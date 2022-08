Victoria Spartz, d’origine ukrainienne, refuse d’arrêter ses commentaires « belliqueux » sur Kiev

Les critiques incessantes d’un législateur américain d’origine ukrainienne à l’encontre des autorités de Kiev, dont le président Vladimir Zelensky, ont frustré de nombreux responsables à Washington, a rapporté CNN vendredi, ajoutant que la Maison Blanche avait même organisé une réunion d’information spéciale pour répondre à ses revendications.

Victoria Spartz, représentante républicaine américaine de l’État de l’Indiana et première et seule membre du Congrès d’origine ukrainienne, a critiqué à plusieurs reprises le gouvernement de Kiev au milieu de son conflit en cours avec la Russie. Bien qu’elle ait déclaré qu’elle voulait que l’Ukraine gagne et, dans son récit, qu’elle s’est rendue dans le pays six fois depuis le déclenchement des hostilités fin février, nombre de ses collègues des deux côtés de l’allée se sont lassés d’elle »rhétorique belliqueuse“, indique le rapport.

Spartz s’est particulièrement prononcé sur la corruption en Ukraine. Les législateurs et les responsables américains craignent cependant que ses coups dirigés contre Kiev ne sapent à la fois l’image publique de Zelensky et les relations américano-ukrainiennes, tout en compliquant l’approbation de nouveaux programmes d’aide.

“Nous lui avons tous parlé,” a déclaré un législateur de la République au point de vente. “Ça fait chier les gens. Parce que ça fait mal à la cause.”

“Je pense qu’il y a une question ouverte de savoir pourquoi elle dit si ouvertement quelque chose qui est si clairement aligné sur les points de discussion russes“, a déclaré la députée démocrate Elissa Slotkin à CNN, ajoutant que les origines ukrainiennes de Spartz donnaient beaucoup de poids à ses propos.

Selon le rapport, l’administration Biden est également intervenue. Après que la députée ait demandé un briefing sur l’Ukraine, des responsables du Conseil de sécurité nationale et du département d’État lui en ont fourni un, selon les sources du média. Au cours de la réunion de près de deux heures, des responsables de la Maison Blanche auraient discuté de ses allégations de comportement inapproprié au sein du gouvernement ukrainien, soit en les réfutant, soit en faisant valoir qu’il n’y avait pas suffisamment d’informations pour les étayer.

Spartz aurait également rencontré le président des chefs d’état-major interarmées américains, Mark Milley, pour aborder la corruption en Ukraine, ainsi que ses inquiétudes quant au fait que les armes fournies par les États-Unis pourraient se retrouver entre de mauvaises mains. Le haut commandant militaire américain n’a pas rejeté ses réserves d’emblée, selon CNN, car Washington exhorte Kiev à faire plus pour lutter contre la corruption depuis longtemps.

Dans un contexte plus général, Milley aurait cependant dit à Spartz que ses inquiétudes »étaient surmenés.”

Cependant, la rencontre avec le général américain en chef semble n’avoir apparemment pas fait grand-chose pour dissiper les appréhensions de Spartz, puisque quelques jours plus tard, elle a poursuivi ses attaques contre l’un des principaux assistants de Zelensky, portant des accusations de « créer une dictature per se sous le déguisement de la guerre en cours.”

Les responsables ukrainiens ne sont pas non plus satisfaits de la députée, le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko, ayant déclaré début juillet que Spartz avait tenté d’apporter “Propagande russe» dans la politique américaine. Ses commentaires sont venus en réponse à la lettre ouverte du législateur au président américain Joe Biden qui exprimait des doutes sur la fiabilité du chef de cabinet du président Vladimir Zelensky et appelait à un mécanisme pour suivre l’assistance militaire fournie à Kiev.

“Nous conseillons à Mme Spartz d’arrêter d’essayer de gagner un capital politique supplémentaire sur des spéculations sans fondement autour du thème de la guerre dans notre pays et du chagrin des Ukrainiens. Les manipulations sur l’Ukraine et ses dirigeants par une députée d’origine ukrainienne sont particulièrement cyniques», a déclaré Nikolenko à l’époque.