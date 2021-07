La crise s’aggrave au Liban alors que le Premier ministre désigné démissionne après avoir échoué à former un gouvernement pendant 8 mois

Jeudi, Saad al-Hariri a déclaré aux journalistes qu’il quitterait son poste à la suite d’une réunion de 20 minutes avec le président Michel Aoun.

« Il est clair que nous ne pourrons pas nous mettre d’accord [a cabinet] avec son excellence le président », a déclaré Hariri, ajoutant « c’est pourquoi je m’excuse de la formation du gouvernement. »

Il tentait de former un gouvernement depuis huit mois dans un contexte économique paralysant, la méfiance du public envers les dirigeants politiques et une course contre la livre libanaise. Hariri et Aoun sont en désaccord sur la formation d’un nouveau gouvernement, malgré de nombreuses réunions entre les deux .

L’ancien Premier ministre a été choisi pour former un nouveau gouvernement le 22 octobre, succédant à Hassan Diab, qui a démissionné le 10 août à la suite d’une explosion dévastatrice dans le port de Beyrouth, que beaucoup de Libanais ont imputée à la négligence du gouvernement. Hariri lui-même avait démissionné de son poste de dirigeant un an seulement plus tôt au milieu de manifestations antigouvernementales de masse alors que la crise économique s’aggravait.

La semaine dernière, deux des centrales électriques du pays ont manqué de carburant, laissant certaines sans électricité ni eau. Les stations de Deir Ammar et Zahrani, qui fournissent 40 % de l’électricité du pays, ont été fermées car les banques étrangères n’avaient pas encore signé les transactions permettant à Electricité Du Liban de décharger deux cargaisons de carburant en attente dans le port. L’État a eu du mal à obtenir des financements pour maintenir les centrales alimentées tout au long de 2021.

