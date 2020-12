L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a déclaré avoir utilisé les critiques qui leur avaient été adressées ces dernières semaines à leur avantage lors d’une victoire catégorique 2-0 en Liga contre ses rivaux de la ville, l’Atletico Madrid, samedi.

Il y a moins de deux semaines, le Real avait été malmené par des défaites choc contre Alaves et Shakhtar Donetsk et a fait face à un triple coup dur de matches difficiles contre Séville, le Borussia Moenchengladbach et l’Atletico, avec l’avenir de Zidane en jeu.

Mais ils ont remporté les trois matches, revenant à la forme qu’ils avaient montrée dans la dernière étape de la saison dernière lorsqu’ils ont remporté le titre. Ils sont maintenant à la troisième place, trois points derrière le leader du championnat Atleti, bien qu’ils aient joué un match de plus.

« Nous avons été blessés par certaines des choses qui ont été dites mais elles nous ont rendus plus forts », a déclaré Zidane lors d’une conférence de presse après que son équipe ait battu ses voisins avec une tête de Casemiro et un but contre son camp de Jan Oblak.

«La critique fait partie du football et il faut apprendre à y faire face. Mais le plus important est que nous croyons en ce que nous faisons. Et aujourd’hui, nous avons prouvé que le Real Madrid savait jouer.

Le Français était d’humeur euphorique et a félicité beaucoup de ses joueurs, avec une mention spéciale au duo de milieu de terrain Toni Kroos et Luka Modric qui, selon lui, étaient dans la même forme que lorsqu’ils ont conduit Madrid à trois titres consécutifs en Ligue des champions.

Mais il a souligné que Real avait encore beaucoup de travail à faire pour maintenir la cohérence.

«Je suis content de tout ce que nous avons fait dans le match. Nous les avons pressés sur tout le terrain et n’avons pas laissé l’Atletico entrer dans le match. Ce fut une semaine formidable, je suis tellement content pour les joueurs parce qu’ils croient en eux », a-t-il ajouté.

«Nous nous sommes appuyés sur ce que nous avions fait lors des deux derniers matchs et avons très bien concouru pendant la majorité du match. Mais il n’y a rien à célébrer car nous n’avons encore rien gagné.