Il existe de nombreuses applications qui se nourrissent de vos données, sciemment ou non, pour vous proposer des publicités. C’est leur modèle commercial. Ils vous suivent à travers les applications et les sites Web auxquels vous accédez sur votre smartphone, créent un profil virtuel en fonction de ce que vous recherchez, de ce que vous recherchez et des autres publicités sur lesquelles vous cliquez, pour vous proposer des publicités personnalisées. Vous vous êtes peut-être souvent demandé pourquoi vous voyez des publicités très similaires à quelque chose que vous avez parcouru sur un site Web d’achat il y a quelques jours, sur votre fil d’actualité Facebook. Apple veut donner aux utilisateurs le contrôle de cela, sur leurs iPhones. Un utilisateur d’iPhone pourra désormais choisir s’il souhaite autoriser ou empêcher une application de suivre ses tendances de navigation et d’utilisation des applications. En parlant d’applications qui se nourrissent de vos données, sciemment ou non, Facebook n’est pas content.

Alors, que fait Apple? Fondamentalement, tout l’argument et la mission des relations publiques de Facebook sont de critiquer une prochaine fonctionnalité de transparence du suivi des applications qui mettra au premier plan un contrôle qui permettrait aux utilisateurs d’empêcher les applications de les suivre à travers les applications et les sites Web sur leur iPhone ou iPad. Il s’agira d’une mise à jour pour iOS 14 et iPadOS 14 et sortira pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad au début de 2021. Par exemple, lorsque vous ouvrez une application sur votre iPhone, pour la première fois ou après une mise à jour, il vous sera demandé: » Autoriser XYZ à suivre votre activité sur les applications et les sites Web d’autres entreprises? » Les deux options dont vous disposerez à ce stade seraient «Demander à l’application de ne pas suivre» ou «Autoriser». La fonction Transparence du suivi des applications fera partie du menu Confidentialité de l’application Paramètres. Il s’agit d’un autre ajout à la connexion commutée de confidentialité qu’Apple a implémentée avec iOS 14.

Facebook a depuis publié des annonces dans les journaux, des déclarations officielles et a même lancé un nouveau site Web critiquant cette décision. Facebook dit qu’il «défend les petites entreprises». Apple a simplement déclaré que la nouvelle fonctionnalité n’exigeait pas que Facebook modifie son modèle commercial ou son approche de la collecte de données utilisateur pour diffuser des publicités personnalisées, il lui suffit de demander l’autorisation et d’être transparent sur les données collectées. Cela sera vrai pour toutes les applications Facebook, y compris Instagram.

«Nous pensons que les utilisateurs devraient avoir le choix entre les données collectées à leur sujet et la manière dont elles sont utilisées. Facebook peut continuer à suivre les utilisateurs à travers les applications et les sites Web comme auparavant, la transparence du suivi des applications dans iOS 14 exigera simplement qu’ils vous demandent d’abord votre autorisation », a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook, dans un tweet.

Les tentatives de Facebook pour essayer d’être vu comme le champion de la cause des petites entreprises dans le monde ont été largement ridiculisées. Un groupe de droits numériques à but non lucratif Electronic Frontier Foundation, ou EFF, déclare: «Facebook a récemment lancé une campagne se vantant d’être le protecteur des petites entreprises. Il s’agit d’une tentative risible de la part de Facebook de vous distraire de son piètre bilan en matière de comportement anticoncurrentiel et de problèmes de confidentialité alors qu’il tente de faire dérailler les changements en faveur de la confidentialité d’Apple qui sont mauvais pour les activités de Facebook. Ils poursuivent en disant que «exiger des trackers qu’ils demandent votre consentement avant de vous traquer sur Internet devrait être une base évidente, et nous félicitons Apple pour ce changement. Mais Facebook, ayant construit un empire massif autour du concept de suivi de tout ce que vous faites en laissant les applications vendre et partager vos données avec un ensemble douteux d’entreprises tierces, aimerait que les utilisateurs et les décideurs pensent le contraire.

Apple a récemment déployé les étiquettes de confidentialité pour l’App Store, qui obligent tous les développeurs d’applications à divulguer les données collectées auprès d’un utilisateur ainsi que les données identifiables et celles qui ne le sont pas.