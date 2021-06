La critique du Père – Un film exquis capturant de manière poignante la cruauté déchirante de la démence

Le père

(12A) 96min

★★★★

AUCUN drame sur la démence n’est une montre facile.

Mais ce film exquis capture la cruauté déchirante de la maladie de manière si poignante qu’elle restera dans votre esprit longtemps après le générique.

7 Ce film exquis mettant en vedette Anthony Hopkins, qui a remporté l’Oscar du meilleur acteur, capture la cruauté déchirante de la démence Crédit : Alamy

Les choses commencent innocemment alors qu’Anne (Olivia Colman) fait face à une conversation difficile avec son père Anthony (Anthony Hopkins), 80 ans.

Épuisée, elle a atteint le point où les appels téléphoniques commencent toujours : « Allô, qu’est-ce qu’il y a ?

En proie à la maladie, et en déclin, son papa peine à vivre seul à Londres.

Son dernier soignant est parti, ils doivent donc trouver un remplaçant qu’il tolérera.

Ou il emménagera dans une maison de retraite.

Mais les choses deviennent alors déroutantes à mesure que les personnages clés changent, reflétant la confusion d’Anthony.

7 Les choses commencent innocemment alors qu’Anne (Olivia Colman) fait face à une conversation difficile avec son père de 80 ans Anthony (Anthony Hopkins) Crédit : AP

Sa fille est soudainement une femme différente (maintenant jouée par Olivia Williams), qui est mariée à un homme qu’il ne reconnaît pas (Mark Gatiss).

Puis les choses basculent à nouveau, les premiers sont partis et Colman revient mais est marié à Paul (Rufus Sewell).

Les conversations se terminent là où elles ont commencé, les lieux et les personnages changent, les jours se bousculent.

La confusion constante est transparente et c’est ce qui rend le film brutalement crédible comme un aperçu de l’état d’esprit d’Anthony.

Avec son superbe scénario – adapté d’une pièce de théâtre de 2012 – le réalisateur français Florian Zeller nous entraîne dans le terrier quotidien d’Anthony de désorientation, de peur et de colère ahurissante, jusqu’à ce que nous soyons aussi confus et confus que lui.

C’est aussi proche de perdre votre emprise que possible – et c’est terrifiant.

7 Anthony décrit avec émotion son expérience comme étant un arbre et «perdre mes feuilles» Crédit : AP

Tous les acteurs excellent et Hopkins a déjà été récompensé à juste titre par l’Oscar du meilleur acteur cette année – pour son portrait obsédant d’un homme fier accroché à la certitude de connaître l’heure de la journée, et aussi secoué par chaque changement d’environnement ou de personnage que nous sommes.

Au fur et à mesure que ses facultés s’affaiblissent, puis s’aiguisent brièvement, nous ne pouvons jamais être sûrs de ce qui est réel et de ce qui ne l’est pas.

Anthony le décrit avec lucidité – cette vulnérabilité désespérée est comme être un arbre et « perdre mes feuilles ».

Alors que la nouvelle aide-soignante Laura (Imogen Poots) arrive, nous apercevons le charmeur rusé qu’Anthony était autrefois.

Il pense l’avoir déjouée mais il est vite clair qu’à la fin, comme toujours, c’est cette maladie impitoyable qui a le dessus.

Moi, moi-même et Di

(12A) 93 minutes

★★

Les COMMUNAUTÉS du nord de l’Angleterre ont été l’inspiration pour certains de nos plus grands succès comiques locaux.

Mais là où les plus chaleureuses The Full Monty et Calendar Girls ont triomphé, Me, Myself et Di s’effondrent tristement.

7 Malheureusement moi, moi-même et Di flops où les réchauffeurs de cœur The Full Monty et Calendar Girls ont triomphé

Lorsque célibataire, naïve Janet Brown (Katy Clayton) de Bolton gagne une pause dans un parc à caravanes, la petite amie de son frère, Diana, jouée par Lucy Pinder, décide d’intervenir.

Elle persuade Janet de devenir Jeanette, une fille chic à la recherche de l’amour.

Quand elle rencontre le véritable nerd Jonty (Tyger Drew-Honey), les deux tombent amoureux l’un de l’autre – mais va-t-elle lui dire franchement?

Il y a des moments amusants et les acteurs – comprenant également Will Mellor et Larry Lamb – semblent s’amuser beaucoup.

7 Lorsque la célibataire et naïve Janet Brown (Katy Clayton) de Bolton, au centre de la photo, gagne une pause dans un parc de caravanes, la petite amie de son frère décide d’intervenir

Mais les personnages manquant de nuance sont la vraie chute.

Tout le monde est soit un Lancastre caricatural de la classe ouvrière, qui travaille dans une supérette, boit dans des clubs pour hommes et dit « owt and nowt », ou un sudiste snob et amateur de caviar.

Comme le camp de vacances rétro avec un concours de bikini et un concours de talents pour le divertissement, tout semble très date

Jusqu’à ce qu’un smartphone apparaisse et qu’il y ait une référence à Lady Gaga, on pourrait facilement croire que ce film se déroule il y a 20 ans.

La raison pour laquelle je saute

(12A) 82min

★★★

CE long métrage documentaire ambitieux et perspicace du cinéaste Jerry Rothwell entreprend la tâche ardue d’adapter la biographie du même nom de Naoki Higashida, qui raconte son expérience d’adolescent muet et autiste au Japon.

Il n’est pas facile de saisir une condition que même ceux qui vivent avec elle ont du mal à expliquer.

7 Jerry Rothwell entreprend la tâche ardue d’adapter la biographie du même nom de Naoki Higashida qui raconte son expérience d’adolescent autiste muet au Japon

Mais à travers des témoignages, des observations et des entretiens avec une famille de cinq jeunes vivant avec un autisme non verbal, le résultat est un film révélateur et compatissant qui traverse les continents pour tenter de définir ce qui se passe dans l’esprit de quelqu’un sur le spectre autistique.

À Noida, en Inde, Amrit produit de belles œuvres d’art pour s’exprimer d’une manière que les mots ne permettent pas.

La fierté de sa mère lorsqu’elle expose dans une galerie est tout à fait joyeuse.

En Virginie, aux États-Unis, Ben communique à l’aide d’un tableau alphabétique, tandis qu’en Sierra Leone, la famille de Jestina doit faire face à une société qui diabolise toujours la maladie.

La cinématographie est utilisée pour évoquer davantage ces voyages sensoriels, de la lumière du soleil tachetée aux vagues déferlantes.

Que vous ayez une expérience directe de l’autisme ou non, il y a beaucoup à apprendre ici.

Faite avec sensibilité, c’est une montre éducative et enrichissante.