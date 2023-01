La critique de Starling Girl – Eliza Scanlen brille dans un drame de passage à l’âge adulte transgressif

Ja Starling Girl, le premier long métrage de la scénariste-réalisatrice Laurel Parmet, propose deux tâches difficiles et facilement confuses. Premièrement, trouver le bon équilibre tonal pour une relation sexuelle séparée par l’âge et l’autorité – dans ce cas, une romance enivrante et transgressive entre Jem Starling (Eliza Scanlen), 17 ans, et son pasteur de 28 ans, d’une beauté brusque. Owen (Lewis Pullman, fils de l’acteur Bill). Et le second, représentant une communauté religieuse insulaire – un groupe de chrétiens fondamentalistes dans le Kentucky actuel – avec suffisamment de spécificité et d’acuité émotionnelle pour combler le fossé avec les téléspectateurs qui trouveront un tel endroit opaque, sans rapport ou peut-être même incroyable.

Parfois, je pense à la critique de mourir – Daisy Ridley sauve presque un drame frustrant Lire la suite

Parmet réussit plus sur le premier que sur le second. The Starling Girl, ancrée par une performance hérissée du toujours solide Scanlen, est à son meilleur lorsqu’elle se penche sur le suspense combustible d’une adolescente entrevoyant ses propres instincts – pour l’honnêteté, pour l’autonomie et le plus menaçant pour le plaisir. C’est finalement moins le portrait d’une relation toxique – ce n’est pas le ton de la connexion d’Owen et Jem ici – qu’une bataille familière de la foi et des sentiments, de l’intuition contre l’endoctrinement, de la fine ligne entre le péché et le sublime.

Coup d’œil par coup d’œil, Jem est invariablement attiré par Owen sur fond de conservatisme honteux. Les deux premiers se reconnectent dans une cage d’escalier à l’extérieur de l’église – Jem en larmes morveuses après qu’un autre membre de la congrégation ait réprimandé son contour de soutien-gorge visible; Owen, récemment revenu d’un séjour missionnaire à Porto Rico, fait l’objet de commérages sur les raisons pour lesquelles lui et sa femme (Jessamine Burgum) n’ont pas encore d’enfants. C’est le fondamentalisme chrétien de type Duggar – jupes longues et épaules couvertes, pas d’associations sociales en dehors de l’église et pas de culture laïque.

Le décor mielleux de l’été du Sud, captivé par le directeur de la photographie Brian Lannin, semble expansif d’une manière que l’avenir social et émotionnel de Jem ne fait pas. Le jour, elle s’évade dans la pratique de la danse et les balades à vélo en solo au crépuscule, l’air épais d’humidité et de grillons (les personnages dégoulinent de sueur à plusieurs reprises, coïncidant souvent avec une fusion du contrôle). La nuit, elle expérimente la masturbation et maudit sa main pécheresse. Un après-midi, sa mère (Wrenn Schmidt) et son père (Jimmi Simpson), strictement dévots, un ancien musicien laïc et toxicomane dont le rétablissement est étroitement lié à la foi, l’informent qu’il est temps pour elle de courtiser le frère douloureusement protégé d’Owen, Ben (Euphoria’s Austin Abrams), et c’est tout.

Eliza Scanlen : “Avant de faire Little Women, j’avais encore très peur” Lire la suite

Jem rechigne et négocie – il n’est jamais ennuyeux de regarder Scanlen, notamment de la renommée de Sharp Objects et Little Women, jouer un personnage dont le feu intérieur se frotte avec sa politesse savante, et dont la luxure est fondamentalement indiscernable d’une curiosité cruciale pour le monde. C’est là que le casting devient délicat. Scanlen, qui a 24 ans, a une telle maîtrise de l’innocence imprudente et presque sournoise qu’elle peut encore réussir un lycéen, mais à peine. Dans un autre film, elle et Pullman, qui a 29 ans, pourraient jouer des amoureux simples. L’année dernière, Sundance Palm Trees and Power Lines a réussi à équilibrer à la fois le magnétisme et la grossièreté d’une relation entre une jeune fille de 17 ans et un homme de 34 ans en grande partie grâce au casting de la véritable adolescente Lily McInerny, qui avait l’air crédible son âge – comme dans, plus enfant que femme, scandaleusement jeune.

The Starling Girl parvient à contourner la question de la crédulité en définissant la relation centrale comme moins toxique que désespérée. Pullman joue habilement Owen comme un peu un Peter Pan avec une psyché visiblement fracturée. Ses instincts sont naissants et puissants ; il a été tellement rabougri par la honte qu’il ressemble à celui d’un adolescent. Le film de 116 minutes joue, mais intentionnellement, comme une connexion authentique mais profondément imparfaite, dont l’inadéquation est surpassée par les attentes impitoyables infligées par leur communauté. Quand il prend sa virginité sur la banquette arrière d’une voiture, dans une scène savamment mise en scène qui se concentre sur son frisson et sa déception, cela semble à la fois douloureusement adolescent et inquiétant. Il ne peut concevoir son plaisir ; elle paiera bien sûr.

Parmet maintient une emprise ferme sur cette relation glissante tout au long de son parcours voué à l’échec, moins sur leur monde – si les règles sont si strictes et les commérages si épais ici, comment ces deux-là pourraient-ils plausiblement s’en tirer avec du temps ensemble ? Un complot parallèle impliquant la descente de son père dans l’alcoolisme motive Jem à se méfier encore plus de son monde rigide, mais culmine dans des enjeux inutilement élevés. La rédemption de l’acte final semble presque gratuite dans sa description de la cruauté émotionnelle de sa famille et de sa communauté. La conclusion est, heureusement, convenablement sous-estimée; Scanlen peut dépeindre des kilomètres de croissance émotionnelle en quelques minutes. Les films de cette variété délicate dépendent souvent de la performance centrale, et entre ses mains, cela fonctionne la plupart du temps.