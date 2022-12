La Croatie atteint les huitièmes de finale de la Coupe du monde et renvoie la génération dorée belge à la maison

DOHA, Qatar – La Belgique devait gagner pour se qualifier pour les huitièmes de finale, et avec la qualification en jeu, Roberto Martinez, l’entraîneur-chef de la Belgique, a fait de gros choix dans sa formation de départ. Il a laissé tomber le capitaine Eden Hazard et a choisi de ne pas lancer Romelu Lukaku.

Pour la Croatie, un match nul suffisait donc il s’agissait de gérer le match au mieux. Ils pensaient avoir un penalty avant que VAR n’intervienne pour un hors-jeu et n’ont concédé qu’une seule chance à leurs adversaires en première mi-temps.

Martinez a envoyé Lukaku à la mi-temps avec pour mission de changer le jeu et de qualifier son équipe. Il aurait pu et aurait dû le faire avec deux grosses occasions manquées. Ce n’était pas la Coupe du monde de Lukaku ou celle de la Belgique.

Réaction rapide

1. Quelle est la prochaine étape pour la génération dorée ?

C’était censé être leur dernière danse ! Cette Coupe du monde à Doha était la dernière fois qu’ils pouvaient tous se réunir après dix ans en tant que groupe dans de grandes compétitions et tenter de remporter enfin un trophée. Les choses ont cependant tourné au vinaigre. Ce fut un tournoi épouvantable sur et en dehors du terrain. La Belgique a montré une image terrible d’elle-même avec des performances médiocres, collectivement et individuellement, des tensions, des polémiques et des gros titres négatifs.

L’avenir de Roberto Martinez, en fin de contrat, semble bien loin de Bruxelles. Jan Vertonghen et Dries Mertens ont 35 ans et ce sera la fin d’eux et probablement aussi pour Toby Alderweireld et Axel Witsel, 33 ans.

Eden Hazard, le capitaine, a traversé cette Coupe du monde comme un fantôme et même s’il n’a que 31 ans, il pourrait avoir une longue réflexion sur son avenir international. C’est une triste fin de ce qui a été une merveilleuse histoire pendant de nombreuses années, mais il est maintenant temps de commencer à reconstruire. Le processus aurait dû commencer il y a un moment mais Martinez est resté trop fidèle à sa génération dorée. Et ils l’ont tous payé dans ce tournoi.

Serait-ce la fin de la génération dorée belge ? (Photo de BRUNO FAHY/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

2. Les appels audacieux ne rapportent pas pour Martinez

Pensait-il qu’il devait changer quelque chose pour créer un électrochoc et réveiller ses joueurs ? A-t-il été trop aventureux dans sa sélection d’équipe ? Néanmoins, Roberto Martinez s’est trompé. Ses décisions n’ont pas payé et la Belgique est éliminée de la Coupe du monde en phase de groupes, ce qui est embarrassant.

2 Connexe

La décision de lancer Leandro Trossard sur un faux 9 n’a pas eu les effets escomptés. Il était mobile mais n’a pas assez pesé sur la défense croate. L’idée de Martinez était de jouer un 3-4-2-1 avec le ballon avec Yannick Carrasco restant écarté à gauche et Thomas Meunier à droite puis Kevin De Bruyne et Dries Mertens étaient en charge de la partie créativité. À l’exception d’un superbe ballon de KDB qui a été gâché par Mertens, les trois premiers n’ont jamais fonctionné.

Sans ballon, la formation est devenue un 4-4-2 déséquilibré car De Bruyne n’a pas défendu sur la droite. Une fois de plus, comme lors des deux matchs précédents, l’entraîneur-chef belge a changé quelque chose à la mi-temps. Lukaku est entré en jeu et a eu l’occasion de marquer avant de toucher le poteau à l’heure de jeu. Il a clairement changé la donne et donné plus de menace à la Belgique que jamais dans cette Coupe du monde jusqu’à présent. De Bruyne a également grandi dans le jeu et s’est créé de nombreuses occasions.

