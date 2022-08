La critique vaincue de Trump se compare à Abraham Lincoln — RT World News

Inébranlable par une réprimande des électeurs républicains, la membre du Congrès Liz Cheney s’est comparée au président le plus populaire d’Amérique

Après avoir été rejetée du Congrès par 37 points de pourcentage lors de la primaire républicaine du Wyoming, la représentante américaine Liz Cheney a réagi à la défaite déséquilibrée en se comparant au président le plus vénéré de l’histoire américaine, Abraham Lincoln, et a laissé entendre qu’elle essaierait de suivre son chemin. à la Maison Blanche.

“Le grand et original champion de notre parti, Abraham Lincoln, a été défait aux élections du Sénat et de la Chambre avant de remporter l’élection la plus importante de toutes”, Cheney a déclaré aux supporters de Jackson, Wyoming, après avoir perdu le concours de mardi. “Lincoln a finalement prévalu, il a sauvé notre union et il a défini notre obligation en tant qu’Américains pour toute l’histoire.”

Cheney, qui a voté pour destituer Donald Trump en janvier 2021 et l’a accusé d’avoir incité à l’émeute du Capitole américain, n’a recueilli que 28,9% des suffrages républicains exprimés mercredi. Son adversaire soutenu par Trump, Harriet Hageman, une avocate qui n’a jamais occupé de fonction politique, a obtenu 66,3 %.

Liz Cheney vient de perdre son siège au Congrès du Wyoming de près de 40 points et s’est comparée à Abraham Lincoln dans son discours de concession. Elle est vraiment devenue folle. pic.twitter.com/T0DlPBsF2K – Argile Travis (@ClayTravis) 17 août 2022

Néanmoins, Cheney peut chercher une promotion majeure. Elle a déclaré mercredi dans une interview à NBC News qu’elle envisageait de se présenter à la présidence en 2024. Elle a promis de le faire “tout ce qu’il faut pour garder Donald Trump hors du bureau ovale.”















Cheney a noté que, dans son légendaire discours de Gettysburg, Lincoln a juré que “Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ne périra pas de cette Terre.” Apparemment, ignorant la façon dont les gens ont voté mardi, a-t-elle déclaré, “Alors que nous nous réunissons ici ce soir, cela reste notre tâche la plus grande et la plus importante.”

Les conservateurs ont ridiculisé Cheney pour avoir invoqué le nom de Lincoln, qui s’est toujours classé comme le président américain le plus populaire dans les sondages de C-SPAN et d’autres. “Un message clair est envoyé sur ce que le Parti républicain doit être”, a déclaré le représentant américain Marjorie Taylor Greene (R-Géorgie). “Ce n’est pas du tout comme Liz Cheney, qui n’est en rien comme Abraham Lincoln.”

Seuls deux des 10 républicains qui ont voté pour destituer Trump ont une chance d’être réélus. Cheney est l’un des quatre titulaires qui ont perdu leurs courses primaires, et quatre autres ont choisi de prendre leur retraite plutôt que de se faire réélire.