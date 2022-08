La crise politique se poursuit à Bagdad après des affrontements sanglants

Au moins 30 personnes, à la fois des loyalistes d’al-Sadr et des forces de sécurité irakiennes, ont été tuées et plus de 400 personnes ont été blessées après avoir échangé des tirs pendant des heures cette semaine. Al-Sadr a ensuite appelé ses partisans à se retirer mardi, provoquant une désescalade des hostilités.