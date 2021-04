Les VIDEOS semblent montrer aujourd’hui de nouveaux mouvements de troupes majeurs dans les régions russes à proximité de l’Ukraine – au mépris des avertissements occidentaux.

La télévision d’Etat russe a intensifié sa rhétorique pour avertir que Moscou est « à un pas de la guerre » tout en diabolisant l’Ukraine en tant qu’Etat nazi.

Les troupes et l’équipement ont également été en mouvement dans la Crimée annexée, ainsi que dans les régions russes de Pskov, Ryazan, Rostov-sur-le-Don et ailleurs. Crédit: Twitter

Valdimir Poutine, lors d’une conversation téléphonique avec le président turc Tayyip Erdogan vendredi, a accusé l’Ukraine d’« actions provocatrices dangereuses » Crédits: Getty

La télévision d’État a également allégué que l’Ukraine déversait sa puissance de feu militaire dans la zone de conflit, mais une vidéo montre des chars légers BMP-2 soviétiques obsolètes des années 1980 déployés par les forces de Kiev – rien ne vaut la redoutable puissance de feu moderne de Vladimir Poutine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a demandé aujourd’hui des entretiens avec le président russe Vladimir Poutine pour discuter de l’escalade du conflit dans l’est de l’Ukraine, mais n’a pas encore reçu de réponse, a déclaré lundi à Reuters sa porte-parole Iuliia Mendel.

La Russie a massé plus de 40 000 soldats à la frontière orientale de l’Ukraine et plus de 40 000 soldats en Crimée, a déclaré Mendel.

La dernière preuve d’une montée en puissance de la Russie est venue alors que le porte-parole du Kremlin a insisté sur le fait que « personne ne va aller vers la guerre », – mais cette déclaration semblait en contradiction avec les nouvelles images et le battage médiatique télévisé.

Moscou a dévoilé une vidéo puissante de son dernier armement marquant la Journée des forces de défense aérienne dans ce qui peut être considéré comme un mouvement pour augmenter la pression psychologique sur l’Ukraine.

LES FORCES BRITANNIQUES AIDENT L’UKRAINE

Pendant ce temps, les forces britanniques aident l’Ukraine à surveiller l’énorme renforcement militaire de la Russie au milieu des craintes d’une guerre totale entre les deux voisins, rapporte le Mirror.

Une petite équipe de forces spéciales britanniques s’est déployée dans la région avec des troupes de communications spécialisées d’un détachement de Royal Signals et un avion espion de la RAF a été déployé.

Un escadron de typhons de la RAF armés de bombes et de missiles à soufre sera également déployé sur la côte roumaine de la mer Noire au milieu des craintes que le président Poutine envisage d’envahir l’Ukraine.

Les jets Typhoon FGR4 iront de pair avec les MIG russes et les jets Sukhoi alors que les tensions atteindront le point d’ébullition.

Ils seront soutenus par des avions d’espionnage et des équipes de guerre électronique pour brouiller les radars ennemis et les systèmes de suivi de missiles.

Cela vient alors que des images montraient également le premier rassemblement militaire russe récent sur le flanc ouest de l’Ukraine, avec des mouvements militaires en Transnistrie, un no man’s land contrôlé par Moscou à la frontière de la Moldavie.

Certains portaient des pancartes «soldats de la paix», ce qui est normal pour les forces moscovites dans le territoire séparatiste. On ne savait pas immédiatement où se dirigeaient les forces.

Des troupes et du matériel sont également en mouvement dans la Crimée annexée, ainsi que dans les régions russes de Pskov, Ryazan, Rostov-sur-le-Don et ailleurs.

Cela fait suite à des mouvements vers la région proche de l’est de l’Ukraine – connue sous le nom de Donbass – et de la Crimée, où l’on estime aujourd’hui à 85 000 le nombre de soldats venus d’aussi loin que la Sibérie centrale.

Un membre du service des forces armées ukrainiennes marche près des positions de combat sur la ligne de séparation des rebelles pro-russes à l’extérieur de Donetsk Crédit: Reuters

Des images ont également émergé d’Ukraine des forces forant l’utilisation du système de missile antichar léger portable Korsar (Corsar).

Et des rapports indiquent que les avions de reconnaissance militaires américains P-8A Poseidon et Lockheed EP-3E Orion ont été repérés au-dessus de la mer Noire près de la Crimée pendant le week-end.

Dimanche soir, dans une émission de télévision publique russe diffusée aux heures de grande écoute, le «propagandiste» de Poutine, Dmitri Kisdomovc, a déclaré que l’Europe était «à un pas de la guerre» tout en demandant si la force serait bientôt utilisée pour «déNazifier» l’Ukraine.

