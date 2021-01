Internet est une mine d’or pour des choses bizarres et folles qui pourraient nous laisser choqués la bouche grande ouverte. Dans l’un de ces incidents qui a attiré l’attention des internautes, il y a un examen particulier de « gobar », alias gâteaux de bouse de vache, disponibles sur le principal site Web de commerce électronique, Amazon. Bien que la critique ait été publiée le 5 novembre 2020, elle est maintenant devenue virale sur Internet après qu’un utilisateur de Twitter a publié ses captures d’écran en ligne. Un utilisateur de Twitter, le Dr Sanjay Arora, a partagé les captures d’écran, qui ont joint la critique de « Inditradition Pure and Original Holy Cow Dung Cake for Hawan, Pujan and Religion Purposes ».

Généralement utilisés pour les havans dans les ménages hindous du monde entier, ces gâteaux à la bouse de vache ne sont pas faits pour être consommés. Mais quelqu’un a décidé de faire l’impensable et a décidé de les goûter. Non seulement ils l’ont goûté, mais ont laissé un avis détaillé sur cette étrange expérience.

« Ridiculos Taste », lisez la critique. Il a en outre mentionné qu’il (gâteau à la bouse de vache) était très mauvais quand il était mangé et avait un goût d’herbe et de boue. Le critique a déclaré que son estomac s’était dérangé après l’avoir mangé et que la personne avait également «bougé après cela». Il a en outre conseillé au fabricant de «faire attention au goût et au croquant de ce produit et d’être un peu plus hygiénique lors de la fabrication».

Le tweet a été réalisé le 20 janvier et s’est propagé sur Internet comme une traînée de poudre. Il a été retweeté plus de 600 fois et a recueilli plus de 2000 likes, les utilisateurs remplissant les sections de commentaires. Les gens sont restés consternés et dégoûtés d’apprendre cet incident. L’un des utilisateurs a commenté que tous les gâteaux ne sont pas destinés à être mangés.

Haha! Pauvre bhakt. Gâteau Sabhi khaane wale thodi hote hain. – Tariq Desai (@TariqSDesai) 20 janvier 2021

Voici ce que d’autres utilisateurs ont écrit:

Basse yahi dekhna reh gaya tha – parfaitement IMPARFAIT (@aaysha_aashu) 20 janvier 2021

Une autre personne a écrit que le tweet a fait sa journée et qu’il l’enverra à tous ceux qu’il connaît pour faire leur journée aussi. Il a également partagé qu’il ne pouvait pas arrêter de rire de l’incident et qu’il « roulait sur le sol ».

Ce tweet a fait ma journée. ne peut pas arrêter de rire après cela. En fait, je roule sur le sol. J’envoie ceci à tous ceux que je connais pour faire de leur journée aussi. – Mudi ji ke Chutkule! (@ 5Jumla) 21 janvier 2021

Un utilisateur a écrit sarcastiquement que oui, ils devraient se concentrer sur le crunchiness.

Un utilisateur a souligné l’ironie de l’événement et a écrit que la personne avait « littéralement mangé de la merde et se plaignait ensuite de mouvements lâches ».

Mange littéralement de la merde et se plaint ensuite de mouvements lâches. – Poisson-chat Corona (@CatfishCorona) 20 janvier 2021

Le Dr Sanjay a en outre écrit qu’il n’aurait jamais imaginé que de tous ses tweets au cours des 11 dernières années, celui-ci deviendrait viral.