La critique de Suicide Squad: vous en redemanderez après avoir regardé un film fou et ultra-violent

L’ESCOUADE SUICIDE

(15) 132mins

★★★★ ☆

GORE-blimey ! Préparez-vous à surprendre tout au long de ce film férocement drôle, grossier et ultra-violent qui met en scène certains des personnages moins connus de DC.

Écrit et réalisé par James Gunn des Gardiens de la Galaxie, il fait suite au film Suicide Squad de 2016, qui, malgré son succès commercial, a été critiqué par la critique.

3 Les super-vilains sont envoyés dans une autre mission qui les voit user d’une extrême violence Crédit : AP

Cet équipage ultra-violent de 2021 donne un coup de pied à leurs prédécesseurs – et à tous les autres –, l’ensemble étant tous des super-vilains voleurs de scène.

L’officier du renseignement américain Amanda Waller (Viola Davis) parcourt les prisons pour constituer une équipe de criminels extrêmes dotés de capacités spéciales à envoyer en mission sur l’île reculée et imprégnée d’ennemis de Corto Maltese.

La chimie des couleurs et des niveaux de violence glorieusement fous sont composés Dulcie Pearce

Surnommés « The Suicide Squad » en raison de leur risque élevé de décès au cours de la tâche, ils incluent Bloodsport (Idris Elba), Peacemaker (John Cena), Blackguard (Pete Davidson) et le retour de Harley Quinn (Margot Robbie).

Pour augmenter le niveau de mixité dans l’équipage, il y a aussi un requin très affamé, une belette sauvage et un rat mignon.

Alors que la mission folle devient rapidement obsolète, la chimie colorée et les niveaux de violence glorieusement fous sont composés.

Il est difficile de détourner le regard, même s’il y a des moments où vous n’avez aucune idée de ce que vous regardez réellement.

Robbie brille le plus en tant que Quinn coloré, mais tous les acteurs ont leur chance sous les projecteurs.

C’est culotté et dingue – et vous en demanderez plus à ce gang sinistre.

3 De nouveaux personnages sont introduits dans le deuxième film de la série aux côtés de ceux qui reviennent Crédit : Alamy