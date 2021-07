Le double vainqueur de Wimbledon, Andy Murray, a appelé Piers Morgan pour sa critique « dure » de la sortie d’Emma Raducanu, 18 ans, de Wimbledon. Morgan a soutenu la réprobation de l’ancienne star du tennis John McEnroe concernant la sortie de Raducanu du tournoi et a critiqué les critiques en ligne que l’ancien joueur de tennis américain recevait pour avoir exprimé ses pensées. Raducanu, 18 ans, a été contraint de se retirer du match des huitièmes de finale, citant ‘ problèmes respiratoires après avoir été mené par l’Australienne Alja Tomljanovic 4-6, 0-3.

Au cours de l’affrontement des huitièmes de finale au Court One, Raducanu a été vu ayant des difficultés à respirer et après consultation avec les médecins présents, Raducanu a quitté le terrain pour un temps mort. Quelques instants plus tard, l’arbitre de chaise a annoncé que le joueur de tennis britannique ne pouvait pas continuer.

Sur le commentaire de la BBC, McEnroe a déclaré que la situation était un peu «trop» pour Raducanu et a comparé la situation du jeune à celle de la Japonaise Naomi Osaka qui s’était retirée de Wimbledon et de Roland-Garros en raison de problèmes de santé mentale. Cependant, le commentaire de l’Américain lui a valu de nombreuses réactions de la part des fans, tandis que certains ont déclaré qu’il « avait sauté aux conclusions ».

L’ancien présentateur de Good Morning, Morgans, a soutenu les remarques de McEnroe, qui a critiqué les critiques en ligne que l’ancienne star américaine a rencontrées et a tweeté que McEnroe avait dit la « vérité ». Sur Twitter, Morgan a écrit que Raducuna est une joueuse talentueuse mais qu’elle n’a pas pu gérer la pression et a démissionné alors que le joueur de 18 ans « perdait mal ». Morgan a poursuivi en écrivant que les fans devraient « demander conseil » à McEnroe et « s’endurcir ».

Le joueur de tennis britannique Murray, qui a réagi au tweet de Morgan, est intervenu et a affirmé que les critiques de Morgan sur la situation étaient » dures « .

Morgan a répondu à Murray en écrivant que la réaction de McEnroe de la part des fans était exagérée. Réciproquement à la réponse de Morgan,

Murray a écrit que ce que la star du tennis américain avait dit était « juste », mais McEnroe n’a pas compris la situation et n’a pas considéré le « timing » car personne à l’époque ne savait ce que Raducanu traversait.

Je pense qu’une partie de ce qu’il a dit était juste, oui… mais le moment était un peu décalé étant donné que personne n’avait la moindre idée de son problème, c’était des problèmes de blessure/maladie/respiration, etc. ) 6 juillet 2021

Sa mère Judy Murray a soutenu Andy, qui a tweeté que les «hommes d’âge moyen» ne devraient pas commenter le physique et le bien-être des adolescentes.

Le All-England Club a déclaré qu’il était triste de voir Raducanu se retirer et lui a souhaité un prompt rétablissement.

Plus tard, Raducanu a réagi à l’incident et a déclaré qu’elle se sentait «beaucoup mieux» et s’est excusée pour la façon dont le match s’était terminé. Raducanu a déclaré qu’elle s’était sentie » étourdie » et qu’elle éprouvait des » difficultés respiratoires » après les échanges contre Tomljanovic.

Mots-clés – Emma Raducanu, santé de Raducanu, sortie de Raducanu, Raducanu Wimbledon, Andy Murray, Andy Murray Twitter, Piers Morgan, John McEnroe, remarques de McEnroe, Piers Morgan Twitter, Judy Murrauy, Ajla Tomljanovic, simple femmes, Wimbledon

