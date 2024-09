La critique peut-elle conduire à un dialogue constructif ? Réaffirmation d’une nouvelle étude | BMC Medical Education

Les auteurs ont été intrigués et déconcertés par la critique de Nakhostin-Ansari (l’auteur) sur les résultats rapportés du nouvel ouvrage. Le résumé de l’article original visait simplement à présenter les résultats pour commencer à combler le manque dans la littérature sur la vitesse de lecture des cours [1]. L’auteur a mal interprété les points et a désassemblé l’article en arguments hors contexte contre la crédibilité de l’étude. La nouvelle étude a révélé des résultats préliminaires basés sur un seul instantané d’une école avec un nouvel outil pédagogique post-pandémie comme tremplin pour la poursuite des recherches dans ce domaine en évolution rapide [1]. L’idée selon laquelle les limites non mentionnées dans l’article induiraient le public en erreur et le conduiraient à une interprétation personnalisée de l’étude n’est pas fondée. La réanalyse des données par l’auteur aboutit aux mêmes conclusions que celles présentées dans l’étude critiquée, et même si certains points avaient un certain mérite, il s’agissait d’interprétations erronées fondamentales de l’objectif de l’étude. Les résultats initiaux n’étaient pas destinés à insinuer la généralisabilité à tous les étudiants en médecine du monde entier ; ils étaient plutôt destinés à servir de base à des études futures [1].

Participants

L’auteur commence par souligner le manque de données démographiques sur les participants inclus dans l’étude, affirmant que chaque étudiant a ses propres forces et faiblesses en matière d’apprentissage et de performances académiques correspondantes, chacun ayant une vitesse optimale à laquelle il apprend le mieux. Bien qu’il s’agisse d’un point saillant en éducation, cela va à l’encontre de l’objectif de l’article original. L’auteur suggère que l’étude aurait dû tenir compte de ces données démographiques car il existe une possibilité de surreprésentation des étudiants en médecine très performants ou d’un sexe spécifique, ce qui aurait un impact sur les données collectées. Cette étude a été simplifiée à deux questions d’échantillon provenant d’un ensemble complet collecté en raison de la présence uniquement des données démographiques d’une cohorte d’étudiants en médecine dans l’établissement des auteurs. Ainsi, le fait de postuler des surreprésentations nuit à la pertinence de l’étude.

Les points soulevés par l’auteur sur les données démographiques sont d’une grande importance pour le domaine et peuvent avoir un impact sur la façon dont les étudiants apprennent via les vitesses de lecture des cours. Un manuscrit de suivi de l’original est en cours de production et se concentre sur l’impact que les données démographiques et les expériences passées peuvent avoir sur la mémoire et la concentration des étudiants en médecine, en fonction des différentes vitesses de lecture des cours. Je le répète, la spécificité des données démographiques est hors de portée de l’article original étant donné son objectif ; l’article de suivi évaluera ces facteurs et leurs impacts sur l’apprentissage des étudiants en médecine.

Facteurs de confusion

L’auteur indique qu’il n’existe aucune date précise pour l’évaluation post-intervention, précisant que ce détail est important et peut avoir un impact sur les résultats. Comme l’auteur l’a noté, on peut supposer que les évaluations ont été effectuées immédiatement après l’intervention, mais il a déclaré que cela aurait dû être clairement indiqué dans le manuscrit. L’article original a peut-être anticipé que les lecteurs seraient en mesure de faire une telle hypothèse sans que cela soit clairement indiqué, tout comme aucun délai spécifique n’a été donné pour la réalisation de l’évaluation pré-intervention ; pourtant, ce point n’a pas été ajouté à la liste des facteurs de confusion potentiels.

L’auteur a déclaré que l’étude de Kıyak et al. était bien faite et publiée à peu près au même moment que l’article. [2]Les auteurs ont été perplexes face à l’argument avancé, car l’auteur indique clairement qu’il s’agit d’une étude similaire qui est arrivée à la même conclusion que l’étude en question sans en critiquer l’intégrité. [2].

L’auteur a également fait remarquer que le nombre de mots prononcés par minute dans les vidéos de cours n’était pas noté ni pris en compte. Il affirme que le nombre de mots par minute peut avoir un impact sur la capacité des étudiants à comprendre l’information ; bien que cela puisse être vrai, cela n’a que peu d’influence dans le contexte de cette étude. On pourrait également faire valoir que les cours de médecine utilisent des mots plus longs avec plus de syllabes, techniquement moins de mots par minute, et ne correspondent pas nécessairement à une meilleure compréhension. Il peut également y avoir une myriade d’acronymes, d’abréviations, d’images, etc. inclus dans les cours ; ces deux exemples prouvent que cette variable est presque impossible à prendre en compte si l’on souhaite être aussi précis, ce qui ne serait pas l’objet de cette nouvelle étude.