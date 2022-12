La Croatie a battu le Brésil, l’Argentine a battu les Pays-Bas

Dans une Coupe du monde qui a vu des bouleversements et des étourdissements, nous avons eu notre plus gros à ce jour ! Le Brésil, emmené par Neymar et favori pour tout remporter au Qatar, a été éliminé en quart de finale par la Croatie aux tirs au but. Désormais, les finalistes de la Coupe du monde 2018 visent à évincer Lionel Messi et l’Argentine, qui ont repoussé les Pays-Bas (également aux tirs au but) pour atteindre les demi-finales.

Et le plaisir ne s’arrêtera pas, nous nous attendons à de nombreux feux d’artifice lors des matchs de samedi de l’autre côté du support. Le Maroc poursuivra-t-il sa course de rêve et dépassera-t-il le Portugal ? Et la France et Kylian Mbappe conserveront-ils leur campagne Soulier d’or et répéteront-ils leurs espoirs de titre face à l’Angleterre ?

Assurez-vous de vous renseigner auprès d’ESPN tout au long du tournoi car nous vous apportons les dernières nouvelles du Qatar. Voici ce que vous avez peut-être manqué des événements de la Coupe du monde de vendredi et un aperçu de l’action de samedi.

Fin d’ère pour le Brésil ? Neymar égale Pelé face à la Croatie

Il semble que le scénario parfait était en train d’être écrit. Dans un match qui avait duré plus longtemps et avec une place pour les demi-finales en jeu, le but à bout portant de Neymar après un formidable jeu offensif a donné au Brésil une avance tardive contre la Croatie. Non seulement cela a semblé suffisant pour clôturer le match, mais cela a mis Neymar au niveau de la légende Pelé à 77 buts pour le plus marqué dans l’histoire de l’équipe masculine du Brésil.

Mais vint ensuite la première réécriture. La Croatie, qui n’avait pas cadré de tout le match, a créé l’égalité lorsque le tir de Bruno Petkovic a dévié et s’est niché au fond des filets à la 117e minute.

Et puis tout le script a été inversé alors que le jeu se résumait à une séance de tirs au but. Le Brésil s’est défait, avec la tentative de Rodrygo sauvée par le gardien Dominik Livakovic et Marquinhos rebondissant son tir sur le poteau, tandis que la Croatie a converti tous les leurs pour remporter une victoire mémorable 4-2 après l’impasse 1-1 à la fin du règlement.

Le Brésil est entré dans le tournoi en tant qu’équipe à parier pour porter son total de titres à six. La Croatie, qui a perdu contre la France lors de la finale de 2018, n’était pas censée reproduire cette course historique. Mais sous la houlette du maestro du milieu de terrain Luka Modric, les Croates ont contrecarré les Brésiliens, qui pour la première fois au Qatar ont perdu la bataille de possession. À ce stade, êtes-vous susceptible de parier contre eux d’atteindre une autre finale ?

Les scènes ne pourraient pas être plus différentes. La jubilation des joueurs croates passe devant les brésiliens froissés et épuisés. Neymar a été réduit aux larmes après avoir égalisé le record de l’un des héros sportifs du pays, mais est parti sans même tenter sa chance dans la fusillade. Et cela semblait être la fin d’une époque si Neymar décidait de ne plus jouer pour le Brésil.

Si vous êtes fan de la Sélectionce script n’a pas eu une fin heureuse.

L’Argentine évite l’effondrement et repousse les Néerlandais aux tirs au but dans une victoire fougueuse

Juste au moment où nous pensions que les bouffonneries de la journée étaient terminées, nous avons eu une autre dose de drame dans la folle victoire 4-3 de l’Argentine sur les Pays-Bas aux tirs au but après une finition en montagnes russes 2-2 en temps réglementaire.



La première mi-temps a été une affaire assez terne jusqu’à ce que Messi l’ouvre avec une passe inversée ridicule. Il a dérivé le long du bord de la surface de réparation néerlandaise et, d’un coup, a retiré quatre défenseurs néerlandais du jeu et a trouvé Nahuel Molina, qui avait de l’espace pour passer devant Andries Noppert.

Lorsque Messi a ajouté une seconde du point de penalty, il semblait que l’Argentine était libre à domicile. Mais vinrent ensuite les 15 minutes de génie néerlandais pour clôturer les 90 minutes. La tête de Weghorst a été brillamment plantée devant Martinez avec sept minutes de temps réglementaire restant, puis à la 10e minute du temps additionnel, ils ont conjuré l’un des meilleurs coups de pied arrêtés pour honorer n’importe quelle Coupe du monde pour la deuxième de Weghorst.

À ce stade, l’arbitre Antonio Mateu Lahoz avait déjà perdu le contrôle du match, qui a distribué 17 cartons jaunes (mais pas de rouges ?) et a dû interrompre le jeu deux fois alors que les bancs se vidaient sur le terrain lors des échauffourées qui s’ensuivirent.

En fait, la séance de tirs au but a presque semblé un peu anti-climatique alors que l’Argentine est sortie de la folie avec une victoire et une place en demi-finale.

Les quarts de finale roulent ! France-Angleterre, Portugal-Maroc en tête

Depuis qu’il a remporté la Coupe du monde pour la France il y a quatre ans, la vie de Kylian Mbappe a été un tourbillon. En Russie, il était un prodige de 19 ans et émergeait encore comme l’une des plus grandes stars du jeu. Maintenant à l’âge vénérable de 23 ans, il peut prétendre être le meilleur joueur du monde.

