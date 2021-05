La critique de Trump Liz Cheney risque d’être évincée de la direction du GOP de la Chambre

Mais Cheney, dans un discours brûlant à la Chambre mardi soir et dans un éditorial la semaine dernière, a fait valoir que confronter les mensonges électoraux de Trump était pratiquement un devoir patriotique.

Certains républicains, y compris McCarthy et Scalise, ont suggéré que le refus de Cheney de reculer sur Trump crée une distraction qui nuit à l’objectif du GOP de reconquérir la Chambre en 2022.

Il n’y a aucune preuve de fraude électorale généralisée. William Barr, procureur général de Trump à l’époque, a déclaré que le ministère de la Justice n’avait trouvé aucune preuve de fraude susceptible d’annuler la victoire de Biden. Mais l’opinion publique un sondage suggère de larges pans de partisans de Trump croient toujours que le vote illégal ou la fraude a changé l’issue de la course.

Trump n’a jamais concédé l’élection de 2020 au président Joe Biden et prétend toujours à tort qu’il a remporté la course – bien que sa portée soit limitée après que plusieurs sociétés de médias sociaux l’ont banni de leurs plates-formes à la suite de l’insurrection du 6 janvier.

Ce faisant, Cheney, la troisième républicaine à la Chambre, s’est démarquée de presque le reste de sa conférence, qui, à la suite de la perte de Trump, s’est encore plus engagée à préserver le statut de l’ex-président en tant que chef.

La poussée pour échanger Cheney, résolument conservateur et politiquement profondément enraciné, avec Stefanik, moins conservateur et soutenant Trump, offre un exemple frappant du changement du GOP vers un réalignement ferme derrière l’ancien président avec les élections de mi-mandat au Congrès de 2022 à venir.

Ils et l’ancien président Donald Trump ont approuvé Stefanik, une députée new-yorkaise de quatrième mandat qui a attiré l’attention nationale en 2019 pour avoir défendu avec force Trump lors de son premier procès en destitution.

La confrontation intervient quelques jours après que deux autres républicains de premier plan, le chef de la minorité Kevin McCarthy et le whip de la minorité Steve Scalise, aient déclaré qu’ils en avaient fini avec Cheney en tant que président de la conférence de la House GOP.

Un vote de censure est susceptible de se produire lors d’une réunion de conférence à huis clos du GOP, prévue à 9 h HE.

Les républicains de la Chambre devraient voter mercredi sur l’opportunité de dépouiller la représentante critique de Trump Liz Cheney de son rôle de leader du parti et de la remplacer par la représentante pro-Trump Elise Stefanik.

« Je ne participerai pas à cela », a déclaré Cheney. « Je ne vais pas m’asseoir et regarder en silence pendant que d’autres conduisent notre parti sur une voie qui abandonne l’État de droit et se joint à la croisade de l’ancien président pour saper notre démocratie. »

« Rester silencieux et ignorer le mensonge enhardit le menteur. »

Elle a noté qu’après des dizaines de contestations judiciaires et d’enquêtes officielles, aucune fraude électorale généralisée n’a été découverte.

Trump «risque d’inciter à de nouvelles violences», a-t-elle déclaré, et il «continue de saper notre processus démocratique, semant le doute sur le fait que la démocratie fonctionne vraiment».

Après le cycle électoral de 2020, les républicains ont perdu le contrôle de la Maison Blanche et du Sénat. Mais une grande partie du parti considère toujours Trump comme son plus grand tirage au sort.

« Il est de loin le républicain le plus populaire du pays. Si vous essayez de le chasser du Parti républicain, la moitié du peuple partira », a déclaré mardi le sénateur Lindsey Graham, RS.C., un allié engagé de Trump. Fox News.

« Cela ne signifie donc pas que vous ne pouvez pas critiquer le président, cela signifie que le Parti républicain ne peut pas aller de l’avant sans que le président Trump en fasse partie », a déclaré Graham.

Alors que le scrutin de mercredi sera secret, la querelle intra-partisane sur Cheney a été diffusée en plein jour – conduisant à des optiques politiques inhabituelles, telles que le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, félicitant Cheney pour dire «la vérité au pouvoir».

L’administration Biden a largement évité le combat. «Nous leur laisserons le soin de travailler entre eux», a déclaré mardi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, interrogée sur la lutte pour le pouvoir du GOP.

Mais interrogé directement à ce sujet la semaine dernière, Biden a déclaré que le GOP semblait passer par une « sorte de mini-révolution ».

« Nous avons vraiment besoin d’un parti républicain. Nous avons besoin d’un système bipartite. Ce n’est pas sain d’avoir un système à parti unique », a déclaré Biden à la Maison Blanche. « Et je pense que les républicains sont plus éloignés d’essayer de comprendre qui ils sont et ce qu’ils représentent que je ne le pensais à ce stade. »

McCarthy et d’autres républicains doivent se rendre à la Maison Blanche plus tard cette semaine pour discuter des plans d’investissement économique de l’administration.

C’est en train de développer des nouvelles. Veuillez revenir pour les mises à jour.