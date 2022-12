La Croatie bat le Brésil aux tirs au but pour réserver une place en demi-finale

La Croatie a surpris le Brésil, favori, en atteignant les demi-finales de la Coupe du monde vendredi, s’imposant 4-2 aux tirs au but après un match nul en huitièmes de finale qui s’est terminé 1-1 à la fin des prolongations.

Marquinhos a raté le coup de pied crucial lors de la fusillade, frappant le poteau alors qu’il devait marquer pour maintenir le Brésil après que la tentative précédente de Rodrygo ait été sauvée par le gardien de but Dominik Livakovic et que la Croatie ait converti les quatre pénalités.

Ce fut un revirement remarquable après que le Brésil ait semblé prêt pour la victoire lorsque Neymar a ouvert le score avec une superbe frappe à mi-chemin de la prolongation qui lui a permis d’égaler le record brésilien de Pelé de 77 buts internationaux.

Mais Bruno Petkovic a riposté à l’autre bout à la 117e minute pour que la Croatie force une fusillade, et l’équipe de Zlatko Dalic a poursuivi sa victoire contre le Japon aux tirs au but au dernier tour avec cette victoire, qui doit rester comme leur plus grande jamais. triomphe.

Ils se qualifient pour les demi-finales, tandis que le Brésil devra attendre encore au moins quatre ans avant de remporter un sixième titre record.

Neymar – qui a quitté le terrain en larmes – avait propulsé le Brésil en tête à la fin de la première mi-temps des prolongations, travaillant une-deux avec Rodrygo et Lucas Paqueta avant d’arrondir le gardien Livakovic pour marquer.

Mais cela n’a pas brisé la résistance de la Croatie alors que les finalistes de la Coupe du monde 2018 sont revenus au niveau.

Le Brésil n’avait jamais joué avec le même flair offensif que lors de sa dernière victoire en 16 contre la Corée du Sud.

La Croatie était plus obstinée et difficile à briser que jamais, et elle a maintenant disputé huit de ses neuf derniers matches à élimination directe en tournoi majeur, à l’exception de sa défaite contre la France en finale de la Coupe du monde il y a quatre ans.

Il n’allait jamais être facile pour le Brésil de jouer avec la même liberté et la même joie que lors de sa démolition de la Corée du Sud, lorsqu’il célébrait ses buts avec des mouvements de danse chorégraphiés qui semblaient bouleverser certains spectateurs.

Peur de perdre

Mais le défi pour l’équipe de l’entraîneur brésilien Tite –- étant donné l’énorme pression qui pèse toujours sur l’équipe nationale brésilienne lors d’une Coupe du monde – était de ne pas laisser la peur de perdre supprimer toute cette joie.

Les enjeux augmentent au fur et à mesure que le tournoi progresse et le Brésil est entré dans le match de vendredi au stade Education City de Doha, cherchant à éviter de tomber dans un autre piège tendu par une équipe européenne accomplie.

Le Brésil avait été éliminé des quatre dernières Coupes du monde à ce stade ou en demi-finale, à chaque fois par une opposition européenne.

La Croatie est peut-être une nation de seulement quatre millions d’habitants, mais elle est arrivée en finale il y a quatre ans et Luka Modric, leur inspiration à l’époque, reste l’un des meilleurs joueurs de la planète à 37 ans.

Il s’avère qu’un milieu de terrain composé de trois de Modric, de Mateo Kovacic de Chelsea et de Marcelo Brozovic de l’Inter Milan peut également tenir tête au Brésil.

La Selecao avait marqué quatre fois dans les 36 premières minutes face à la Corée du Sud. Ici, ils n’ont réussi que trois tentatives cadrées en première mi-temps, et rien n’a vraiment dérangé le tireur du Dinamo Zagreb, Livakovic.

Le Brésil a failli marquer dans les deux minutes de la seconde mi-temps alors qu’une réduction d’Eder Militao était presque transformée en sienne par Josko Gvardiol, avant que Livakovic ne produise des arrêts de Richarlison, Neymar et Paqueta.

D’autres arrêts de Livakovic de Neymar et de Paqueta ont suivi, drainant une partie de la confiance d’un soutien brésilien tendu.

Il semblait qu’ils se dirigeaient vers la défaite lorsque Neymar a sorti l’impasse, mais la Croatie a montré toute sa résilience pour égaliser lorsque Petkovic a appliqué une première finition sur un centre bas par son compatriote remplaçant Mislav Orsic.

Viennent ensuite les pénalités, et Nikola Vlasic, Lovro Majer, Modric et Orsic se sont tous convertis pour la Croatie, tandis que Rodrygo et Marquinhos ont échoué.

Neymar, censé tirer le dernier coup du Brésil, n’en a pas eu l’occasion, et son tournoi se termine dans les larmes.

