La critique est futile – garder la vache à lait des matchs de boxe des célébrités en mouvement était tout ce qui comptait lorsque Mayweather a combattu Paul

Lorsque Mike Tyson et Roy Jones Jr se sont battus l’année dernière, on craignait à juste titre que deux hommes plus près de l’âge de la retraite que les sommets de leur célèbre carrière ne se blessent mutuellement.

Tyson, avec son instinct pour la brutalité du ring, a fait l’objet d’un examen plus précis, avec des commissaires d’État inquiets désireux d’offrir l’assurance qu’aucun KO ne serait autorisé ou à venir dans une exposition conçue pour plaire aux nostalgiques plutôt qu’à quiconque réclame du sang.

On n’aurait pas pu en dire autant des festivités de dimanche à Miami. Parfois, en regardant Logan Paul et Floyd Mayweather s’engager dans leur étrange danse saccadée, il semblait pertinent de se rappeler que les coups révélateurs étaient autorisés, ne serait-ce que dans l’espoir qu’un ou deux pourraient arriver, mais de préférence sans le genre de dommages durables qui soulever des mots plus sévères sur le danger de discordances.

Quiconque connaît les tactiques séculaires de Mayweather, l’aidant à construire sa mystique bordée de Rolls Royce tout en esquivant et en démantelant certains des combattants les plus redoutés de la boxe, s’attendait à ce qu’un schéma assez exact prévale après les premières minutes.

Avec son avantage de taille significatif, la seule chance de Paul de mettre un gant sur le destroyer défensif était celle d’un puncheur. Alors que ses premières tentatives sifflaient dans les airs au son des respirations aiguës et des roucoulements d’une foule colossale qui avait l’air de regarder un feu d’artifice brièvement effervescent, Mayweather était sûrement en train de jauger sa proie, s’enroulant derrière cette forteresse d’un homme qu’il met naturellement en place tout en déduisant quand frapper de manière venimeuse.

L’apparemment inévitable n’est jamais arrivé. Le maître spoiler a retenu sa piqûre, affirmant plus tard qu’il ne pouvait pas livrer ses compteurs de marque avec un effet concluant, tellement il était attaché par le 53e adversaire de sa carrière et un homme sans aucune expérience professionnelle du combat.

Mayweather a laissé entendre que 21 ans de jeu l’avaient rattrapé par la suite. Une interprétation plus probable est que ces décennies l’avaient laissé totalement indifférent à faire quoi que ce soit d’aussi intense que de pousser pour la fin une nuit frivole dans le cadre de ses grandes réalisations.

Ricky Hatton était furieux. Francis Ngannou a fait une remarque sensée et opportune sur la rémunération des combattants qui était également tout à fait irréaliste, étant donné ce qui se vend à un public de combat non traditionnel.

Si les combats de nouveautés représentent le train de la sauce, la clé dimanche soir était d’éviter tout déraillement. Peu de résultats auraient simultanément satisfait les cyniques et les 60 000 personnes réputées qui ont gonflé le décor massif, mais une farce trop étonnamment ouverte – un KO de 30 secondes, disons – aurait pu compromettre l’attrait et la commercialisation de ces promotions et leurs vastes revenus à l’avenir .

Son bref passage à tabac du kickboxeur Tenshin Nasukawa au Japon en 2018 a peut-être donné à Mayweather une idée de l’endroit où se situe le bord de la crédulité du public – aussi difficile à détecter parfois – pourrait se trouver. À cette occasion étrange, il y avait un élément peu édifiant à regarder l’impuissance de son adversaire avide alors que Mayweather le traquait avec un sourire souriant autour du ring pendant quelques minutes, comme quelqu’un qui recule devant une machine à punch, dans un concours qui était clairement terminé. presque aussitôt que la première cloche a sonné.

Mieux vaut créer un air de fumée et de miroirs, alors, au lieu d’une conclusion définitive. Il est peu probable que Hatton, Ngannou et même un George Foreman apparemment ravi – l’une des seules voix éminentes à prétendre avoir été impressionnés par le spectacle, arguant de manière déconcertante qu’il avait été tout à fait convaincant – aient eu envie de faire autant que de discuter la validité de l’événement ne s’était pas déroulée comme elle l’a fait.

Ce que nous avons obtenu était un élément de surprise fabriqué qui ne laissait personne entièrement sûr de ce dont ils avaient été témoins ou de la façon de l’évaluer. Deux jours plus tard, un événement contenant un combat qui sera oublié la semaine prochaine continue d’évoluer d’une manière qu’il serait impossible d’imaginer sur presque n’importe quel week-end de combat régulier. Dans un système de post-mérite où les combattants sont absous du besoin de sincérité dans les efforts ou les mots, les fans qui ont hué l’ont peut-être simplement fait en sachant qu’ils font partie de cet acte de méta jonglerie.

Le fait que le combat lui-même aurait probablement pu se poursuivre pendant 50 tours supplémentaires sans que rien de notable ne se produise est à la fois hors de propos et symbolique de la réalité selon laquelle le sport est secondaire par rapport au showbiz. Il y avait peu de style ou de substance précieuse, juste deux experts dans une culture obsédée par le culte de la personnalité, profitant d’une opportunité avec le minimum de drame sur le ring.

Mayweather ressemblait à un invité réticent à la fête contraint d’être poli avec ses hôtes dans son interview d’après-combat. Paul peut ajouter la distance avec un grand sportif à sa liste toujours croissante de cascades aux yeux morts, et la livraison de la meilleure ligne de la nuit par son adversaire, affirmant qu’il avait été impliqué dans un vol organisé, embellit l’histoire de latente méchanceté que les deux aiment fréquemment ajouter à leurs marques. Faire plus d’efforts pour se demander comment cela s’est passé est inutile : il y aura plus de nuits comme celle-ci, et l’impénétrabilité est une marque de leur succès.

Par Ben Miller