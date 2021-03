Holmes lui-même, en fait, reste simplement une présence obscure à travers une grande partie de la série, qui se concentre sur un groupe très ingénieux de gamins de la rue, recrutés par l’associé de Holmes, le Dr Watson (Royce Pierreson) pour l’aider à sonder les questions du paranormal. Ces événements étranges s’ajoutent à une menace plus grande, une menace qui se déploie via une série de cliffhangers qui font de « The Irregulars » le fourrage parfait pour une vieille frénésie régulière.

Les adolescents sont très diversifiés, y compris une paire de sœurs, Bea et Jessie (Thaddea Graham et Darci Shaw), cette dernière présentant des pouvoirs psychiques étranges. Ajoutant aux qualités savonneuses, Bea rencontre un prince slumming (Harrison Osterfield) qui a défié ses maîtres en s’aventurant dans la ville, devenant un membre improbable de ce qui équivaut à cette version victorienne de l’époque londonienne du gang Scooby.

Écrit par Tom Bidwell, « The Irregulars » brouille les attentes de manière ludique, tout en possédant un côté plus sombre et plus dur qu’une autre production récente de Netflix mêlant des adolescents à la création d’Arthur Conan Doyle, le film « Enola Holmes », dans ce qui pourrait être le plus particulier « You might comme « combinaison que le service peut offrir.

Des garçons de rue appelés les Irréguliers figuraient dans quelques-unes des histoires originales de Holmes, mais toute similitude s’arrête à peu près là. En effet, la série de huit épisodes prend rapidement une vie propre, s’orientant vers une conclusion quelque peu désordonnée (peut-être inévitablement, compte tenu du sujet) qui fournit un degré de fermeture tout en laissant la porte entrouverte pour de nouvelles aventures.

Netflix a déjà livré un chouchou des médias cette année avec un autre voyage dans la machine de retour en Angleterre, « Bridgerton ». HBO, quant à lui, mélangera le surnaturel avec la période londonienne dans le prochain « The Nevers », ce qui en fera une période de boom pour les drames costumés avec une torsion.

« The Irregulars » ne donne pas le même genre de moments évanouissants que le précédent, mais il est généralement plus satisfaisant – avec une distribution forte qui comprend non seulement les enfants, mais des rôles récurrents pour Clarke Peters (« The Wire ») et Rory McCann (« Game of Thrones ») – en particulier pour ceux qui peuvent apprécier à quel point l’écriture réinvente la tradition de Holmes afin de s’adapter à ce cadre macabre.

Ce que « The Irregulars » réalise n’est pas exactement élémentaire, mais il a pris un méli-mélo familier d’éléments et a réussi à concocter quelque chose qui semble frais et engageant, sinon tout à fait nouveau. Et la série s’en sort surtout grâce, en partie, à ces enfants qui se mêlent.

« The Irregulars » sort le 26 mars sur Netflix.