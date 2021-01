L’ancien gardien de but de Manchester United, Mark Bosnich, a critiqué David de Gea pour avoir « hésité » dans la préparation du premier but de Sheffield United mercredi soir.

Les Blades sont fermement ancrés au bas du tableau de la Premier League mais sont repartis d’Old Trafford avec une victoire 2-1 et trois points vitaux.

Kean Bryan a donné aux visiteurs une avance de choc en première mi-temps, s’élevant le plus haut pour hocher la tête dans le virage de John Fleck.

Le défenseur a réussi à obtenir sa tête dans la surface de réparation, avec De Gea surmusclé et ne parvenant pas à réclamer ou frapper le ballon.

Ole Gunnar Solskjaer a déclaré que le gardien espagnol avait été victime d’une faute, mais Bosnich a réfuté cette affirmation en critiquant les Red Devils n ° 1.

« Pour moi, je suis désolé, mais ce n’était pas une faute. De Gea était juste dépassé, » Bosnich talkSPORT .

«C’était un excellent accouchement et je pensais que le garçon avait eu une course sur De Gea et il était juste complètement surpassé.

« Il a hésité au début et il n’a pas obtenu la course que vous aimeriez en tant que gardien de but. Je pensais que c’était un objectif juste. »