La Croatie bat le Brésil aux tirs au but pour atteindre les demi-finales

a marqué tard dans la première mi-temps de la prolongation pour donner l’avantage au Brésil, mais la Croatie a égalisé lorsque Bruno Petkovic a marqué à la 117e.

La course pour remporter le trophée tant convoité de la Coupe du monde s’intensifie alors que le Brésil, quintuple champion en titre, affronte la Croatie en premier quart de finale vendredi. Le retour de Neymar lors du choc contre la Corée du Sud a renforcé la confiance du Brésil, l’attaquant du PSG ayant également réalisé une excellente sortie en huitièmes de finale.

Le Brésil a été l’une des équipes les plus dominantes de la Coupe du monde dans la mesure où sa ligne d’attaque vedette s’est imposée au Qatar. Le flair brésilien fonctionne bien pour Tite car ses joueurs se complètent bien sur le terrain.

De l’autre côté, la Croatie a de nouveau émergé comme le grand outsider du tournoi. Luka Modric and Co. ont jusqu’à présent fait preuve d’esprit combatif et de résilience dans le tournoi. La seule préoccupation pour eux est la ligne d’attaque car ils n’ont pas réussi à produire des buts à volonté au Qatar.

À quelle date se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre la Croatie et le Brésil ?

Le match de la Coupe du monde de football 2022 entre la Croatie et le Brésil aura lieu le 9 décembre, vendredi.

Où se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre la Croatie et le Brésil ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre la Croatie et le Brésil se jouera au Education City Stadium.

À quelle heure commencera le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre la Croatie et le Brésil ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre la Croatie et le Brésil débutera à 20h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Croatie-Brésil de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match Croatie vs Brésil de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera télévisé sur les chaînes Sports 18 et Sports 18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Croatie vs Brésil Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match Croatie vs Brésil Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera diffusé en direct sur l’application JioCinema.

Croatie vs Brésil Onze de départ possible :

Composition de départ prévue pour la Croatie : D Livakovic, J Juranovic, D Lovren, Gvardiol, B Sosa, M Brozovic, L Modric, M Kovacic ; A Kramaric, B Petkovic, I Perisic

Composition du Brésil : Alisson, E Militao, Marquinhos, T Silva, A Sandro, Casemiro, L Paqueta, Raphinha, Neymar, Vinicius, Richarlison

