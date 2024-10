La critique de Folie A Deux s’effondre avant sa sortie

Joker Tomates pourries

Alors qu’à l’origine la nouvelle suite de Joker, Joker : Folie a Deux, semblait être un peu en retard par rapport à l’original, 61 % de notes critiques contre 69 %, cela a maintenant radicalement changé avec de plus en plus de critiques affluant pour la suite.

Les scores du film se sont effondrés jusqu’à 44% sur Tomates pourries un jour avant sa sortie officielle le 4 octobre. Il est rare de voir les scores chuter que de plus en plus de critiques arrivent au-delà du lot initial, mais les critiques n’apprécient vraiment pas ce qu’ils voient, semble-t-il.

Le film a été critiqué pour son histoire, ses numéros musicaux et sa fin extrêmement controversée, mais surtout pour le fait qu’il ne semble pas du tout nécessaire d’exister. Voici un échantillon de ces critiques :

Poste de New York – « Pendant près de deux heures et demie, le film pathologiquement inutile du réalisateur Todd Phillips passe en revue tant de raisons potentielles d’exister… il n’en trouve finalement jamais une satisfaisante. »

Indépendant – « Folie à Deux se contente de claquettes sur place pendant la majorité de son exécution apathique, enchaînant une série de numéros musicaux décevants qui sont soit trop pointus… soit trop vaguement liés à ses personnages pour exprimer quoi que ce soit. »

Horaires (Royaume-Uni) – « Phillips et ses collègues sont retournés dans le monde autonome, ont secoué tout le contenu sur le tapis et… ont réessayé. Le résultat ? Désordonné, sans vie, dérivé et exactement ce que l’on attend d’un film qui ne veut tout simplement pas, ou n’a pas besoin d’exister.

Ce score faible signifie qu’il est bien en dessous de la majorité des offres DC au cours de la dernière décennie. Voici la liste des dix derniers à cet égard :

Aquaman – 65% Le Flash – 63% Wonder Woman 1984 – 58% Homme d’acier – 56% Joker : Folie à Deux – 44% Ligue des Justiciers (Whedon) – 40% Adam noir – 39% Aquaman et le royaume perdu – 33% Batman V Superman – 29% Escouade suicide – 26%

Alors oui, cela en fait le sixième pire film de mémoire récente de DC, derrière certaines des pires offres du DCEU comme Shazam : Fury of the Gods et Wonder Woman 1984. Et derrière le Joker original (69 %) et The Batman ( 85%) qui sont désormais des projets DC « Elseworlds ».

Lorsque la suite du Joker a été annoncée avec Lady Gaga dans le rôle d’Harley Quinn, cela ne semblait tout simplement pas nécessaire. Maintenant, cela semble être explicitement clair, et le résultat au box-office sera à son tour inférieur, malgré un coût quatre fois plus élevé. Il semble évident que cela n’aurait pas du tout dû recevoir le feu vert.

