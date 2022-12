La Croatie a battu le Brésil aux tirs au but en tant que gardien vedette

Les favoris de la Coupe du monde sont désormais exclus du tournoi après la défaite du Brésil face à la Croatie vendredi aux tirs au but. Malgré un seul tir cadré en 120 minutes, les Européens se sont qualifiés pour les demi-finales.

Le gardien croate Dominik Livakovic était sans aucun doute la star du spectacle. Le gardien du Dinamo Zagreb a réalisé 10 arrêts tout au long du match. Ensuite, il en a ajouté un de plus lors des tirs au but. Alors que la première moitié du match a été extrêmement égale et peut-être sans incident, le Brésil a fait monter la pression au début de la deuxième période.

Livakovic redevient le héros alors que la Croatie bat le Brésil aux tirs au but

Livakovic a fait arrêt après arrêt en seconde période, y compris quelques blocs brillants avec ses pieds. La performance de l’homme du match était particulièrement impressionnante compte tenu de ses adversaires. Neymar, Richarlison, Vinicius, Lucas Paqueta et Pedro ont régulièrement parsemé le but de Livakovic.

Le Brésil a terminé le match de 120 minutes avec 20 tirs au total. Ils n’ont pas pu briser la défense croate jusqu’à ce que Neymar marque un but sensationnel à la 105e minute. Il s’agissait du 77e score senior en carrière de la superstar pour son pays. Cela lie le légendaire Pelé pour la plupart des buts pour le Brésil.

Cependant, Bruno Petkovic a égalisé le score à peine 11 minutes plus tard. C’était le premier et le seul tir cadré enregistré de la Croatie dans le match. Après avoir terminé 1-1, le match a été envoyé aux tirs au but.

Les Européens remportent une autre séance de tirs au but

La Croatie a réussi à convertir les quatre tirs lors de la fusillade. Le Brésil, en revanche, a vu deux de ses occasions échouer au fond du filet. La star du Real Madrid, Rodrygo, a vu un tir arrêté par Livakovic et Marquinhos a frappé le poteau pour mettre fin au match.

Les Européens sont clairement habitués aux tirs au but. Ils se sont qualifiés pour ce match contre le Brésil après avoir battu le Japon aux tirs au but lors du tour à élimination directe précédent. La Croatie a maintenant dans l’histoire des tournois majeurs.

La défaite du Brésil est une fois de plus le fait de la concurrence européenne. En fait, les Sud-Américains ont maintenant perdu leurs six derniers affrontements à élimination directe contre les Européens en Coupe du monde.

Avec cette victoire, la Croatie accède aux demi-finales de la deuxième Coupe du monde consécutive. Ils affronteront le vainqueur du match Argentine-Pays-Bas.

PHOTO : IMAGO / Xinhua