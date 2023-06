La critique du Journal de Virginia Woolf – un livre pour les âges

« JE voulait écrire sur la mort, seule la vie est arrivée comme d’habitude », écrit Virginia Woolf le 17 février 1922, alors qu’elle vient d’avoir 40 ans. Son journal est plein de douleur : morts, pertes, maladie, chagrin, dépression, angoisse, peur . Mais à chaque page, la vie fait irruption, avec une énergie, une gourmandise et une joie étonnantes. Le journal est un record incomparable de son temps, une galerie d’individus vivement observés, un examen de soi intime et courageux, une révélation des processus créatifs d’un écrivain, un journal de la nature tendre et vigilant et une méditation sur la vie, l’amour, le mariage, l’amitié. , solitude, société, temps et mortalité. C’est l’un des plus grands journaux intimes jamais écrits, et c’est excellent de le revoir en version imprimée.

La première entrée de journal survivante de Woolf a été faite en 1897, alors qu’elle avait près de 15 ans; son dernier était le 24 mars 1941, quatre jours avant sa mort. Elle a conservé ces 42 années d’écrits dans des cahiers non lignés à couverture souple qu’elle a reliés dans des papiers de couleur. Elle s’y est souvent référée pour se remémorer son passé, et elle s’en est inspirée lorsqu’elle a commencé ses mémoires, Sketch of the Past, en 1939. Lorsque sa maison de Londres a été bombardée en octobre 1940, elle s’est assurée de les sauver.

Avant de se suicider, le 28 mars 1941, elle laisse un mot à son mari Léonard lui demandant de détruire tous ses papiers. Heureusement pour nous, il ne l’a pas fait. Au lieu de cela, il s’est mis à trier et à sauvegarder une vaste masse de documents, y compris des manuscrits de romans, des essais et des critiques, et ces journaux, qui sont allés au Collection Berg à la bibliothèque publique de New York. En 1953, Leonard sélectionne des extraits, publiés sous le titre A Writer’s Diary, ce qui donnait l’impression d’un dévouement semblable à celui d’une religieuse à la tâche d’écrire. Il faudrait la publication des journaux et des lettres complets, une vingtaine d’années plus tard, pour changer cette image peu souriante.

La réputation posthume de Woolf en tant que figure gigantesque de la littérature du XXe siècle, galvanisée par le mouvement féministe des années 1960 et 1970, a été assurée par l’édition et la publication savantes de ses romans, grâce à tous ces manuscrits conservés par Leonard, et par des décennies de recherches biographiques et livres critiques sur elle. Elle doit aussi beaucoup au travail conjoint de son neveu, l’historien de l’art Quentin Bell, qui a écrit sa première biographie complète en 1972, et de sa femme, Anne Olivier Bell, qui a édité les journaux entre 1977 et 1984, aidée par Andrew McNeillie. Ce long travail est joliment évoqué par sa fille Virginia Nicolson dans sa préface à cette édition Granta (les cinq volumes ont de bonnes introductions, entre autres, d’Olivia Laing et de Margo Jefferson). Olivier a transcrit plus de 2 000 pages photocopiées, a rangé les bizarreries d’orthographe, de datation et de ponctuation de Woolf, a introduit des paragraphes dans le flux rapide et libre de sa prose et a annoté, de manière approfondie, vive et avec humour, le torrent de noms, de références, de blagues. et des allusions à chaque page. Granta conserve les préfaces et les notes éditoriales originales, et ajoute un Asheham Diary de 1917 en temps de guerre, mais n’inclut malheureusement pas les premiers journaux de Woolf (1897 à 1909) qui ont été publiés par un autre éditeur en 1990 sous le titre A Passionate Apprentice.

