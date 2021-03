Charlotte Letitia Crosby s’est mise pour la première fois sur la carte de la télé-réalité sur Geordie Shore en mai 2011, et maintenant elle se prépare à concourir dans The Circle de Channel 4.

Pas de violette qui rétrécit, l’ancienne barmaid de Sunderland, Tyne and Wear, avait à l’origine une vie complètement différente prévue pour elle-même et devait étudier la criminologie à l’université.

Mais tout cela a changé lorsqu’elle a décroché un rôle dans l’émission de télé-réalité arrosée se déroulant à Newcastle Upon Tyne, à proximité.

Après avoir quitté son emploi au bar Sunderland Ttonic, la jeune femme de 20 ans a emménagé dans la maison Geordie Shore et a immédiatement fait impression en se saoulant le premier soir et en rentrant chez elle avec son colocataire Gaz Beadle, 32 ans.







Le branchement a préparé le terrain pour une saga captivante de volonté-ils-ne-veulent-ils – une minute il faisait la poursuite, la suivante c’était elle. Le couple ne semblait jamais se vouloir en même temps.

Mais les choses ont pris une tournure tragique en 2016 lorsque Charlotte, aujourd’hui âgée de 30 ans, a dû subir une intervention chirurgicale d’urgence pour une grossesse extra-utérine pendant que Gaz était en train de filmer Ex on the Beach en Thaïlande.

«Je pensais que j’avais eu de très mauvaises règles parce que je saignais et j’avais des crampes – je ne peux pas décrire la douleur, c’était horrible», a-t-elle déclaré au magazine Heat.







Son état était si grave que Charlotte a eu une crise d’épilepsie et a été avertie que si elle n’avait pas demandé de l’aide quand elle l’a fait, elle aurait pu mourir.

« [The doctor] m’a mis dans un fauteuil roulant et je m’en suis effondré. J’étais en train de m’installer sur le sol et c’était tellement effrayant », a-t-elle poursuivi.

«Je ne savais pas ce qui se passait et j’avais tellement mal. Ensuite, la radiographie a montré combien de dégâts avaient été causés. Parce que je l’avais laissé une semaine, elle m’avait déchiré la trompe de Fallope. et je saignais intérieurement. Il a dit: ‘Si tu l’avais laissé plus longtemps, tu aurais pu mourir.’ «

Son chagrin s’est aggravé lorsque Gaz est parti pour de bon avec sa petite amie Emma McVey et leur fille Primrose sont arrivées l’année suivante.







Charlotte, quant à elle, est sortie avec Stephen Bear, le couple devant Just Tattoo of Us de MTV avant de se séparer et il a été remplacé par son copain de Geordie Shore, Scotty T.

Cette romance a pris fin sur Twitter à la fin de 2017 avant de se retrouver avec la star de Love Island Joshua Ritchie et de déménager à Bolton, dans le Grand Manchester, pour s’en sortir.

Ils se sont séparés fin 2019 après des mois de querelles que Charlotte a ouvertement documentées sur sa série, The Charlotte Show.

«Nous savons vraiment comment nous enrouler et comment nous agacer», a-t-elle déclaré au Sun.

« Nous avons touché un endroit un peu difficile dans notre relation. Nous n’avançions pas, nous ne faisions que reculer. »

Elle a ajouté: « Nous filmions The Charlotte Show et nous nous disputions solidement pendant trois heures et à la fin l’équipe de tournage a déposé les caméras et nous a fait asseoir et a commencé à nous conseiller. »

Elle sort maintenant avec le vidéaste tatoué Liam Beaumont.

* Le Cercle continue ce soir à 21h sur Channel 4

