Juste à temps pour son 31e anniversaire dimanche, Taylor Swift a offert aux fans un autre album surprise.

Et quelle prime c’est. « Evermore », maintenant sorti, est le neuvième album studio du lauréat de 10 Grammy Awards et le deuxième cette année après « Folklore », sa retraite dans un folk au coin du feu fantaisiste après trois albums de pop de stade audacieuse.

Arrivant moins de six mois après « Folklore », une masterclass d’écriture de chansons qui a produit certaines des meilleures musiques de la carrière déjà prolifique de Swift, « Evermore » poursuit la philosophie de son prédécesseur: piano scintillant, cordes luxuriantes et guitare pincée, alors que Swift tourne des fils vibrants sur des personnages réels et imaginaires. Et comme son dernier album, ce nouvel album est co-écrit et produit par Aaron Dessner du National et Jack Antonoff des Bleachers.

Mais « Evermore » n’est pas une sacoche de faces B et de jetables « Folklore ». C’est plutôt un album sœur qui ne fait que cristalliser les forces de Swift en tant qu’auteur-compositeur, alors qu’elle s’éloigne de l’autobiographie candide qui a défini sa musique depuis ses débuts en 2006. Une grande partie de ses 17 morceaux sont des contes «en miroir ou qui se croisent», explique Swift dans les notes de la pochette, dégoulinant de meurtre, d’intrigues et de romance torturée. Les escrocs et les rêveurs d’Hollywood habitent le monde richement varié de «Evermore», qui à certains égards est encore plus envoûtant que «Folklore».

En peignant « Evermore » comme la plupart du temps fantaisie d’évasion, Swift dissipe les potins habituels qui bavardent sur son travail, permettant à l’album de rester seul comme une chose étrange et merveilleuse. La chanteuse adore se glisser entre les personnages: une minute, elle renoue avec une chérie du lycée pendant les vacances, jouant à la maison chez ses parents jusqu’à ce qu’elle rentre à Los Angeles (« Tis the Damn Season »). Le suivant, elle hante une petite ville Olive Garden qui prépare sa vengeance avec les sœurs Haim (en vedette sur le torride «No Body, No Crime», un retour espiègle aux racines de Swift).

Ce ne serait pas un album de Swift sans une myriade d’oeufs de Pâques et de références, à commencer par la chanson titre avec Bon Iver, qui fait un clin d’œil à tout, d’Emily Dickinson à « Cats » de l’année dernière (« La capture de mouvement m’a mis sous un mauvais jour », elle chante son rôle dans le raté à budget élevé). « Gold Rush » vérifie la musique du passé (« Mon esprit transforme votre vie en folklore »), tandis que « Happiness » tire libéralement de « The Great Gatsby ».

Apparemment nommée pour les premiers mots de Daisy dans le roman de F. Scott Fitzgerald (« Je suis p-paralysé de bonheur »), la ballade apaisante trouve Swift en train de se mettre à la place du personnage. «J’espère qu’elle sera une belle imbécile qui prendra ma place à côté de vous», se lamente-t-elle à son ancien beau, pointant vers un «feu vert de pardon». Mais le coup de poing de la chanson vient quelques instants plus tard, comme Swift l’observe astucieusement, « Il y aura du bonheur après toi mais il y a eu du bonheur à cause de toi aussi. Ces deux choses peuvent être vraies. »

C’est ce genre de simplicité élégante qui rend l’écriture de chansons de Swift si étonnante en permanence, plantant des poignards dans votre cœur avec des tours de phrase lancés. « Willow » et « Tolerate It » sont des vedettes lyriques sur le fait de tomber amoureux de gars moins que debout, tandis que « Ivy » se classe parmi les chansons d’amour les plus dévastatrices que Swift ait jamais écrites. (« Ma douleur tient dans la paume de votre main glaciale », dit une femme mariée à son amant. « Oh, je ne peux pas vous empêcher de vous enraciner dans mon pays de rêve. »)

« Marjorie », un hommage déchirant à la défunte grand-mère de Swift, et « Champagne Problems », co-écrit par le mystérieux William Bowery (un pseudonyme du petit ami acteur de Swift, Joe Alwyn), sont d’autres moments forts de l’album de plus d’une heure. . Cette dernière chanson rappelle délicatement une demande de mariage rejetée et présente une ligne d’ouverture de tous les temps: « Vous avez réservé le train de nuit pour une raison pour que vous puissiez vous asseoir là dans cette blessure. »

C’est le genre de paroles que de nombreux auteurs-compositeurs passeraient toute leur carrière à essayer d’écrire, nous disant tout ce que nous devons savoir sur l’état émotionnel de ce personnage. Qu’il vienne si facilement à Swift est la chose la moins surprenante à propos de « Evermore », qui nous a – magnifiquement, avec gratitude – perdus à nouveau dans nos sentiments.