La Croatie a battu le Maroc pour sceller la troisième place

La Croatie a battu le Maroc 2-1 pour décrocher la troisième place de la Coupe du monde alors que l’équipe européenne a remporté le forfait surprise du tournoi au stade international de Khalifa samedi soir.

C’était la deuxième troisième place de la Croatie, sa première depuis la Coupe du monde 1998 lorsqu’elle avait battu les Pays-Bas sur la même ligne de score.

Ouverture frénétique

Une ouverture effrénée a vu l’équipe européenne prendre les devants après seulement 7 minutes lorsqu’un Josko Gvardiol volant a propulsé sa tête devant Yassine Bounou dans le but marocain après un coup franc bien travaillé.

Deux minutes plus tard, le Maroc a rétabli la parité lorsque Archaf Dari a réagi le plus rapidement sur le coup franc de Hakim Ziyech pour dépasser Dominik Livakovic de cinq mètres.

Le match s’est rapidement calmé après les dix premières minutes avec la Croatie semblant calme et composée sur le ballon dominant la possession avec Luka Modric et Mateo Kovacic tenant fort au milieu du parc.

Le Maroc a joué la contre-attaque

Le Maroc était heureux de s’asseoir et de défendre héroïquement et chaque fois qu’il reprenait possession du ballon, il cherchait à blesser la Croatie à la pause.

Modric a failli ajouter le deuxième de son équipe de la nuit avec un effort du pied gauche mais a été contrecarré par Bonou qui l’a vu tard mais s’est étendu sur sa ligne pour repousser le ballon perdu loin de Marko Livaja pour maintenir le niveau des scores.

Malgré les six tirs au but de la Croatie dans les 30 premières minutes, le Maroc aurait facilement mené 2-1 si Achraf Hakimi n’avait pas touché son centre juste derrière Youssef El-Nesyri, ce dernier qui était prêt à bondir devant un but ouvert.

Trois minutes avant la pause, Mislav Orsic a enroulé un superbe effort de la droite qui a embrassé le poteau en entrant. La Croatie méritait d’être devant et est sortie la meilleure des deux équipes après l’intervalle.

Les finalistes de 2018 auraient dû obtenir leur propre penalty après que Gvardiol ait été déclenché par Sofyan Amrabat, mais l’arbitre qatari Abdulrahman Al Jassim a agité le jeu au grand désarroi du banc croate.

Quelques secondes plus tard, Livakovic a refusé El Nesyri avec un superbe tir à bout portant pour garder l’avantage de son équipe.

L’attaquant marocain aurait pu égaliser le score dans les arrêts de jeu, mais sa tête est allée sur le toit du filet alors que la Croatie tenait bon pour la victoire.

C’était la onzième fois consécutive qu’une équipe européenne terminait troisième de la Coupe du monde, le Brésil étant la dernière équipe à battre l’Italie 2-1 en 1978 en tant que dernier pays non européen à remporter les éliminatoires pour la troisième place.

