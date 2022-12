La Croatie avait besoin de Modric, mais son dernier match de Coupe du monde était mauvais

AL DAAYEN, Qatar – Lorsque Luka Modric a fait ses débuts internationaux pour la Croatie en mars 2006, à l’âge de 21 ans, l’Argentine et Lionel Messi, 19 ans, étaient ses adversaires. Ce jour-là, Modric a remporté la rencontre amicale 3-2, Messi a marqué son premier but international et c’était le début d’une rivalité de longue date pour le club (Real Madrid contre Barcelone) et le pays.

Modric ne savait pas que 16 ans plus tard, sa carrière en Coupe du monde (et peut-être sa carrière internationale) se terminerait aux mains du même joueur et de la même opposition avec une défaite 3-0 en demi-finale. Même s’il joue dans les éliminatoires pour la troisième place samedi contre la France ou le Maroc, son dernier grand moment sur la plus grande scène du football – après avoir été finaliste en 2018 contre la France et demi-finaliste au Qatar – était vraiment sa 161e sélection mardi soir. dans le stade emblématique de Lusail.

Malgré un solide départ contre l’Argentine, dont une belle noix de muscade sur Alexis Mac Allister après 30 minutes, il est devenu trop difficile pour la Croatie de récupérer une fois que Messi et Julian Alvaraz ont marqué en cinq minutes avant la mi-temps. Ce n’était pas le bon jeu pour Modric d’avoir un jour de congé mais, à 37 ans, il ne peut pas toujours continuer à produire de la magie.

Pour se qualifier pour une autre finale, la Croatie avait besoin qu’il soit au meilleur de sa forme : tout contrôler comme à son habitude, être précis sur coups de pied arrêtés, créer des occasions et apporter de la fluidité au jeu. Mais ce n’était pas le cas et ses acteurs de soutien étaient également en dessous de la moyenne.

L’Argentine et ses quatre milieux de terrain centraux ont parfois donné à Modric un aspect moyen. Constamment sous pression alors qu’il était sur le ballon, il a pris une foule de mauvaises décisions après le premier but de l’Argentine et n’a pas réussi à avoir l’impact attendu sur le match.

Luka Modric est une lumière brillante pour la Croatie depuis ses débuts en 2006. Marc Atkins/Getty Images

Avec une précision de passe de 86%, il a réussi 67 passes (malgré 93 touches), dont seulement cinq dans le dernier tiers de l’Argentine en 81 minutes sur le terrain – ses chiffres les plus bas de cette Coupe du monde. A titre de comparaison, contre le Brésil en quart de finale, Modric a réussi 22 passes dans le dernier tiers et même s’il a joué 40 minutes de plus contre Neymar & Cie, son influence sur le match contre l’Argentine n’a pas été comparable.

L’entraîneur croate Zlatko Dalic veut que Modric joue pour l’équipe nationale jusqu’à l’Euro 2024 en Allemagne, mais le langage corporel du milieu de terrain à la fin du match ne le suggérait pas autant. Il y a eu une ovation de longue date de la part de la foule quand il est sorti avec 10 minutes à faire, mais son long au revoir – saluant les supporters croates et serrant chacun de ses coéquipiers dans ses bras – a donné l’impression que c’était son dernier grand match pour son pays.

Le vainqueur du Ballon d’Or 2018 pourrait encore être persuadé de prolonger sa carrière internationale pour diriger l’équipe dans 18 mois, Dalic déclarant ensuite : “Nous avons eu une grande équipe et cette génération terminera sa carrière à l’Euro 2024. ” Mais bien qu’il se demande quoi faire, avec la Croatie également en finale de la Ligue des Nations l’été prochain, ce n’est peut-être pas la meilleure idée.

Luka Modric se retire de la Coupe du monde après une défaite face à l’Argentine de Lionel Messi. Getty Images

Quoi qu’il arrive, ce fut une course incroyable. Modric a mené la génération dorée croate vers de nouveaux sommets, égalant (peut-être même dépassant) l’équipe de l’ère Davor Suker / Aljosa Asanovic qui a atteint les demi-finales de la Coupe du monde en 1998 pour rendre les fans fiers de leur équipe à nouveau. Et pour un pays de seulement 3,9 millions d’habitants, c’est un exploit extraordinaire.

Modric n’était pas seul, bien sûr, et cette Coupe du monde pourrait aussi être la fin du parcours pour Ivan Perisic (34 ans en février), Dejan Lovren (33 ans) et Domagoj Vida (33 ans). Mais Marcelo Brozovic (30 ans), Andrej Kramaric (31) et Mateo Kovacic (28) continueront et il y a de l’espoir pour l’avenir avec une nouvelle génération qui se présente, notamment Lovro Majer (24), Josko Gvardiol (20) et Luka Sucic (20.)

Avec peu de ressources et contre toute attente, cette équipe croate a réussi à gravir des sommets incroyables sans jamais atteindre le sommet. Avec leur rêve d’une deuxième finale de Coupe du monde consécutive brisée par Messi et l’Argentine, cela pourrait prendre un certain temps pour revenir au sommet sans leur leader.

La carrière internationale de Modric a commencé contre l’Argentine et elle aurait également pu se terminer contre eux. Le milieu de terrain a joué avec tellement de flair qu’il s’est parfois senti presque argentin, comme un Juan Roman Riquelme ou Ariel Ortega. Il a honoré la Coupe du monde avec ses compétences, sa vision et sa distribution et son talent nous manquera beaucoup en 2026.