Cependant, ce n’était pas suffisant. Martinez n’a tout simplement pas été inspiré jeudi, comme tout au long de ce tournoi, et cette humiliante élimination si précoce lui pèse énormément.

3. La Croatie en contrôle malgré la frayeur finale

S’il y a une équipe dans cette Coupe du monde qui sait gérer un match, c’est bien la Croatie. Un match nul leur a suffi pour se qualifier pour les huitièmes de finale et même s’ils se sont créé quelques occasions décentes, ils étaient clairement très contents de contrôler le 0-0 et d’obtenir le point dont ils avaient besoin. Ils ont un peu souffert en début de seconde période lorsque Lukaku est entré en jeu et a touché le poteau, et surtout dans les dernières minutes où il aurait dû marquer.

Cependant, leurs trois merveilleux milieux de terrain, Luka Modric, Marcelo Brozovic et Mateo Kovacic, sont les maîtres du contrôle des jeux. C’était parfait pour savoir quand presser, comment presser, quand ralentir le rythme du jeu, quand l’accélérer. Ils voulaient du temps quand il le fallait, ont commis une faute au bon moment et ont mis du temps à tirer les coups francs. Considérant que cette équipe manque d’un attaquant de haut niveau (Kramaric, Petkovic ou Livaja ne sont pas dans cette catégorie), c’était probablement le mieux qu’ils pouvaient faire.

Notes des joueurs (1 = pire, 10 = meilleur)

Croatie: Dominik Livakovic 4, Josip Juranovic 5, Dejan Lovren 5, Josko Gvardiol 6, Borna Sosa 6, Luka Modric 7, Marcelo Brozovic 7, Mateo Kovacic 6, Andrej Kramaric 4, Marko Livaja 3, Ivan Perisic 5

Sous-marins: Bruno Petkovic 4, Mario Pasalic 4, Lovro Majer 4

Belgique: Thibaut Courtois 7, Thomas Meunier 4, Toby Alderweireld 6, Jan Vertonghen 6, Timothy Castagne 5, Leander Dendoncker 4, Axel Witsel 3, Yannick Carrasco 4, Kevin De Bruyne 6, Dries Mertens 3, Leandro Trossard 3,

Sous-titres : Eden Hazard 4, Jeremy Doku 5, Thorgan Hazard 4, Romelu Lukaku 3, Youri Tielemans 4,

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Marcelo Brozovic, Croatie

Cela aurait pu être Luka Modric mais Brozovic a dirigé le milieu de terrain. Il a été exceptionnel avec sa gestion de jeu, a réalisé 98 touches, un bon tir sauvé par Courtois et a effectué huit passes dans le dernier tiers. Son QI de football est si élevé qu’il est une joie absolue à regarder dans un match comme celui-ci.

PIRE : Leandro Trossard, Belgique

Il voulait commencer et sentait qu’il méritait de commencer. Il a eu sa chance aujourd’hui et n’a absolument rien montré. Il n’a rien créé, n’a pas constitué une menace, n’a eu aucun impact sur le jeu. Il était si facile à défendre et était si pauvre que Martinez l’a enlevé juste avant l’heure de jeu.

Faits saillants et moments marquants

Thierry Henry console un Romelu Lukaku au cœur brisé après le match.

Thierry Henry avec Romelu Lukaku après le match 💔😥 pic.twitter.com/NpPWCnIrUQ — ESPN FC (@ESPNFC) 1 décembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Citations à venir…

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Romelu Lukaku (BEL) : Buts attendus (xG) de 1,67 contre la Croatie aujourd’hui ; le plus grand nombre de joueurs à la Coupe du monde 2022

Suivant

Croatie: En tant que deuxième du groupe F, la Croatie affrontera le premier du groupe E.

Belgique: Avec la défaite, les Belges sont exclus de la Coupe du monde de football 2022.