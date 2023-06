La critique d’Idol – le bondage léger et le gros sleaze en font le nec plus ultra de la télévision d’essai

FDe plus, pour un spectacle si soucieux de ses propres idées sur l’artifice et la superficialité, les 20 premières minutes de The Idol donnent l’impression d’un drame bien meilleur, plus robuste et plus intéressant qu’il ne le devient. Le créateur d’Euphoria, Sam Levinson, écrit et réalise ce conte sordide et caricatural sur la vie dorée d’une pop star et le gourou qui balaie pour la secouer et la secouer. L’Idole est déjà tellement baignée de bruit – est-ce de l’exploitation ? trop scandaleux ? – qu’il se penche simplement sur la polémique ; la plateforme de streaming sur laquelle je le regarde le présente comme un « drame qui fait la une des journaux ».

C’est une façon de faire passer les rapports les plus négatifs qui ont émergé sur la production de l’émission, mais cela donne également un avertissement que le programme va s’efforcer d’être choquant. Pour ses scènes d’ouverture plus réussies, il le fait avec humour. La pop star Jocelyn (Lily-Rose Depp, l’air vide, bien que ce soit sûrement délibéré) tourne la couverture de son nouvel album, puis répète avec des danseurs dans le jardin de son manoir alors qu’une crise de relations publiques explose en arrière-plan : elle devient le top sujet tendance sur Twitter parce que quelqu’un divulgue une photo d’elle avec du sperme sur le visage. Son agent en direct est furieux et craint que les filles de 14 ans n’achètent plus de billets pour la voir interpréter une chanson intitulée I’m a Freak, dont les paroles incluent les lignes «Mets-toi à genoux et prépare-toi à devenir ma chienne.

Au départ, The Idol est chaotique et impétueux, une satire exagérée de la renommée. L’équipe de managers, d’assistants, de relations publiques et de cadres de label de Jocelyn se moque de lui alors qu’ils réfléchissent à la manière de gérer le scandale avant qu’elle ne le découvre. « Ce que Britney et Jocelyn ont vécu est unique… mais universel », tranche le publiciste Benjamin (Dan Levy). Jocelyn a déjà eu une panne, donc le parallèle avec Britney Spears est évident, mais il est quand même mis en évidence, avec un hommage dans la chorégraphie aussi.

L’ouverture révèle également le tic profondément irritant de The Idol de répondre à une critique imaginaire et de la déguiser en dialogue. La patronne du label Nikki (Jane Adams) se réjouit que Jocelyn soit « jeune, belle et endommagée », tandis que le directeur créatif Xander (Troye Sivan) craint qu’ils ne « romantisent la maladie mentale ». Elle s’en prend à « vous, les internautes diplômés d’université » qui gâchent le plaisir de tout le monde. « Arrêtez d’essayer de bloquer l’Amérique », dit-elle. Ce grief avec les « internautes diplômés d’université » court et court, ce qui est un peu riche étant donné que les internautes sont l’oxygène que respire cette émission, avec son désespoir que les gens en parlent. Pourtant, c’est divertissant, d’une manière odieuse, et je commence à me demander si The Idol n’est pas tout à fait le « drame qui fait la une » auquel je m’attendais.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Quoi de neuf Newsletter hebdomadaire gratuite Recevez les meilleures critiques télévisées, les actualités et les fonctionnalités exclusives dans votre boîte de réception tous les lundis ","newsletterId":"whats-on","successDescription":"We'll send you What's On every week"}" clientOnly> Privacy Notice: Newsletters may contain info about charities, online ads, and content funded by outside parties. For more information see our Privacy Policy. We use Google reCaptcha to protect our website and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply. after newsletter promotion

‘I’m not used to seeing sex that kinky’: Is The Idol the most shocking TV of the year? Read more

Enter Tedros (Abel Tesfaye, AKA the Weeknd). Jocelyn meets him when she walks into his club, where he is MCing like a DJ at a northern wedding. He talks so much on the mic that he’s one sentence away from announcing that the buffet is open. “Are you here to fuck?” he shouts. No, I’m only here for the cheese and pineapple on sticks. Tedros is a charisma drain who sucks any residual spark from the show. In one of the many lines that seem designed to be a talking point, Jocelyn’s assistant Leia (Rachel Sennott) says she hates his vibe: “He’s so rapey.” “Yeah, I kinda like that about him,” drawls Jocelyn, edgily.

He feeds her the dreariest of chat-up lines (“How could anyone not fall in love with you?”, “You fit perfectly into my arms”) and she worries that her music is shallow, which gives him the chance to mansplain pop. “I think Prince would disagree with you,” he huffs, at which point I stop laughing with the show and start to laugh at it. Jocelyn plays I’m a Freak to Tedros as they engage in some light bondage, and he suggests that she doesn’t sound like she “knows how to fuck”. “What makes you think I don’t know how to fuck?” she replies. “Your vocal performance,” he says, at which point I lose it entirely.

Having created the discourse, The Idol dutifully tries to fulfil its role at the centre, but it all feels a bit stiff. It aims for Paul Verhoeven – Jocelyn and Leia even watch Basic Instinct together – but so far, it’s more of a tribute act. It’s a big, dumb spectacle, and while I don’t hate it, by the end of the first hour, I am a little bored.