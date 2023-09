La critique de Vaster Wilds : la dernière de Lauren Groff est étonnamment bonne

En lisant le nouveau roman incroyablement bon de Lauren Groff Les vastes étendues sauvagesj’ai eu un flash-back viscéral en pensant avoir 8 ans et lire le classique pour enfants Mon côté de la montagne: ce délicieux sentiment d’une vaste nature sauvage sans fin, riche de possibilités et impitoyable, et le danger et le potentiel d’ingéniosité d’être un enfant seul au milieu de celle-ci. Les vastes étendues sauvages c’est comme ça, mais encore plus. L’enfant est plus intelligent et plus en danger ; le désert est plus riche et plus impitoyable ; c’est plus vaste.

La ressemblance n’est probablement pas fortuite. Dans une interview accordée au New York Times en 2018, Groff parle de relire Mon côté de la montagne avec ses enfants, ainsi que Julie des loups, un autre classique de Jean Craighead George. Elle a remarqué quelque chose d’étrange dans sa réaction à ces livres en tant que parent, a-t-elle déclaré.

« Au fil des décennies, depuis que j’ai découvert que ces livres étaient des histoires d’aventures passionnantes », a déclaré Groff, « ils sont devenus des histoires d’horreur effrayantes d’enfants solitaires perdus et désespérés de survivre dans une nature sauvage impitoyable. »

Les vastes étendues sauvages est à bien des égards une histoire d’aventure passionnante, rapide, vive et souvent drôle. C’est aussi incontestablement une histoire d’horreur.

Le roman se déroule pendant « la période de famine » de la colonie de Jamestown, l’hiver 1609, lorsque la majorité des colons moururent de faim et de maladie. Groff suit une fille qui a choisi de ne pas mourir là-bas : une fille qui vole hors de la colonie pour se frayer un chemin à travers la nature sauvage jusqu’à quelque part, n’importe où, où elle pourrait peut-être vivre.

Notation: 5 sur 5

La fille n’a pas de nom. Elle a grandi dans un hospice de Londres avec des religieuses qui l’appelaient Lamentations, parce que sa mère était une prostituée. Elle est venue à Jamestown en tant que servante d’une femme qui l’appelait Zed, « la plus petite, la plus petite et la dernière à être comptée comme la plus étrange de toutes les lettres de l’alphabet ». Lorsqu’elle se parle, elle s’appelle « fille » : « N’y pense pas, ma fille », se réprimande-t-elle en fuyant la colonie, « sinon tu mourras de chagrin ».

La fille a entre 16 et 18 ans. Elle n’est pas instruite, mais elle est ingénieuse. Dans la forêt froide de l’hiver, elle construit des abris de fortune à partir de roches, de couvertures et d’arbres creux. Elle se nourrit de poisson, d’œufs et de baies séchées lorsqu’elle a de la chance, et de larves de bois lorsqu’elle n’en a pas. Elle est animée par une pure détermination. Elle a l’intention de se rendre de Jamestown aux colonies françaises du Canada, où elle envisage de trouver et d’épouser un trappeur de fourrures qui pourra l’emmener en France.

La jeune fille ne peut pas imaginer qu’elle devra parcourir plus de 700 milles à pied pour se rendre de la Virginie au Canada. Elle n’a pas le sens des proportions pour envisager un tel voyage. Elle sait seulement que rester à Jamestown la tuera.

Au fur et à mesure que la jeune fille voyage, la prose de Groff prend une qualité hallucinatoire et fébrile qui pousse la tension à un niveau élevé. Son pastiche de prose élisabéthaine est ludique et fluide, dense d’allitérations et d’allusions. (Clignez des yeux et vous manquerez le caméo de Shakespeare dans le flashback de la vie de la jeune fille à Londres.) Son rythme est si rapide et si inébranlable qu’il devient impossible de lâcher le livre ; le rat-a-tat-tat de chaque phrase ne cesse de vous emporter.

La prose est également très physique. Ce livre est parfaitement adapté à l’expérience d’être un corps humain dans la nature : l’amertume du froid et de la faim sur le corps de la jeune fille ; la façon dont ses pieds ont des ampoules et comment elle rembourre ses chaussures avec des peluches volées dans un nid d’écureuil ; le soulagement viscéral qu’elle ressent en sautant dans une source chaude et en utilisant l’eau pour tuer les lentes qui nichent sous ses bras et le long de son aine.

La nature sauvage de Groff est brutale et violente. La jeune fille se retrouve souvent à admirer la gentillesse des bébés animaux avant de les tuer et de les manger. Les malheurs s’accumulent à mesure qu’elle s’éloigne de la colonie : famine, gel, blessures, maladie. À un moment donné, j’ai jeté le livre et j’ai ri pour ne pas pleurer devant la perversité avec laquelle Groff torture son héroïne. Il n’existe aucune maladie possible contre laquelle la jeune fille soit à l’abri.

La jeune fille n’est pas entièrement seule dans la nature. Alors qu’elle se dirige vers le nord, elle croise à plusieurs reprises le chemin des autochtones, mais elle prend toujours soin de garder ses distances avec eux. Elle pense qu’ils doivent être impressionnés par elle et la considérer comme une vision mystique ; Groff leur saute dans la tête pour nous montrer qu’ils la considèrent plutôt comique, triste et probablement folle. Les préjugés de la jeune fille contre les tribus autochtones restent plus forts que sa peur du désert, même si elle arrive à la lente conclusion que son propre peuple n’a rien à faire en Amérique.

Le livre serait insupportable à lire sans les moments sublimes de rédemption qu’offre la nature brutale et sanglante de Groff. En un instant, la jeune fille perd la trace de sa douleur en regardant le dessin des nuages ​​dans le ciel, des « nuages ​​​​épais de laine » avec des trous à travers lesquels « le soleil éclatant et éblouissant passa ses longs doigts pâles et toucha le sol, et les arbres qui la lumière soudainement distinguée du reste semblait si parfaite, des exemples si parfaits de leur espèce, qu’elle ne savait pas comment elle n’avait pas vu la beauté parfaite de chaque arbre avant ce moment.

« C’est un échec moral de passer à côté de la profonde beauté du monde », conclut la jeune fille.

Austère, vicieux et transcendant, Les vastes étendues sauvages est le meilleur livre que j’ai lu toute l’année. C’est un triomphe.