Fox News a été indirectement blessé par l’interdiction de Twitter de Trump. | Rafael Henrique / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Pour la première fois en près de 20 ans, Fox News n’est pas le réseau d’information par câble le mieux noté.

L’ancien président Donald Trump n’a pas réussi à renverser sa défaite électorale face à Joe Biden. Mais il a réussi pendant sa période de canard boiteux à faire tomber Fox News.

Au cours des derniers mois, Trump a tourné en dérision à plusieurs reprises Fox News tout en faisant la promotion de rivaux parvenus comme Newsmax et One America News Network (OAN), qui ont tous deux poussé de manière plus fiable ses théories du complot sur le vol des élections. Fox News a répondu à cette rupture très publique après le jour du scrutin avec Trump – et à la baisse des cotes qui l’accompagnait – en purgeant sa salle de rédaction et en doublant son travail de punditry imbibé de griefs.

Les premiers retours n’ont pas été formidables.

Pour la première fois en 20 ans, Fox News ne peut plus dire qu’il s’agit du réseau d’information câblé le mieux noté. En fait, du jour du scrutin à l’inauguration de Biden, non seulement Fox n’a pas terminé en tête – il a également terminé derrière CNN et MSNBC au nombre total de téléspectateurs.

Bill Keveney a récemment publié les détails des évaluations pour USA Today:

Du jour du scrutin au jour de l’inauguration, lorsque le démocrate Joe Biden a prêté serment pour succéder à Trump en tant que président, CNN était le réseau d’information câblé le plus regardé par le nombre total de téléspectateurs (1,8 million) et ceux de 25 à 54 ans (501000), la clé nouvelles démographiques, selon les cotes de Nielsen. Fox est tombé à la troisième place (1,5 million) au cours de la journée, derrière MSNBC (1,6 million), bien qu’il devienne de peu MSNBC (283000 à 278000) parmi les téléspectateurs âgés de 25 à 54 ans. CNN a également pris la première place parmi les téléspectateurs de la population clé aux heures de grande écoute, où Fox présente ses plus grands frappeurs – les animateurs d’opinion Tucker Carlson, Sean Hannity et Laura Ingraham – bien que Fox reste n ° 1 au classement général.

Le jour de l’inauguration a été particulièrement sombre pour le réseau d’information de Rupert Murdoch. Bien qu’il ne soit pas nécessairement surprenant que les téléspectateurs de Fox n’aient pas hâte d’assister à l’assermentation d’un président démocrate, les cotes de Fox News ont chuté de 75% par rapport au jour de l’inauguration 2017, comme détaillé par Justin Baragona, rédacteur en chef de Daily Beast (notes pour L’inauguration de Biden sur tous les réseaux d’information était en fait globalement en hausse):

Quelle différence 4 ans font. En 2017, Fox News a attiré en moyenne 8,8 millions de téléspectateurs lors de sa couverture d’inauguration de jour et 11,8 millions pour le serment et le discours de Trump. Hier, Fox a récolté 2,2 millions pour sa couverture de jour et 2,7 millions pour le discours de Biden. – Justin Baragona (@justinbaragona) 21 janvier 2021

Au milieu de ses difficultés d’audience, Fox News a lancé la semaine dernière une nouvelle programmation en semaine qui a coupé une heure de contenu d’actualités et l’a remplacée par une autre émission d’opinion de style Hannity à 19 h HE, qui est pour l’instant animée par une distribution tournante de personnalités de Fox. Mais les notes pour la première semaine de cette émission, animée par Renard et amisBrian Kilmeade, en fait à la traîne de ce que l’ancienne émission centrée sur l’actualité de Martha MacCallum faisait dans le même créneau horaire.

Comme Baragona l’a expliqué dans une interview avec Vox, ce n’est pas un hasard si la baisse des notes de Fox News a coïncidé avec la disparition du compte Twitter de Trump, que l’ancien président a utilisé sans relâche pour promouvoir ses animateurs d’opinion Fox préférés et dénigrer leur concurrence. Et maintenant, sans le soutien de l’un de ses fans les plus influents, le réseau a dû tracer son chemin à travers un avenir incertain.

« Nous ne savons pas à quel point les griefs de la droite fonctionneront, à quel point alimenter l’indignation fonctionnera », a déclaré Baragona. «Cela a fonctionné pendant les années Obama, et c’est la formule qu’ils essaient de reproduire en ce moment. Mais nous venons de passer à l’ère Trump, et maintenant le gars qui a aidé à la trompette [and] amplifiez-les sur Twitter, il est parti maintenant. Son compte Twitter est parti. Et beaucoup de ses fans ne reviennent pas, il reste donc à voir.

