La crise sanitaire conduit des dizaines de Yanomami à errer dans les rues

BOA VISTA, Brésil — De loin, le petit groupe allongé sur le trottoir à l’extérieur du marché de la ville pourrait être confondu avec des centaines de sans-abri répartis dans Boa Vista. Mais ce sont des Yanomami, un peuple autochtone de la forêt amazonienne qui vit traditionnellement dans un isolement relatif. Des années de négligence sous le précédent gouvernement du président d’extrême droite Jair Bolsonaro ont conduit à une crise sanitaire qui s’est aggravée alors que les orpailleurs illégaux envahissaient leur territoire. Des dizaines de Yanomami ont fini par errer dans la plus grande ville de la région.

Les plus âgés d’un groupe vivant au marché alimentaire de Boa Vista sont un couple – Oma Yanomami, 46 ans, et Bonita Yanomami, 35 ans. Toutes deux sont de la communauté Koroasipiitheri, uniquement accessible par avion. En septembre, ils ont été évacués à Boa Vista pour accompagner leur fils de 3 ans, atteint du paludisme.

Au départ, ils ont séjourné dans la maison de santé autochtone connue sous le nom de Casai, un établissement fédéral à la périphérie de Boa Vista, une ville tentaculaire de 440 000 habitants et capitale de l’État de Roraima. Mais dans les premiers jours, la famille a quitté l’établissement et a commencé à vivre dans la rue.

“Il y avait trop de monde”, a déclaré Oma Yanomami à l’Associated Press jeudi dans un portugais approximatif alors qu’il était assis sur le trottoir sale. À côté de lui, sa femme dormait malgré la circulation automobile dense à proximité. Tous deux avaient des ecchymoses et semblaient en mauvaise santé.

Un rapport publié cette semaine par le ministère de la Santé brosse un sombre tableau de Casai, qui a été construit pour accueillir les Yanomami sous traitement et leurs proches. Sa capacité est de 200 personnes, mais elle en abrite jusqu’à 700, soit 2 % de la population Yanomami. Ce chiffre n’inclut pas les personnes hospitalisées, dont plusieurs enfants souffrant de malnutrition sévère.

« Les salles de bain sont insalubres, et les coins repas sont insuffisants et désagréables. De plus, la nourriture était insuffisante jusqu’à il y a quelques mois », indique le rapport. « Les Yanomami manquent d’espace pour préparer leur nourriture et d’autres activités, donc la nuit, il y a plusieurs personnes ivres et des rapports font état de violences et d’accidents de voiture.

Selon le rapport, 150 Yanomami sont éligibles pour retourner dans leurs villages, mais l’attente d’une place sur un vol de retour peut être très longue – 10 ans dans un cas extrême.

On estime que 30 000 Yanomami vivent sur le plus grand territoire indigène du Brésil, qui couvre une superficie à peu près de la taille du Portugal et s’étend sur les États de Roraima et d’Amazonas dans le coin nord-ouest de l’Amazonie brésilienne.

La vie dans les rues a fait des ravages sur Oma et Bonita Yanomami. Leur fils a rapidement contracté une pneumonie, tandis que ses parents se sont mis à boire. Les agents de santé ont découvert la situation et ont emmené le bébé dans un hôpital local. Là, il a été admis comme « indigent », ce qui l’a mis sur la voie de l’adoption sans le consentement des parents.

Pendant quatre mois, le couple n’a pas vu leur enfant. Ensuite, des travailleurs sociaux affiliés au mouvement autochtone sont intervenus pour les faire visiter à l’intérieur. L’avenir de l’enfant dépend désormais d’une ordonnance judiciaire.

Il n’est pas rare de rencontrer des Yanomami dans les rues de Boa Vista, la plupart avec des problèmes d’alcool. Certains retournent à Casai pendant la nuit, tandis que d’autres finissent sous des viaducs.

Leur vie est rude. Il y a deux semaines, une femme Yanomami a accouché sur un trottoir. Jeudi, un Yanomami est décédé plusieurs jours après avoir été blessé lors d’une bagarre à l’intérieur d’une prison, selon le secrétaire d’État à la Justice. Il y a 269 détenus autochtones à Roraima de divers peuples.

En janvier, le gouvernement fédéral, dirigé par le président Luiz Inacio Lula da Silva, a déclaré une urgence de santé publique pour le peuple Yanomami. Depuis lors, des médecins militaires ont soigné plus de 1 000 personnes dans un hôpital de campagne à Boa Vista, et 4 000 paniers de nourriture ont été distribués sur le vaste territoire.

Parallèlement, les forces de sécurité ont commencé à détruire du matériel et à contrôler l’entrée des orpailleurs illégaux, estimés à 20 000 personnes. En conséquence, des dizaines ont décidé de quitter le territoire autochtone, tandis que de nombreux autres continuent d’extraire de l’or.

Les organisations autochtones souhaitent maintenant que l’enfant Yanomami, âgé aujourd’hui de quatre ans, soit rendu à ses parents afin qu’ils puissent embarquer dans un avion et retourner à Koroasipiitheri, où les attendent six frères et sœurs.