Il est notoire que les remarques méchantes ne manquent pas dans les journaux de Woolf, comme dans ses lettres. Elle peut être méchante et prétentieuse, et elle parle souvent le langage désormais offensant de son époque. Cela a pendant des années été de l’herbe à chat pour les critiques de Woolf qui la condamnent pour ses opinions. Mais, comme le dit Laing ici, elle est « capable d’épisodes choquants de snobisme et de cruauté tout en restant beaucoup plus progressiste et politiquement engagée que beaucoup de sa classe ». Bien qu’Olivier ait supprimé quelques références désagréables aux personnes vivantes, elle a décidé de ne pas « embellir » Woolf en « coupant des morceaux laids ici et là ». L’éditeur de Granta a raisonnablement emboîté le pas, mais note que « le langage utilisé et/ou les opinions exprimées dans le journal… et le matériel éditorial original sont ceux des auteurs respectifs à leur époque et ne représentent pas les attitudes de l’éditeur ».

Personne ne pourrait jamais blâmer ou faire honte à Woolf autant qu’elle-même. Elle est intensément autocritique et aspire à sortir d’elle-même, au-delà de l’égoïsme, pour s’identifier à « nous », pas à « je ». Il y a une lutte saisissante entre le solipsisme (« Comme je m’intéresse! ») Et un désir d’impersonnalité et de communauté. Ses descriptions précises et passionnées du paysage qui l’entoure, qu’il s’agisse des Sussex Downs ou des rues de la ville de Londres, qui en elles-mêmes valent la peine d’être lues, s’inscrivent dans cette envie d’aller de soi vers ce qu’elle appelle « le chant du vrai ». monde ». Et sa fascination avide pour les autres crée une empathie presque surnaturelle, comme si elle se transformait en la personne qu’elle observe. Le journal est un trésor de personnages, des célèbres hommes et femmes littéraires qu’elle a connus (Hardy, Wells, Yeats, Sackville-West, Mansfield, Eliot) à mille portraits vivants de vies plus obscures.

Combien d’utilisations différentes elle fait de son journal ! C’est un enregistrement de son monde, et si vous voulez connaître les détails, écrits à toute allure dans le feu de l’action, de la grève générale, ou de la crise d’abdication, ou de l’expérience civile de la seconde guerre mondiale, c’est l’endroit où aller. C’est un cahier d’écrivain, où elle s’emploie à trouver une forme « élastique » qui fera quelque chose de « cette matière lâche et flottante de la vie » : « J’ai l’impression que dans ce livre je pratique en écrivant; fais mes gammes. C’est une forme essentielle de thérapie, où des sentiments dangereux – colère après une dispute avec Leonard à propos de l’argent, terreur au début de la dépression, douleur dans la maladie, embarras social, appréhension de se moquer de lui quand ses livres sortent – peuvent être exprimés. se reposer. C’est là qu’elle se « compose » : « Pour apaiser ces tourbillons, j’écris ici. » C’est un carnet de lecture où elle consigne ses réponses littéraires et ses jugements et se dit souvent « quelle immense fertilité de livres de plaisir me réservent ! C’est un récit intime de son propre processus d’écriture, comme le moment joyeux dans son bain où elle invente soudain Trois Guinées – « Seigneur comme c’est excitant ! » – ou l’évolution de Vers le phare, à partir de la pensée première : « y avoir le caractère de père achevé ; & mères; & St Ives; & enfance; & toutes les choses habituelles que j’essaie d’y mettre – la vie, la mort, etc.

C’est un livre de souvenirs, qui, très important pour elle, fait revivre son passé et revisite compulsivement des dates clés comme la mort de sa mère quand elle avait 13 ans, ou son mariage avec Leonard, ou les déménagements dans différentes maisons. C’est un livre sur la mortalité, sachant que la mort arrive et tirant le meilleur parti de ce qui est maintenant et ici. « Je suis heureuse d’être en vie et désolée pour les morts », écrit-elle après le suicide d’un ami. Elle essore tout le jus de la vie : l’amour, le plaisir, l’affection et la jouissance la traversent. Elle veut vivre pour l’instant. « Si l’on ne se couche pas et ne résume pas et ne dit pas à l’instant, en ce moment même, restez, vous êtes si juste, quel sera votre gain, en mourant ? Non : restez, ce moment. Personne ne le dit jamais assez. Dépêchez-vous toujours. Je vais maintenant voir L et lui dire de rester pour le moment.