Au Qatar, Mbappe a marqué cinq buts et occupe la première place pour remporter le Soulier d’or du plus grand nombre de buts marqués lors du tournoi. Il dirige une équipe qui joue avec confiance et a marqué plusieurs buts dans chacune de ses quatre victoires jusqu’à présent. Les Bleus ont également été soutenus par Antoine Griezmann, normalement un ailier mais qui a prospéré et est devenu un milieu de terrain de facto en raison des blessures pré-Qatar de Paul Pogba, N’Golo Kante et Corentin Tolisso.

Mais si cette équipe de France doit se répéter en tant que championne, elle devra vaincre une solide équipe d’Angleterre lors du choc des quarts de finale de samedi. Dans une trajectoire similaire à celle de Mbappe il y a quatre ans, le milieu de terrain anglais de 19 ans Jude Bellingham est devenu l’une des vedettes du tournoi. Il a marqué le premier but de l’Angleterre du tournoi lors d’une victoire 6-2 contre l’Iran, et a inscrit le premier but de l’Angleterre lors de la victoire 3-0 contre le Pays de Galles.

Bellingham menace de résoudre une position avec laquelle l’Angleterre se bat depuis des années. Le milieu de terrain central a été la faiblesse de l’Angleterre lors des derniers tournois, et Bellingham devient rapidement le milieu de terrain complet dont l’entraîneur Gareth Southgate a eu besoin ces dernières années.

Quant au premier match de samedi entre le Portugal et le Maroc, il reste à voir quel rôle (le cas échéant) jouera Cristiano Ronaldo. Lors de la victoire du Portugal en huitièmes de finale contre la Suisse, Ronaldo a été écarté en faveur de Goncalo Ramos dans ce qui a été considéré comme un gros pari par l’entraîneur Fernando Santos.

Cela a porté ses fruits car Ramos a réussi un tour du chapeau, consolidant ainsi probablement le rôle de Ronaldo depuis le banc pour le reste du tournoi. Santos a affirmé que la décision était basée sur la “stratégie”, plutôt que sur la réaction de colère de Ronaldo après avoir été remplacé lors du dernier match de groupe du Portugal contre la Corée du Sud.

Quoi que Ronaldo fasse, cela n’enlèvera rien à ce que le Maroc a accompli au Qatar. Une victoire contre le Portugal ferait des Lions de l’Atlas la première équipe africaine à atteindre les demi-finales, après le Cameroun (1990), le Sénégal (2002) et le Ghana (2010) tous perdus en quarts de finale.

Si l’histoire de rêve continue, ce sera parce que l’entraîneur marocain Walid Regragui a installé un style de défense et de contre efficace. Ils n’ont encaissé qu’un but jusqu’à présent au Qatar (un but contre son camp en plus), et Yassine Bounou a été magnifique dans le but lors de la victoire aux tirs au but contre l’Espagne.

Vos meilleurs paris (cotes via Caesars Sportsbook)

Si vous cherchez à parier sur la Coupe du monde, les contributeurs ESPN Paul Carr, Dan Thomas et Dalen Cuff sont là pour vous donner des conseils clés sur les cotes, les options et les contrats à terme. Voici ce que nous avons pour les matchs de samedi.

Maroc (+450) contre Portugal (-155), Nul (270)

Manchette Dalen : Le Maroc a été une source d’inspiration dans ce tournoi. Cette performance de 120 minutes contre l’Espagne, en particulier en défense, était tout simplement exceptionnelle. Cependant, les gars avaient des crampes, étaient blessés et se débattaient à la fin. Comparez cela avec un Portugal sans Cristiano Ronaldo qui semble être le meilleur et le plus dominant du tournoi, tenant essentiellement une séance d’entraînement en seconde période. Je pense que le Portugal gère le jeu, minimise les opportunités du Maroc en contre et tient les Lions de l’Atlas sans but. Le Portugal aura une cage inviolée à +102

Paul Carr : Cela ressemble à une déroute portugaise, pour toutes les raisons expliquées par Dalen. Et pourtant, je suis attiré par le Maroc pour son solide effort défensif et son organisation. J’ai joué contre le Maroc pour avancer à +290 parce que je pense juste qu’ils ont une chance sur quatre de passer. Si ce prix a disparu, le match nul (+260) pourrait être un meilleur jeu, car le Portugal a plus de profondeur d’attaque pendant les prolongations.

Dan Thomas : C’est une victoire facile pour le Portugal ici, 3-0.

Angleterre (+210) contre France (+129), Nul (+230)

Manchette: Ce pourrait être le meilleur quart de finale car il présente les équipes les mieux équilibrées et les plus qualitatives. Cela dit, je pense que la France a été plus impressionnante sur l’équilibre du tournoi et ce match peut se résumer à un moment de brillance individuel fourni par l’électrique Kylian Mbappe. Je pense qu’il y aura des buts. Plus de 2,5 (+105) c’est intéressant, mais je vais aussi parier que la France gagnera en 90 (+150).

Carr : J’ai très peu de sensations pour ce jeu, et aucun résultat raisonnable ne me surprendrait. La seule chose que j’aime, c’est un match nul en première mi-temps à +100. Les deux équipes seront probablement prudentes au début, car les deux ont tendance à adopter des approches défensives, malgré leur puissance de feu. Si une équipe trouve un but tôt, l’autre contrôlera probablement le ballon et aura des chances le reste de la mi-temps.

Thomas: La défense de l’Angleterre n’a pas encore été correctement testée et je pense que ce sera un désastre pour l’équipe du manager Gareth Southgate. La France a tellement de qualités pour aller de l’avant et nous ne sommes pas armés pour les arrêter. Prenez une victoire de la France en 90 minutes et beaucoup de buts.

Nouvelles et notes