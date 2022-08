La crise sanitaire en Ukraine s’aggrave alors que les installations médicales sont toujours attaquées

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’Ukraine est confrontée à une urgence sanitaire qui s’aggrave alors que le conflit avec la Russie fait rage, a déclaré l’Organisation mondiale de la santé, avec une combinaison de personnel épuisé, une augmentation des bombardements et l’approche de l’hiver alimentant les inquiétudes de l’agence.

Il y a eu 434 attaques contre des établissements de santé dans le pays, sur 615 attaques de ce type signalées cette année dans le monde, selon un tracker de l’OMS.

La coordinatrice des urgences de l’OMS en Ukraine, Heather Papowitz, a déclaré que les équipes de soins de santé dans de nombreuses régions se sont habituées à travailler avec des bombardements devant leur fenêtre.

“C’est en quelque sorte en train de tomber dans les nouvelles d’une certaine manière … mais c’est une urgence de santé publique”, a déclaré Papowitz à Reuters mercredi.

LA GUERRE EN UKRAINE NOUS A APPRIS QUE NOUS SOMMES TOUS DES RÉFUGIÉS MAINTENANT

La Russie nie avoir ciblé des civils, mais de nombreuses villes ukrainiennes ont été détruites et des milliers de personnes tuées. L’Ukraine et ses alliés occidentaux accusent les forces russes de crimes de guerre.

Papowitz, qui s’est rendu en Ukraine la semaine dernière, a déclaré que l’OMS était très préoccupée par les zones inaccessibles à ses équipes en raison des combats ou de l’occupation russe, notamment la région orientale du Donbass et Kherson au sud.

“L’accès est le plus gros problème, c’est ce qui nous empêche de dormir la nuit”, a déclaré Papowitz, citant les difficultés à acheminer des médicaments dans ces zones pour les personnes souffrant de maladies chroniques ou à traiter des traumatismes physiques et mentaux.

Le contrôle des maladies est également un facteur. L’Ukraine a une faible couverture vaccinale contre la rougeole et une épidémie de poliomyélite, et le risque de choléra suscite des inquiétudes. Aucune épidémie de choléra n’a encore été vérifiée, a déclaré Papowitz.

QUI : LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ D’UKRAINE ONT DU LEUR POUR FOURNIR DES SOINS

L’OMS travaille également aux côtés des systèmes de santé nationaux pour soutenir la santé des réfugiés dans les pays voisins. Plus de six millions de personnes ont fui les combats en Ukraine, et un nombre similaire est également déplacé à l’intérieur du pays.

Papowitz a déclaré qu’il y avait des obstacles dans tous les domaines, de la langue à l’abordabilité pour les réfugiés accédant aux soins de santé, que l’OMS travaille avec les gouvernements nationaux pour surmonter.