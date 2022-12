La Croatie bat le Japon aux tirs au but et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du monde

La Croatie s’enfonce dans une autre Coupe du monde et l’équipe emprunte à nouveau le long chemin.

Le gardien Dominik Livakovic a sauvé trois tirs au but lundi lors de la victoire 3-1 de la Croatie sur le Japon lors d’une fusillade, assurant un retour en quarts de finale pour le deuxième du tournoi masculin 2018.

Lors de sa course vers la finale il y a quatre ans, la Croatie a eu besoin de prolongations à chaque tour de la phase à élimination directe et a réussi deux tirs au but.

Cette fois, Mario Pasalic a converti le penalty décisif pour la Croatie après que les équipes se soient retrouvées à égalité 1-1 après prolongation à Al Wakrah, au Qatar.

Livakovic a sauvé les tirs au but de Takumi Minamino, Kaoru Mitomo et Maya Yoshida, et c’est le gardien de but du Dinamo Zagreb qui a été le plus acclamé par l’équipe de Croatie en liesse après la fusillade.

Le Japon cherchait à atteindre les quarts de finale pour la première fois, mais a de nouveau échoué, comme en 2002, 2010 et 2018. L’équipe asiatique a perdu contre le Paraguay lors d’une séance de tirs au but en huitièmes de finale en 2010.

La Croatie, qui a également atteint les demi-finales en 1998, affrontera ensuite le Brésil ou la Corée du Sud.

En 90 minutes de jeu réglementaire, Daizen Maeda a donné l’avantage au Japon à la 43e minute en balayant à bout portant. Ivan Perisic a égalisé en rencontrant le centre de Dejan Lovren de la droite avec une tête dans le coin inférieur près du point de penalty à la 57e.

Le résultat garantit au moins un match de Coupe du monde de plus pour le capitaine croate de 37 ans, Luka Modric, l’un des meilleurs milieux de terrain de sa génération.

Depuis 1998, tous les matches à élimination directe de la Croatie lors d’une Coupe du monde ou d’un Championnat d’Europe se sont déroulés en prolongation, à l’exception de la défaite finale de la Coupe du monde 2018 contre la France.