Un titre disait: « Le drapeau nazi au-dessus des tranchées ukrainiennes dans le Donbass – l’Ukraine est-elle prête pour la dénazification. »

Il a qualifié l’ex-animateur de télévision ukrainien Volodymyr Zelensky de « comique de commandant en chef », de « président de guerre » qui « incitait » au conflit.

L’émission a déclaré aux téléspectateurs que c’était l’Ukraine avec le soutien de l’OTAN, plutôt que la Russie, qui développait sa puissance de feu militaire à proximité des régions de Donetsk et de Lougansk qui sont contrôlées par des rebelles pro-Moscou à la suite d’une guerre civile en 2014 depuis quand plus de 14000 ont péri.

« Jamais auparavant il n’y avait eu autant de matériel militaire de l’OTAN en Ukraine », selon le rapport.

Il a également mis en évidence les arrivées présumées d’avions de transport américains et de cargos loués au Pentagone dans le port stratégique ukrainien d’Odessa.

Ces affirmations n’ont pas pu être immédiatement corroborées.

Le rapport de guerre a affirmé que Zelensky « aspire à une vengeance ».

Il a débuté en tant que président de la paix mais a été transformé en président de guerre, selon le rapport, affirmant que l’Ukraine était passée sur un pied militaire pour détourner l’attention de son «fiasco» Covid-19 avec des chiffres d’infection en flèche et des pénuries de vaccins.

Certains experts occidentaux ont affirmé que Poutine présentait son armée pour des motifs similaires avec des élections législatives clés prévues cette année.

Le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a insisté ailleurs sur le fait que « naturellement, personne ne se dirigera vers la guerre ».

Il a déclaré: « Personne ne permet la possibilité d’une telle guerre …

« De même, personne n’accepte la possibilité d’une guerre civile en Ukraine. »

Il a accusé les États-Unis d’inventer le renforcement militaire de la Russie.

« Washington est généralement avare de toute évaluation, je dirais, adéquate et objective de la Fédération de Russie », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, un politicien ukrainien a risqué d’attiser les tensions avec Moscou en parlant de l’intention du pays de réintégrer la Crimée et le Donbass dans le pays, tout en affirmant que cela prendrait une génération.

qu’est-ce qui se passe avec l’Ukraine? Six ans après avoir envahi la Crimée en Ukraine, la Russie menace à nouveau son voisin. Il y a une accumulation de 80 000 soldats, ainsi que des milliers de chars, de camions de missiles, de véhicules blindés et de canons à longue portée aux frontières de l’Ukraine. La Russie dit aux responsables occidentaux que ce n’est qu’un exercice. Pendant ce temps, la machine médiatique du Kremlin affirme que c’est une réponse à l’agression ukrainienne. Mais l’Ukraine n’attaque personne ni n’envisage de le faire, même si elle souhaite regagner les territoires perdus en 2014. Il aspire également à rejoindre l’UE et même l’OTAN – ce à quoi Poutine est fermement opposé.

Mais le secrétaire d’État américain Antony Blinken a insisté sur le fait que la Russie ferait face à des «conséquences» de la part de l’Occident si elle agissait de manière «agressive» envers la Russie.

« Je dois vous dire que je suis vraiment préoccupé par les actions de la Russie aux frontières de l’Ukraine », a-t-il déclaré à Meet the Press sur NBC.

« C’est pourquoi nous sommes en contact très étroit, en étroite coordination, avec nos alliés et partenaires en Europe. Nous partageons tous cette préoccupation. »

Il a déclaré: «Le président Biden a été très clair à ce sujet. Si la Russie agit de manière imprudente ou agressive, il y aura des coûts, il y aura des conséquences. »

Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré que la Grande-Bretagne et les États-Unis étaient unis dans leur «opposition ferme» à la campagne de la Russie pour déstabiliser l’Ukraine.

«La Russie doit immédiatement désamorcer la situation», a-t-il déclaré.

Mais Dmitri Kozak, chef adjoint de l’administration présidentielle russe, a déclaré que les dirigeants ukrainiens étaient comme « des enfants jouant avec des allumettes ».

Un camp de parachutistes est vu sur une image satellite à Voronej, près de la frontière ukrainienne Crédit: CIT

Les mortiers automoteurs russes 2S4 Tyulpan seraient capables de tirer des ogives nucléaires à 19 km Crédit: Twitter

Des images en montreraient au moins six dans un train en direction de la frontière ukrainienne mardi Crédit: Twitter