La Croatie bat l’Argentine alors que Petra Martic se rallie à Nadia Podoroska

Petra Martic a décroché une victoire de 6-2, 4-6, 6-1 sur Nadia Podoroska pour donner à la Croatie une avance inattaquable de 3-0 sur l’Argentine lors de la United Cup dimanche.

Le vainqueur du groupe F sera décidé au cours des deux prochains jours lors du troisième et dernier match nul, alors que la Croatie reviendra affronter la France.

Lors de la seule rencontre précédente de Martic avec Podoroska, elle est sortie vainqueur 3-6, 6-1, 6-2 au troisième tour de Rome 2021. Une fois de plus, elle a réussi à triompher en trois sets, perdant le plus serré mais s’enfuyant avec les deux autres.

A LIRE AUSSI | United Cup : le Brésil bat la Norvège ; République tchèque Evier Allemagne

Cette fois, Podoroska a rugi hors des blocs. L’ancienne n ° 36 de la WTA a ébloui lors des trois premiers matchs, brisant Martic immédiatement avec un lob parfait et proposant des volées et des amortis qui plaisent à la foule.

Mais Martic a réagi avec sa propre agressivité et Podoroska s’est avérée incapable de maintenir son haut niveau. La Croate a décroché sept matchs consécutifs, brisant pour 4-2 alors que Podoroska a commis des doubles fautes consécutives et scellant le set avec son propre amorti au poids exquis.

Les deux joueurs se sont installés dans un sillon au service dans le deuxième set: les huit premiers jeux n’ont vu qu’un seul point d’arrêt entre eux, rapidement étouffé par Podoroska avec un service gagnant.

À 4-4, cependant, Martic a cligné des yeux en premier. Une baisse d’énergie et d’exécution l’a vue perdre rapidement les deux derniers jeux du set avec une série d’erreurs bon marché, puis faire un break au début du deuxième set.

Encouragée par la capitaine Iva Majoli et l’entraîneur Michael Geserer, Martic s’est rassemblée pour reprendre l’arc du premier set. Après avoir abandonné ses tactiques agressives, elle a augmenté la mise au service et a repris son approche de la course au filet dans le décideur, et a été récompensée par une autre séquence de six matchs pour sceller la victoire.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)