Fox n’est pas assez Trumpy pour la base de Trump – et c’est trop Trumpy pour tout le monde

Venant comme elle l’a fait vers la fin d’une année au cours de laquelle la station a de nouveau fini comme le réseau d’information par câble le plus regardé, Baragona a qualifié le jour des élections comme un «point d’inflexion» majeur pour Fox. À ce moment-là, Trump avait déjà fait connaître son mécontentement à Fox pour son échec à truquer les sondages en sa faveur ou à n’interroger que les républicains qui le soutenaient, bien qu’il ait toujours promu des hôtes Fox qui ont suivi la ligne, tels que Tucker Carlson et Sean Hannity. Mais tout a changé la nuit où Fox News a tristement appelé Arizona pour Biden.

L’appel de Fox News en Arizona était précoce – les réseaux d’information par câble concurrents n’ont appelé l’État que quelques jours plus tard – mais s’est avéré exact. Néanmoins, cela a jeté une clé majeure dans le plan à peine dissimulé de Trump de voler les élections en déclarant prématurément la victoire.

Jonathan Swan et Zachary Basu d’Axios ont récemment expliqué comment le plan était censé fonctionner et comment il a déraillé une fois que Fox News a mis l’Arizona dans la colonne de Biden:

Pendant des semaines, Trump avait jeté les bases pour déclarer la victoire le soir des élections – même s’il perdait. Mais les résultats en temps réel, ponctués par l’appel choquant de Fox, ont bouleversé ses plans et ont commencé son démêlage. Trump avait prévu que les Américains se couchent le 3 novembre pour célébrer – ou démissionner – de sa réélection. Les cartes qu’ils ont vues à la télévision devraient être baignées de rouge. Mais à 23 h 20, cette vision s’est effondrée, car la principale chaîne d’information du pays parmi les conservateurs est devenue le premier média à appeler l’Arizona pour Joe Biden. À l’intérieur de la Maison Blanche, le cercle intime de Trump a éclaté d’horreur.

Bien qu’il soit évidemment ridicule de se fâcher contre une chaîne d’information par câble pour avoir annoncé avec précision un résultat électoral, c’est exactement ce que Trump a fait. Dans les semaines qui ont suivi sa défaite, il a régulièrement critiqué le réseau pour ses cotes d’écoute en baisse, décrivant sa programmation de quasi-nouvelles de jour comme « non regardable » alors qu’il promouvait des alternatives plus droites comme Newsmax et OAN.

Baragona attribue une partie de la baisse des cotes de Fox News aux fans de Trump blâmant le réseau pour sa perte, affirmant qu’une partie de son public principal «tient Fox personnellement responsable du fait que Trump n’a pas été réélu.»

Fox Brass semble être quelque peu sympathique à ce point de vue. Plus tôt ce mois-ci, deux cadres impliqués dans l’appel en Arizona – Bill Sammon, vice-président senior et rédacteur en chef du bureau de Fox à Washington, et le rédacteur politique Chris Stirewalt – ont été expulsés. Diana Falzone et Lachlan Cartwright ont rapporté pour le Daily Beast que ces mouvements faisaient partie d’une «purge» plus large visant à «se débarrasser des vrais journalistes».

La sortie du rédacteur politique Chris Stirewalt du réseau a coïncidé avec le licenciement d’au moins 16 rédacteurs numériques, y compris des rédacteurs en chef. Des personnes proches de la situation ont déclaré que les licenciements – un «bain de sang», comme l’ont décrit plusieurs initiés de Fox News – ont été perpétrés par Porter Berry, le copain de Sean Hannity maintenant en charge de refaire les propriétés numériques de Fox à l’image de son opinion de droite. la programmation.

Si le but de ces mouvements est de reconquérir les téléspectateurs qui optent désormais pour Newsmax et OAN au lieu de Fox News, ils n’ont pas encore fonctionné. À de nombreuses reprises depuis les élections, y compris une fois plus tôt ce mois-ci, Newsmax a battu Fox News dans un groupe démographique clé pendant une heure de programmation.

Newsmax et OAN ont créé des niches en tant que réseaux particulièrement disposés à diffuser les théories du complot de droite et la désinformation. Dans les semaines qui ont précédé l’émeute du Capitole du 6 janvier, par exemple, l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump et figure clé de QAnon, Michael Flynn, a lancé Newsmax et a lancé l’idée que Trump déclarait la loi martiale pour annuler sa défaite électorale et n’a reçu aucun refus. du tout.

Voici Michael Flynn sur Newsmax disant que Trump pourrait ordonner des «capacités militaires» pour faire basculer les États et «relancer une élection dans chacun de ces États». « Les gens parlent de la loi martiale comme si c’était quelque chose que nous n’avons jamais fait. La loi martiale a été instituée 64 fois. » pic.twitter.com/KNmiAGGiPF – Aaron Rupar (@atrupar) 18 décembre 2020

Flynn a fait ces commentaires sur une émission animée par Greg Kelly, qui a été le plus grand succès de Newsmax. Comme Baragona et trois autres l’ont expliqué pour le Daily Beast:

Après le jour du scrutin et jusqu’à la mi-décembre, [Fox News host Martha] MacCallum a vu ses audiences chuter de 44% par rapport à la pré-élection, tandis que l’émission de Kelly dans la même heure a connu une augmentation astronomique de 486% de l’audience.

