La Croatie a besoin de tirs au but, le Brésil bat la Corée du Sud à la Coupe du monde

Lors de la paire de huitièmes de finale de lundi, deux équipes des quarts de finale de 2018 ont décroché un billet pour ce tour de 2022. Cependant, alors que le Japon poussait la Croatie au bord du gouffre, le Brésil naviguait dans ce qui a été une somptueuse Coupe du monde pour le quintuple champions.

Pour la Corée du Sud et le Japon, c’est une sortie difficile pour deux des trois équipes asiatiques pour atteindre les huitièmes de finale. Rejoint par l’Australie, c’est la première fois que trois équipes de l’AFC atteignent la phase à élimination directe d’un même tournoi. Le Japon regrettera son incapacité à convertir depuis le point de penalty. La Corée du Sud a tout simplement été surpassée par peut-être l’équipe la plus talentueuse de la Coupe du monde

Le Brésil et la Croatie décrochent un billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde

Dès le premier match de la journée, le Japon est entré dans le match plein de confiance. Les victoires contre l’Allemagne et l’Espagne ont fait du Japon un concurrent sournois pour réussir une ou deux surprises majeures. Cependant, ce sont les suspects habituels de la Croatie qui ont maintenu le finaliste de 2018 sur la bonne voie au Qatar.

L’ailier celtique Daizen Maeda a ouvert le score juste avant la mi-temps après une ruée vers le but que Maeda a cachée. Puis, 10 minutes après la pause, Ivan Perišić, auteur du but de la finale 2018, a égalisé. Au risque de prendre du retard, aucune équipe n’a poussé trop loin en avant dans les années 90. De plus, ces équipes ont tenu 120 minutes sans décision.

L’entraîneur croate Zlatko Dalić a éliminé Luka Modrić, Andrej Kramarić, Mateo Kovačić et le susmentionné Perišić dans les 120 minutes. Par conséquent, cela a mis la pression sur les Croates moins connus pour répondre à l’appel. C’est le gardien Dominik Livaković qui est devenu le héros.

Livaković, qui joue pour le Dinamo Zagreb, a arrêté trois pénalités japonaises sur quatre. De l’autre côté, Shūichi Gonda n’a pu retenir qu’un seul penalty de la Croatie.

Avec cette victoire, la Croatie s’est qualifiée pour les quarts de finale. Fait remarquable, il s’agit de la troisième victoire de la Croatie aux tirs au but lors des deux dernières Coupes du monde. En fait, en 2018, la Croatie a gagné aux tirs au but à deux reprises et a eu besoin de temps d’arrêt en demi-finale contre l’Angleterre.

La Croatie affronte désormais le Brésil en quarts de finale de la Coupe du monde.

Le Brésil ne montre que du talent dans la victoire

Tandis que la Croatie et le Japon tenaient la distance, le Brésil a battu la Corée du Sud dans les 45 premières minutes. Avant que les deux équipes ne jouent une demi-heure, les quintuples champions du monde disposaient d’un coussin de trois buts. Vinícius Jr. a ouvert le festival de buts en première mi-temps avec une finition clinique et calme dans le coin le plus éloigné.

Ensuite, c’est Neymar qui a marqué le deuxième. La star du PSG a raté les deux matchs précédents en raison d’une blessure à la cheville. Pourtant, il avait l’air très bien contre la Corée du Sud. Il a détrôné le gardien sud-coréen Kim Seung-gyu sur place. Richarlison a poursuivi sa belle forme en ajoutant le troisième du Brésil. À juste titre, c’était le troisième du tournoi du joueur. Il dirige l’équipe. Enfin, Lucas Paquetá est entré en action avec le quatrième du Brésil.

À la mi-temps, le match était presque terminé. Pourtant, cela n’a pas empêché certaines célébrations sud-coréennes dans le jeu. Paik Seung-ho a marqué le but du match à 25 mètres.

Certes, le tir a dévié la défense brésilienne. Mais cela donne quelque chose à la Corée du Sud à ramener avec fierté. Le Brésil allait toujours être un match difficile pour une équipe sud-coréenne qui a grincé hors de la phase de groupes.

Brésil vs Croatie

Ce match de quart de finale sera la cinquième rencontre de tous les temps entre le Brésil et la Croatie, et c’est la troisième de la Coupe du monde. Ils se sont rencontrés lors des phases de groupes des Coupes du monde 2006 et 2014. Le Brésil a gagné à ces deux occasions.

La bataille la plus récente entre les deux remonte à 2018, un match amical international juste avant la Coupe du monde. Le Brésil a également remporté celui-là.

Pourtant, malgré la domination sur la Croatie, le Brésil a quelque chose d’un bug avec les adversaires européens. Depuis sa défaite contre l’Allemagne lors de la finale de la Coupe du monde 2002, le Brésil a perdu contre le premier adversaire européen qu’il a affronté lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde. À partir de 2018, il s’agissait de la Belgique, de l’Allemagne, des Pays-Bas et de la France. La Croatie espère enchaîner cinq défaites consécutives face à des adversaires européens lors des huitièmes de finale.

Les deux s’affrontent le vendredi 9 décembre, avec une couverture sur FOX et Telemundo à 10 h HE.

