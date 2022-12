La crise ukrainienne alimente le terrorisme en Afrique – Nigeria — RT World News

Les armes légères de la zone de conflit se dirigent vers le bassin du lac Tchad, a déclaré le président Buhari

Les armes provenant de la zone de conflit en Ukraine contribuent à la violence et à la menace du terrorisme dans la région du Sahel en Afrique, a déclaré le président nigérian Muhammadu Buhari lors d’une réunion des dirigeants régionaux.

Buhari a mentionné les flux d’armes intracontinentaux lors d’un discours dans lequel il a décrit les défis auxquels sont confrontés le Nigeria et les cinq autres membres de la Commission du bassin du lac Tchad (CBLT). Il a accueilli mardi un sommet de l’organisation dans la capitale Abuja.

« Malheureusement, la situation au Sahel et la guerre qui fait rage en Ukraine sont les principales sources d’armes et de combattants qui renforcent les rangs des terroristes dans la région du lac Tchad », il a averti.

UN « une proportion substantielle des armes et des munitions achetées pour exécuter la guerre en Libye », finissent par se répandre dans toute la région, tandis que les armes utilisées “car la guerre en Ukraine et en Russie commencent également à filtrer dans la région”, dit le président.

La propagation des armes légères illégales menace la sécurité régionale, de sorte que les pays africains doivent intensifier les mesures conjointes de contrôle des frontières et les mesures d’application de la loi pour intercepter ces armes, a-t-il suggéré.

Buhari a également salué certains succès dans la lutte contre les groupes terroristes actifs au Sahel, comme Boko Haram, mais a souligné que les opérations militaires ne pouvaient à elles seules résoudre les problèmes sous-jacents. Il a exhorté les nations africaines à favoriser le développement économique pour renforcer la confiance du public dans leurs gouvernements.















Le conflit libyen et l’intervention de l’OTAN de 2011 qui ont renversé le gouvernement de l’homme fort Mouammar Kadhafi ont entraîné la propagation d’une grande quantité d’armes provenant des stocks libyens dans tout le Sahel. Le pays est resté déchiré entre des factions belligérantes pendant plus d’une décennie.

Les États-Unis et leurs alliés arment les troupes ukrainiennes avec des armes de plus en plus sophistiquées, affirmant qu’aider Kiev à vaincre la Russie est une priorité stratégique pour les nations occidentales. Les membres de l’OTAN affirment qu’il existe un système robuste en place pour suivre leur aide létale en Ukraine.

Les rapports des médias indiquent que l’efficacité du système est exagérée et qu’un grand nombre d’armes légères et d’équipements se retrouvent sur le marché noir. Certains organismes chargés de l’application des lois, comme la National Crime Agency du Royaume-Uni, ont averti que l’Ukraine pourrait devenir une source d’armes pour les gangs et les groupes terroristes.

La CBLT compte six États membres, inclus pour leur proximité avec le lac Tchad, dont le Cameroun, la République centrafricaine, la Libye, le Niger, le Nigeria et le Tchad lui-même. Certaines autres nations africaines ont le statut d’observateur dans le groupe.