Une couverture du genre de celle que Kelly fait comporte cependant des risques. Newsmax, OAN et Fox News ont récemment reçu des lettres de Smartmatic, qui développe du matériel de vote, exigeant qu’ils rétractent les déclarations suggérant à tort que les machines à voter de la société auraient pu aider à lancer l’élection de Biden. Les demandes de ce type ne sont pas des menaces vaines – une autre société de machines à voter, Dominion, a poursuivi l’avocat affilié à Trump, Sidney Powell, pour 1,3 milliard de dollars pour de fausses allégations qu’elle aurait liées à la fraude électorale. Dominion a poursuivi l’avocat de Trump Rudy Giuliani pour le même montant.

Néanmoins, Fox News semble disposé à offrir à son public davantage de programmes fondés sur la théorie du complot. Mardi soir, le présentateur le mieux noté de Fox News, Tucker Carlson, a dénoncé un autre personnage trumpiste face à un procès en diffamation pour avoir diffusé de fausses nouvelles sur l’élection – le fondateur de MyPillow, Mike Lindell – et lui a permis de pousser plus de complots sur les machines à voter.

Après avoir dit que Twitter avait géré son compte depuis l’Allemagne pendant deux semaines et colporté plus de complots frauduleux contre les électeurs contre Dominion, Mike Lindell termine son interview en remerciant Tucker et en disant «Que Dieu vous bénisse». Tucker: « Amen, que Dieu vous bénisse! » pic.twitter.com/MjgO8wek5j – Justin Baragona (@justinbaragona) 27 janvier 2021

Baragona a déclaré que si la montée en puissance de Newsmax et de l’OAN et la menace qu’ils représentent sont une réelle préoccupation pour Fox, le temps nous dira si l’attrait des réseaux parvenus – ainsi que leurs choix de programmation – continueront d’augmenter maintenant que les théories du complot électoral sont commence à tomber de la mode.

« Le fait est que leur moment était de pousser le déni des élections », a déclaré Baragona. «C’était leur moment, en prétendant que Trump allait toujours être président et en disant: ‘Nous allons faire semblant que Biden ne prendra pas ses fonctions.’

«Maintenant que vous avez Biden comme président, il y a une sorte d’éclatement de bulle de réalité là-bas», a-t-il ajouté. «Vous ne pouvez pas continuer sur la voie du« Eh bien, Trump est toujours le président », vous savez? Parce qu’il ne l’est pas.

Avec son ticket repas hors de la Maison Blanche, Fox News se redéfinit face à Biden

Fox News a passé la plupart des années Trump à profiter d’une relation symbiotique avec le président. Ses hôtes ont interféré pour lui et ont donné aux membres de sa famille et aux responsables de l’administration un accès illimité aux interviews de softball devant un public national, et en retour, Trump a fait la promotion du réseau avec des tweets en direct, des éloges et du mépris pour la compétition.

Mais avec Trump hors du pouvoir, Fox News est rapidement passé de «tout Trump, tout le temps» à devenir un taon, consacrant chaque jour plusieurs segments de programmation à souligner l’hypocrisie libérale présumée et à utiliser les problèmes de guerre culturelle pour attiser les griefs.

Fox News en est maintenant à son troisième segment sur «l’annulation de la culture» au cours des 65 dernières minutes. Au-delà de la parodie. pic.twitter.com/6O132TtvQf – Aaron Rupar (@atrupar) 29 décembre 2020

À cet égard, la couverture de Fox News de la Maison Blanche Biden s’annonce très similaire à sa couverture de la Maison Blanche d’Obama, lorsque le réseau a légitimé des mouvements comme le Tea Party et obsédé par les attaques de Benghazi.

Une chose est différente cette fois-ci, cependant: Fox News n’est plus le meilleur chien.

«Nous sommes en quelque sorte en territoire inconnu ici. Cela fait 20 ans que cela s’est produit, que CNN et MSNBC battent régulièrement Fox. Et ce n’est pas juste comme, ici et là – ils battent régulièrement Fox depuis trois à quatre semaines », a déclaré Baragona.

«Fox est un réseau à la troisième place en ce moment même. Et c’est quelque chose auquel ils ne sont pas habitués et auxquels ils n’ont pas été habitués depuis qu’ils ont commencé en 96 », a-t-il ajouté. «Depuis la fin de la destitution de Clinton, ils ont été le réseau n ° 1, et c’est quelque chose qu’ils ont l’habitude de vanter et de se frotter à CNN et MSNBC. À l’intérieur, il y a beaucoup de remous à ce sujet.