétition ou d’un sentiment de liberté créé par des enjeux réduits, la Croatie et le Maroc ont fait de cette curieuse occasion une affaire beaucoup plus agréable que la dernière version en 2018.

Il y avait deux buts et une demande en mariage dans les 20 premières minutes. Laissant derrière lui le terne nul 0-0 entre les équipes lors de la phase de groupes, Luka Modric a feint de tirer un coup franc à la septième minute. Au lieu de cela, Lovro Majer a envoyé une balle droite dans la surface de réparation, ce qu’Ivan Perisic a fait avec brio pour se tordre le corps et planter une tête dans la surface où Josko Gvardiol s’est jeté en l’air pour dépasser le gardien marocain Yassine Bounou.

Moins de deux minutes plus tard, le coup franc d’Hakim Ziyech était mal défendu par Majer, lançant le ballon en l’air pour qu’Achraf Dari égalise d’une simple tête. À droite de la tribune de presse, un homme a choisi cet état des lieux pour poser la question. Il a obtenu la réponse qu’il cherchait, suivie d’une mer de téléphones portables pointés dans la direction de l’heureux couple, cherchant à capturer et à partager un moment de joie.

C’est ce que les fans infatigables du Maroc – et leur équipe dynamique – ont apporté à cette Coupe du monde et il y avait un sentiment ici qu’ils voulaient quelque chose de tangible pour montrer leurs efforts : la médaille de bronze indiquant la troisième place.

Regragui n’a fait que trois changements, au moins un de ceux imposés en raison d’une blessure, tandis que son homologue croate avait passé l’avant-match à critiquer la nomination d’Abdulrahman Al Jassim, qui à 35 ans est devenu le premier arbitre qatari à officier. lors d’une Coupe du monde et soulignant l’importance d’une médaille pour son pays. La Croatie a remporté le bronze en 1998, un moment que Dalic a cité comme “le début de notre succès” avant d’ajouter que “chaque médaille pour nous est une grande chose”.

Les célébrations qui ont accueilli ce qui s’est avéré être le but gagnant l’ont suggéré. Bilal El Khannouss a perdu le ballon à bon compte sur le bord de sa propre surface. Marko Livaja l’a ramassé et a alimenté Mislav Orsic, qui a soulevé un superbe effort de curling sur Bounou pour trouver le filet via son poteau gauche.

La mi-temps allait et venait. Le couple nouvellement fiancé a posé pour plus de photos. Comme pour souligner ce match qui devient malgré lui un spectacle divertissant, la seconde mi-temps s’estompe au fur et à mesure que le bilan physique de sept matches en quatre semaines se fait sentir.

Andrej Kramaric semblait en larmes alors qu’il s’éloignait prudemment à l’heure de jeu. Dari le suivit quelques minutes plus tard avant que Jawad El Yamiq ne se dirige vers la pirogue en serrant ses ischio-jambiers. Youssef En-Nesyri a raté deux occasions en fin de seconde période pour forcer le temps supplémentaire de part et d’autre de quelques échanges houleux, en grande partie à cause de désaccords sur Al Jassim. Mais la Croatie a tenu bon.

Une équipe marocaine touchée par les blessures sera déçue de ne pas avoir remporté de médaille pour ses efforts, mais est entrée dans l’histoire pour devenir la première équipe africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde. (Photo de KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

Dalic et Modric, 37 ans, se sont embrassés. Dalic a embrassé le front de Modric, espérant qu’un cerveau de football aussi remarquable se poursuivra jusqu’à l’Euro 2024. Les supporters croates largement en infériorité numérique ont fait entendre leur voix en reconnaissance d’un troisième « podium » après 1998 et d’une médaille de deuxième il y a quatre ans. Le Maroc a tout de même obtenu le meilleur résultat de tous les temps pour une nation africaine.

Modric a dirigé son équipe pour recevoir leurs médailles du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a semblé être hué par les supporters alors qu’il prenait sa place sur la scène assemblée à la hâte. Petit à petit, un par un, Modric a été rejoint par ses coéquipiers pour une photo. Bien sûr, ce qui se passerait normalement à ce moment-là, c’est que le capitaine lève un trophée – un autre rappel que la vraie chose est terriblement mais inévitablement hors de portée.

Au lieu de cela, davantage de personnel de soutien et de membres de la famille ont rejoint le groupe pour célébrer un moment de succès au milieu du sentiment persistant de déception d’être l’acte d’échauffement pour la finale de demain.

Le Maroc avait déjà conquis tant de cœurs mais la Croatie termine son séjour au Qatar par une récompense physique. Ce n’était tout simplement pas le prix qu’ils voulaient.